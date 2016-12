Banque de l’année/Bank of the year “Rawbank leader”

La reconnaissance de « Financial Times » vaut son pesant d’or par ce temps de basse conjoncture. Voilà l’une de ces nouvelles dont devrait se réjouir, tel un cadeau de Nouvel an, l’Association congolaise des banques (ACB). Elle qui redoutait déjà un retrait collectif des comptes à la suite de la faillite de la BIAC et de la MECRECO.

Cette année, Rawbank a été encore désignée « la Banque de l’année en République démocratique du Congo » par le très sérieux « The Banker », une publication du «Financial Times», qui fait autorité dans le secteur de la finance internationale. Cette énième et juste récompense (après 2009, 2010 et 2011) vient couronner les performances que la Rawbank a réalisées en 2016. Le Trophée de la Banque de l’année décerné par le journal londonien est considéré comme l’un des prix les plus prestigieux dans le secteur de la banque sur le plan international. En plaçant Rawbank en pole position des établissements bancaires en RDC, « The Banker » rend, en quelque sorte, hommage à cette banque pour le travail qu’elle fait dans un environnement politique et sociale difficile et instable. Et, de surcroît, hostile au climat des affaires.

C’est dire que la reconnaissance de « Financial Times » vaut son pesant d’or par ce temps de basse conjoncture. Voilà l’une de ces nouvelles dont devrait se réjouir, tel un cadeau de nouvel an, l’Association congolaise des banques (ACB). Elle qui redoutait déjà un retrait collectif des comptes à la suite de la faillite de la BIAC et de la MECRECO. Rawbank aura alors, en pratique, tracté le secteur bancaire hors des ornières et des incertitudes du lendemain. La banque des frères Rawji a, en effet, franchi le cap symbolique de 1 milliard de dollars de total de bilan en 2015, selon son administrateur-délégué général, Thierry Taeymans. À ce jour, Rawbank pèse 1,086 milliards de dollars, soit le cinquième (20 %) de l’ensemble du système fiduciaire en République démocratique du Congo (19 banques commerciales). Un regard rétrospectif sur Rawbank rappelle combien ses fondateurs ont ménagé leur monture pour solidifier aujourd’hui le socle financier de leur institution au point de susciter des convoitises. (Lire aussi articles suivants).

À l’image de leurs aïeuls, les Rawji ont su intégrer à leur management cet adage de la savane africaine, selon lequel « les meilleurs fétiches pour une bonne récolte, c’est une calebasse de sueur ».

La vision « Pour aller au-delà ensemble » reflète le mieux l’objectif de l’excellence : produire un service innovant et de haute qualité; attirer et retenir du personnel qualifié; des partenaires de haute qualité.

Responsabilité sociale

Rawbank est également impliquée dans la vie sociale de la RDC, soit par la promotion des activités culturelles et artistiques, soit par le soutient des associations qui travaillent pour le bien de la population et le respect de la nature. La banque est impliquée dans plusieurs projets, dont Chirpa, les enfants des rues Quinzaine, le printemps des arts… La Fondation Rawji parraine une soirée de musique à l’appui de faucille souffrant d’anémie cellulaire à travers Kin Accueil, une organisation à but non lucratif des femmes. L’ONG Chaîne de l’Espoir – Belgique et RDC, conjointement avec l’ONG Espoir de Vie, travaillant ensemble comme Chirpa ASBL, ont uni leurs forces depuis 2011 pour rendre possible le développement à long terme d’une chirurgie pédiatrique et des soins intensifs à la Clinique Ngaliema et aux Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK). Plusieurs missions médicales et chirurgicales internationales par an ont permis de soigner plusieurs enfants. Outre les soins donnés aux enfants souffrant de maladies graves, le but de ces missions était de former une équipe congolaise multidisciplinaire à travers le transfert de technologie Nord-Sud. Rawbank est aussi impliquée dans le projet d’appui à la préservation du parc de mangrove Marine et ses activités touristiques. L’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) a exprimé son désir de sauvegarder cet écotone unique de la RDC et a l’intention d’appuyer ce projet avec des contributions financières substantielles. Les grandes entreprises privées commencent à s’impliquer dans la préservation de la nature en RDC.

Heureusement, cette situation est susceptible d’être encouragé par le gouvernement, et surtout par les ministères impliqués dans la préservation de l’environnement. Dans l’ensemble, des efforts importants sont déployés pour lutter contre les menaces résumées dans les quatre points suivants: l’invasion du parc par l’accaparement des terres, la déforestation, la pollution et le braconnage.

La Fondation Rawji

La Fondation Rawji est une institution de bienfaisance apolitique, non gouvernementale et non confessionnelle. Il a été établi à Kinshasa le 4 décembre 2004 (ordonnance n ° 004/2001 du 20 juillet 2001 relative aux associations sans but lucratif et les institutions de bienfaisance). Les co-fondateurs sont Mushtaque Rawji, Mazhar Rawji, Zahir Rawji, Sirazali H. Hemraj, Aslam Rawji et Murtaza Rawji. Le but de la fondation est de contribuer à la formation des jeunes congolais et d’encourager le développement de la RDC par les écoles, les hôpitaux, les centres de loisirs, les stations de radio et de télévision, les maisons de retraite, les sources d’eau potable…