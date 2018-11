AccorHotels se choisit deux connaisseurs de l’industrie du voyage pour ses opérations au Moyen-Orient et en Afrique

Dans un communiqué publié par AccorHotels, Mark Willis a déclaré ce qui suit : « Sami et Marc ont tous les deux une connaissance approfondie de l’industrie du voyage au Moyen-Orient et en Afrique, et ont ainsi contribué grandement au succès de leurs organisations respectives. Je suis ravi de les intégrer au Groupe en tant que Directeurs des opérations. Je suis certain que leur expertise et leurs connaissances permettront à AccorHotels de renforcer sa position de leader dans cette région dynamique et en pleine croissance. »

Profil

Diplômé du programme de gestion avancée de l’INSEAD France et détenteur d’une certification PDP en marketing hôtelier de la Cornell University à Ithaca, État de New York, aux États-Unis, Sami Nasser était avant sa nomination chef du service de l’exploitation des marques de luxe-Moyen-Orient pour le Groupe AccorHotels. Il avait sous sa supervision des 40 hôtels.

À présent, il supervisera plus de 125 hôtels opérationnels et 50 hôtels-pipelines de toutes les marques en Afrique du Nord, au Levant, au Royaume d’Arabie Saoudite et dans l’océan Indien, selon le même communiqué du groupe. Un défi que l’homme entend relever grâce à son expérience de plus de 25 ans. Une expérience « pertinente », rappelle-t-on, « acquise auprès de nombreuses marques internationales », notamment AccorHotels et FRHI Hotels & Resorts.

Il avait rejoint le Fairmont Raffles Hotel International (FRHI) en 2013, comme vice-président, directeur pour le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde. Et avec l’acquisition de FRHI par AccorHotels en juillet 2016, Sami Nasser a été nommé directeur de l’exploitation de la nouvelle division marques de luxe d’AccorHotels. Il dirige maintenant sept marques et deux sous-marques pour le Moyen-Orient.

Quant à lui, Marc Descrozaille, titulaire d’un MBA en gestion hôtelière internationale de Cornell-Essec à Paris et diplômé de la Lausanne Hotel School, a rejoint AccorHotels après avoir travaillé chez Mövenpick Hotels & Resorts, comme président pour le Moyen-Orient et l’Afrique, ayant sous contrôle plus de 50 hôtels.

Descrozaille a plus de 20 ans d’expérience dans différents secteurs en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Au cours de sa carrière, il a travaillé pour de grandes entreprises du secteur hôtelier, telles que Radisson Hotels Group, Hilton Hotels et Savoy Group. Dans ses nouvelles fonctions, il sera en charge de plus de 105 hôtels opérationnels et 65 hôtels dans toutes les marques emblématiques AccorHotels du Golfe (hors Arabie saoudite) et de l’Afrique subsaharienne.

Position de leader

Avec ces nominations d’importance, c’est clair que le Groupe AccorHotels veut renforcer sa position de leader. S’adressant à « Hotelier Middle East » au siège à Dubaï, Sami Nasser a déclaré que la division du luxe comptait quelque 527 hôtels dans 72 pays.

Depuis qu’Accor a pris le contrôle, l’équipe de développement travaille comme une folle. Nous doublerons le réseau dans la région d’ici cinq ou six ans. » Avec plus de 30 hôtels prévus pour les cinq prochaines années, la division marques de luxe devrait doubler de taille. Les ouvertures prévues au cours de la prochaine année incluent Fairmont Amman, Fairmont Riyadh, The Retreat Palm Dubaï MGallery by Sofitel et Fairmont Abu Dhabi Marina Resort .

Des projets ont également été dévoilés, notamment les hôtels égyptiens Fairmont Fuka Bay et Swissôtel Fuka Bay, et le Fairmont Cairo Pyramids Hotels & Residences, ainsi que les hôtels Sofitel Wafi Dubaï et MGallery Jeddah King’s Walk.

La division voit également une entrée dans l’activité résidentielle de marque, avec environ 70 % des projets de développement de Fairmont, Raffles, Swissôtel offrant une composante à usage mixte. Le repositionnement et le changement de marque sont un autre domaine dans lequel l’opérateur plonge plus largement que jamais auparavant. AccorHotels avait signé un accord avec Al Ghurair concernant le changement de nom d’un ancien établissement de la marque Rotana comprenant 428 chambres et 192 appartements situés dans le complexe Al Ghurair Center. Les deux propriétés seront gérées dans le cadre du portefeuille haut de gamme Swissôtel & Swissôtel Living du groupe, qui représente la première incursion de la marque dans les Émirats arabes unis. Tout cela signifie une chose : Nasser est un hôtelier extrêmement occupé en ce moment.

En Afrique, le Groupe a un plan d’expansion ambitieux pour la région, en témoigne en 2015 le contrat de management signé avec l’Angola (50 hôtels). Ce plan s’adapte aux contrats individuels et aux locations, ainsi qu’à toutes les marques du luxe à l’économique. Les projets en Afrique portent sur 27 hôtels dans 11 pays.

En République démocratique du Congo, le Groupe AccorHotels est présent à travers Pullman Hotel de Kinshasa et de Lubumbashi.