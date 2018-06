Ce qui se passe à l’espace culturel Texaf-Bilembo

Chride Decell est la gérante de Texaf-Bilembo. Elle explique que l’espace n’est pas qu’un lieu d’activités pour enfants (visites guidées des élèves des écoles de Kinshasa), mais il est aussi un lieu d’art contemporain. Texaf-Bilembo a été labellisé en 2017 par Steve Bandoma. En matière d’arts et expositions, les œuvres d’artistes contemporains et les objets ethnographiques, le vitrail, la mémoire textile sont présentés au public et fixent la valeur du patrimoine de l’association. Texaf-Bilembo travaille en partenariat avec la galerie d’art parisienne Angalia.

En ce qui concerne les activités culturelles, Texaf-Bilembo organise des ateliers créatifs, des sessions d’art, de danse et musique, des jeux de coopération, de cuisine, de yoga, de méditation et de ciné-club. Quant à la formation et à l’éducation, Texaf-Bilembo organise des ateliers pédagogiques, des conférences, des séminaires… Sur le plan de l’environnement, par exemple, Texaf-Bilembo a ouvert en 2017 un atelier sur la biodiversité, les espèces protégées et l’empreinte écologique des humains sur la planète.

Plusieurs entreprises apportent leur soutien à Texaf-Bilembo, dont CFAO, Advans Bank, Vodacom et la brasserie BRACONGO. En Belgique, l’association Les Amis de Texaf-Bilembo est un support de choix avec l’aide de Charlotte Croonenberghs et du professeur Van Der Elst.