Chez Rothschild and Co, David va céder les rênes à Alexandre

David de Rothschild, âgé de 75 ans, l’actuel président exécutif, rejoindra « le Conseil de surveillance de Rothschild and Co lors de la prochaine assemblée générale annuelle le 17 mai 2018 », a annoncé la banque dans un communiqué. Une fois nommé, il succédera à Éric de Rothschild, 77 ans, son cousin, comme président du conseil de surveillance, sous réserve de sa désignation par les membres du conseil. À cette même date, son fils Alexandre de Rothschild, actuellement vice-président exécutif, sera nommé pour lui succéder au poste de président de Rothschild and Co Gestion, l’organe qui assure la direction opérationnelle du groupe, a précisé le même communiqué.

Une succession préparée

« Ce passage de témoin a été longuement préparé. Alexandre, après quinze ans d’expérience, a démontré ses capacités tant dans les relations humaines que dans la compréhension de tous nos métiers », a déclaré David de Rothschild. Alexandre de Rothschild, 37 ans, a précédemment travaillé dans le secteur du capital-investissement pour le compte des banques américaines : Bank of America et Bear Stearns à New York. Il avait rejoint le Groupe Rothschild and Co (à ne pas confondre avec la banque suisse Edmond de Rothschild) en 2008 pour créer notamment le métier de capital-investissement et dette privée, dont il est actuellement coresponsable et est en charge des investissements pour compte propre.

Nommé à partir de 2013 administrateur de plusieurs conseils dans le groupe, il intègre en 2014 le conseil de gérance de Rothschild and Co Gestion, avant d’en devenir le vice-président exécutif. Alexandre de Rothschild s’apprête à prend les rênes du groupe dans un contexte de bonne santé financière. Spécialisée dans le conseil financier en matière de stratégie et de financements, de fusions et acquisitions ou encore de solutions d’investissement, la banque a enregistré en 2017 une hausse soutenue de ses revenus et de son bénéfice, signant ainsi une bonne performance malgré un ralentissement du marché des fusions et acquisitions dans le monde l’an dernier, notamment en fin d’année. Rothschild and Co emploie 3 500 salariés et est présent dans 40 pays, selon les données publiées sur son site internet.