Ce qu’a été la participation du Groupe Forrest à la DRC Mining Week 2018 : bien faire et le faire savoir

À PULLMAN Hôtel Karavia de Lubumbashi, où est traditionnellement organisée l’Expo DRC Mining Week, le grand stand du Groupe Forrest International (GFI SA) a attiré du monde. M’Barek Aarabat, le directeur commercial du Groupe, et son équipe étaient au four et au moulin lors de l’édition 2018 de DRC Mining Week/Semaine minière en RDC du 13 au 15 juin à Lubumbashi. Leur tâche a consisté à présenter et expliquer aux visiteurs le savoir-faire presque centenaire du Groupe Forrest International. Un savoir-faire, comme le dit M’Bareck, « reconnu internationalement » dans plusieurs secteurs de l’activité économique.

Un conglomérat

Présent en République démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud et en Belgique, GFI SA est un ensemble de sociétés à vocation industrielle, détenues directement ou indirectement par George Arthur Forrest et sa famille. Installé en Afrique centrale depuis 1922, le groupe ne cesse d’étendre ses tentacules dans tous les domaines, avec un ancrage dans les secteurs de l’énergie (hydroélectricité et énergies renouvelables), de la construction, des mines, de la métallurgie, de l’agroalimentaire, de la finance, de la santé…

Les Forrest expliquent que leur engagement en RDC est « le fruit du travail des milliers d’hommes et de femmes, actifs au sein du Groupe Forrest International ». Et cet engagement est le reflet de leur philosophie dans les affaires. « Nous croyons en une Afrique qui travaille, une Afrique qui a confiance en son avenir », confie le président du Groupe, George A. Forrest.

Aujourd’hui, GFI SA pèse une vingtaine de sociétés et d’investissements privés. Ce sont Entreprise générale Malta Forrest ou EGMF (100 %, BTP et services miniers), EGMF Kenya (100 %, électricité et BTP), EPS (100 %, électricité), Congo Energy (100 %, énergies renouvelables), NSM Hydro (80 %, électricité), AEMI (86 %, électricité, industrie), CSE (99 %, industrie), NBLIA (100 %, industrie), AMF (99 % ; industrie), GGF (100 %, holding), GTL (100 %, métallurgie), SOCMA (99 %, various), STI (50 %, trading), IMFOR (95 % ; immobilier), GFI SAS (100 %, holding, gestion), CMC (40 %, santé), GRELKA (90 %, agroalimentaire), BCDC (67 %, banque), Bone Therap (2 %, santé), GFE (100 % ; holding), NLC (80 %, ingénierie), Louisa Braco (50 %, textile), Val-Saint-Lambert (75 %, cristallerie)…

Le Groupe est actif dans le secteur minier et métallurgique au Katanga, à travers EGMF spécialisée dans l’exploitation en sous-traitance des mines à ciel ouvert. L’entreprise exploite des actifs miniers appartenant à des sociétés extérieures au Groupe. Ses activités comprennent les études géologiques, le minage, l’exhaure, la découverture, la gestion des remblais, le chargement ou encore le transport du stérile et des minerais.

Outre le secteur minier, GFI SA développe des projets dans les domaines des énergies hydroélectrique, solaire, éolienne et thermiques, en RDC et au Kenya, à travers les sociétés EPS, Congo Energy, AEMI et EGMF Kenya. Les projets menés par ces sociétés portent sur la construction d’infrastructures neuves, la réhabilitation et l’entretien d’infrastructures existantes. Par ses activités récentes, le Groupe s’inscrit désormais comme un opérateur majeur de l’énergie en Afrique centrale.

Avec son siège social à Kolwezi et ses Head Offices basés à Lubumbashi (RDC), EGMF a développé des filiales opérationnelles à Nairobi (Kenya), Lubumbashi, Kinshasa et Kolwezi (RDC). Depuis les années 1950, EGMF réalise des chantiers dans les domaines du bâtiment, des routes et des infrastructures.

L’expertise en génie-civil comprend la construction d’ouvrages d’art parmi lesquels des ponts, des travaux de lutte contre les érosions, des infrastructures industrielles, électriques et minières. EGMF réalise depuis plus de cinquante ans des routes et des infrastructures routières, construit et réhabilite des bâtiments de tous types, notamment des immeubles, des hôpitaux et des écoles, des maisons ou encore des surfaces commerciales. Le groupe est également spécialisé dans le secteur de la conception, de la fabrication et du montage d’ensemble industriels, notamment des usines, hangars et entrepôts.

