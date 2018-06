À quoi s’attendre de la RDC Mining Week 2018?

Plusieurs entreprises étrangères ont déjà confirmé leur participation à ce meeting d’affaires organisé sous la houlette de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et des opérateurs miniers. La conférence et l’expo de la Semaine minière de la République démocratique du Congo sont en fait organisées par le Spintelligent (Pty) Limited à l’hôtel Grand Karavia de Lubumbashi. C’est événement qui rassemble des sociétés d’exploitations et d’exploration minières. DRC Mining Week comprend une zone agricole élargie avec des fournisseurs d’équipement et d’engrais et de services énergétiques spécialisés, ainsi qu’un parc technologique, une machinerie pour l’équipement lourd et une visite du site de la plus grande découverte de cuivre en Afrique.

En ce qui concerne la partie conférence, il est prévu une série de communications sur plusieurs domaines, notamment les infrastructures, le chemin de fer, le régime fiscal et les défis quotidiens auxquels les opérateurs miniers sont confrontés et les spécificités de la réglementation environnementale. Une session particulière est consacrée à la puissance et aux solutions clés pour la province du Katanga afin d’aider à stimuler la production de cuivre et de cobalt.

Plateforme de dialogue

Dans une sortie d’avant-conférence, la chargée de marketing de DRC Mining Week, Caroline Plateaux, a déclaré que les organisateurs tiennent à offrir et à mettre en place une « plateforme d’échanges et de dialogue » pour les acteurs clés de l’industrie minière au pays. « C’est une opportunité d’établir les défis de l’industrie et d’en offrir les solutions par le biais de tout un panel d’opérateurs et le partage d’expériences », a-t-elle souligné. Avant d’ajouter : « Nous mettrons également en place une vitrine reflétant le secteur minier congolais, et l’ensemble des industries qui veulent participer au développement des opérations minières et favoriser l’investissement ».

DRC Mining Week trouve sa justification et son intérêt dans l’investissement minier afin de créer un environnement favorable à l’industrialisation du secteur minier. C’est pourquoi, l’événement a lieu au sein même de l’industrie et cherche à s’institutionnaliser dans la région cuprifère, avec le concours du gouvernement et des principaux intervenants dans le secteur. Les organisateurs ont pris le pari de faire encore mieux qu’en 2017 et profiter d’un espace expo en plein air illimité avec équipements et outils de pointe.

Pendant trois jours donc, l’événement va offrir son meilleur programme comme jamais auparavant. Avec au menu deux jours de conférence pour les parties nationales et internationales afin d’acquérir des connaissances et partager des informations, une table ronde des PDG (sur invitation), une plateforme de matchmaking B2B, une mise en relation, des ateliers de formation technique gratuits. Mais aussi des démonstrations de produits, des présentations de technologies de pointe, une visite de site exclusive pour vraiment comprendre les opérations sur le terrain et enfin une expo en plein air qui donne l’occasion unique de traiter directement avec les zones réservées à l’agriculture, l’énergie, aux PME et aux fournisseurs locaux. L’organisation a annoncé plusieurs sponsors (Engen, Diamant, Standard Bank, Sodexo, Tenke Fungurume Mining…, alors que Copperbelt Energy Corporation, Total Mining, AEL, Ecobank, Handyman’s Lime, Liquid Telecom et Schlumberger reviennent en force. Selon l’organisation, cette rencontre minière offre aux participants une plate-forme de dialogue ouvert avec les gouvernements locaux et centraux ou fédéraux, les opérateurs miniers et les fournisseurs de services technologiques. Elle permet également de renforcer la productivité dans la zone d’activité et de mettre plus en lumière la marque des sponsors au-delà de la zone d’exposition.

En effet, un espace illimité hors zone d’exposition a été aménagé pour mettre en vedette l’équipement, les outils et les machines à un large public ciblé, et les expositions proviendront d’experts commerciaux locaux et internationaux, de fournisseurs de machinerie et d’équipement, de fournisseurs de services et plus encore. L’exposition se concentrera sur les défis locaux de la province ainsi que le rôle de l’industrie minière dans les responsabilités de développement social, les solutions pour aller de l’avant et améliorer les conditions des sites miniers, trouver des alternatives pour améliorer la productivité et réduire les coûts.

Mais aussi trouver de nouveaux usages et accroître la demande d’extension de l’accès à la communication sur les sites miniers, de programmes sociaux pour la fermeture des mines et d’alternatives pour surmonter les défis. Plus de 30 conférenciers experts du monde entier et plus de 110 fournisseurs de technologies et de solutions sont attendus.