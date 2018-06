Concours CFAO Jeunes talents 2018 La cérémonie de remise des Prix aux lauréats en images

Lancé cette année par la galerie d’art Angalia de Paris (France), ce concours a pour objectif de « découvrir de nouvelles valeurs montantes et stimuler la création ». La 1ère édition du concours CFAO Jeunes talents a été organisée en partenariat avec l’espace culturel Texaf-Bilembo à Kinshasa et avec le soutien financier du groupe CFAO en République démocratique du Congo. Le concessionnaire auto a accepté d’en sponsoriser les trois premières éditions. Selon les organisateurs, l’initiative, inédite, vise à « encourager l’expression des jeunes talents congolais » et à « identifier les artistes phares de demain ». Le concours est donc ouvert à tous les artistes congolais de moins de 30 ans pratiquant l’une des disciplines artistiques suivantes : dessin, installation, maquette, peinture, photographie, sculpture, techniques mixtes, ou vidéo.

Conditions de participation

Pour participer à la sélection, chaque artiste candidat devait déposer à Texaf-Bilembo deux œuvres originales (3-4 mai). Contre un récépissé délivré par Texaf-Bilembo, les candidats ont rempli une fiche spécifiant leurs coordonnées et les principales caractéristiques des œuvres déposées. Au total, 93 artistes, toutes disciplines confondues, ont concouru pour la sélection 2018 mais Texaf-Bilembo et la galerie d’art Angalia n’ont retenu que 20 candidatures, dont celle d’une femme (Honda Mbomba Moyi).

Voici par ailleurs la liste des nominés : Patcheli Kahombo Kitenge, Emmanuel Letila, Jérémie Libenge, Cédrick Sungo, Evan Katakala, Elvabel Makaya Mbungu, Deo Kandu, Honda Mbomba Moyi, Dina Ekanga, Arsène Mpiana, Flavien Kaputo, Luyeye Luvie, Theo Mwamba, Josue Valentia Mbanga Iloko, Riddy Gema, Tataa Itshiri Wess, Tharcysse Lumbu, Azgard Wenga Itambo, Rodrigo Gukwikila et Kalala Pita.

En attendant l’annonce de la liste des artistes retenus, les candidats étaient invités par Texaf-Bilembo à parler de leur travail, avec au menu des entretiens (éventuels), le 15 mai, sur rendez-vous. Ce n’est que le 24 mai que Texaf-Bilembo a dévoilé la liste des 20 artistes nominés aux Prix CFAO. Le lendemain, les artistes non sélectionnés devaient retirer leurs œuvres.

Un jury éclectique

Selon les organisateurs, le jury était composé d’artistes confirmés, de personnalités compétentes et de collectionneurs, en l’occurrence le professeur des lettres et homme de culture, André Yoka Lye Mudaba (président), Henri Kalama, Francis Mampuya, Ange Swana, Freddy Tsimba, Jean Dominique Bozzi (CFAO), Catherine Lastschenko, Carmen Gracia, Steve Bandoma, Amani Bodo et Aimé Mpané. Il s’est réuni le 1er juin pour décider de l’attribution des Prix du concours.

À l’issue des délibérations, le jury de la compétition a rendu son verdict. Pour cette première édition du concours, La Palme d’honneur ou le 1ER Prix de la première édition est revenue à l’artiste Rodrigo Gukwikila pour ses deux œuvres ou tableaux (« L’enfant soldat à l’école » et « L’envol sentimental »). Tandis que le 2è Prix est allé à Kalala Pita pour ses œuvres (tableaux), « L’attitude » et « L’esclave de la technologie ». La remise des deux Prix par CFAO a lieu le samedi 2 juin, lors du vernissage de l’exposition, en présence du jury et de la presse. Le premier gagnant a reçu un chèque de 2 500 dollars, tandis que le second 1 500 dollars. Ce jour-là, c’était donc l’apothéose. Le moment était chargé d’émotions pour les nominés aux palmes. Depuis le 2 juin, les 40 œuvres en lice sont exposées à Texaf-Bilembo, où elles sont proposées à la vente, à un prix convenu entre Texaf-Bilembo et les artistes, majoré d’une commission de 20 % revenant à Texaf-Bilembo. En attendant le déplacement de l’exposition pour le showroom de CFAO du 21 juin au 24 juillet. Selon les organisateurs, les œuvres non vendues seront restituées aux artistes le 25 juillet à Texaf-Bilembo.