Basée à Lubumbashi, NBLIA, quant à elle, construit des bâtiments de tous types, de même que des structures métalliques d’envergure. Avec son atelier métallique (chaudronnerie et alu), NBLIA fabrique des produits métalliques (cuves, charpentes, tôles), des structures métalliques (hangars, usines) et des châssis en aluminium.

NBLIA et AMF, ex-FONDAF, réalisent des réparations mécaniques (pompes, réducteurs, moteurs de tous types et de toutes marques). Tandis que AMF détient dans son atelier de fonderie de nombreux moules spécifiques (pompes, etc.) et fabrique aussi des pièces mécaniques de précision.

AEMI, avec son atelier d’électricité, s’occupe des réparations et de la maintenance. Elle rebobine et réhabilite des machines électriques (alternateurs, moteurs, transformateurs, postes à souder) et offre des services de maintenance et d’analyse de réseaux. AEMI conçoit et met en place également des installations électriques pour l’industrie et pour le bâtiment (armoires électriques, automates programmables). Par ailleurs, GFI SA détient des participations dans trois sociétés de trading et commerciales… Se rapprocher davantage du public signifie aussi, pour GFI SA, lui proposer des services et/ou produits de qualité à des prix très compétitifs. « La priorité d’EGMF est la qualité de ses réalisations. La société applique les normes de qualité les plus élevées pour des infrastructures, des routes et des bâtiments solides et durables », explique M’Barek. Par exemple, les produits en béton d’EGMF respectent les normes de résistance à la compression en vigueur au sein de l’Union européenne (NF EN 206-1/CN).

Pour satisfaire la demande de plus en plus croissante, EGMF produit et met en vente des matériaux nécessaires à la construction, des blocs de béton et de ciment aux graviers nobles en passant par le béton dosé, le pavé, la buse…, à des prix défiant toute concurrence.

Diversification et RSE

La diversification des activités du GFI SA se poursuit. Le Groupe investit dans les domaines de l’agro-alimentaire et de l’énergie. L’agroalimentaire est un secteur d’activité en phase de développement. Les investissements du Groupe dans ce domaine sont réalisés localement pour répondre en priorité à la demande locale.

La société Congo Energy a été créée pour piloter le projet FRIPT (Fiabilisation, Réhabilitation et Renforcement d’Infrastructures de la Société nationale d’électricité pour la Production et le Transport d’énergie). Ce projet consiste, sur financement d’entreprises minières katangaises, à réhabiliter des infrastructures de la SNEL, notamment la ligne à haute tension Inga-Kolwezi, une des plus longues lignes du monde. Congo Energy est en plein dans les énergies renouvelables. Par exemple, elle vulgarise les lampadaires solaires.

Selon George A. Forrest, toute réussite industrielle est l’occasion d’en développer des nouvelles. Ainsi, les succès de l’entreprise, dans les années 1990, ont permis de renforcer les activités existantes et de poursuivre la diversification des secteurs d’activité. Par exemple, CILU est devenue rapidement devenue le premier producteur de ciment au Congo.

Les investissements s’inscrivent dans une perspective de long terme, du point de vue économique, mais aussi du point de vue social et environnemental. GFI SA accorde une place essentielle à l’aspect humain : respect des travailleurs et de leurs droits, soutien aux projets de développement constructifs pour les communautés locales… Ce segment est pris en charge par les Fondations George Forrest et Rachel Forrest, qui soutiennent des écoles, des centres de santé, des initiatives de préservation de la faune et de la flore, des clubs de sport ou encore des associations culturelles. Cet engagement social est une tradition familiale à laquelle George A. Forrest, le président du Groupe, dit tenir « énormément ».

Et de souligner : « La sécurité et la qualité de nos produits et de nos services sont par ailleurs une priorité absolue. La devise du Groupe Forrest, ‘Ensemble nous construisons l’avenir’, souligne cette dynamique générale, présente dans les relations que nous entretenons avec nos partenaires, autorités publiques, entreprises privées et institutions. Mais aussi à l’égard des populations locales dont nous partageons le quotidien… et l’avenir. »