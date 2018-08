Contrôle du Corridor Ouest : Kinshasa est hors jeu selon Jean Bamanisa

LES ENJEUX sont énormes, fait comprendre Jean Bamanisa Saïdi. Plus de 700 projets ont été identifiés par le ministère sud-africain de l’Industrie concernant le Corridor Ouest africain. « La République démocratique du Congo devra se doter à temps utile d’un bureau régional qui aura l’œil sur tous ces projets », propose l’ancien député.

Pour lui, la RDC ne doit pas laisser aux deux autres pays, la République du Congo et l’Angola, de prendre l’initiative devant l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) de piloter ce projet. L’homme d’affaires congolais recommande que la RDC doive se préparer, surtout avec la mise en exécution de la Zone de libre échange continentale (ZLECA). « Les corridors sont des structures des services publics qui analysent des questions sous-régionales liées au transport (facilités, réglementation sur le plan général, etc.). À cela, il faut ajouter des programmes de développement industriel autour de ces corridors. De ce fait, nous avons pensé que nous devons faire le lobbying, expliquer tout l’intérêt qu’il y a à créer un corridor ouest qui part de Maluku à Banana, avec des échanges en Angola (Luanda) et Congo Brazzaville (Pointe-Noire) parce que ces zones-là sont interconnectées par le transport multimodal », souligne Bamanisa. Et de poursuivre : « Notre souci est que le gouvernement saisisse cette opportunité pour que la RDC soit leader de la mise en place de ce corridor ici en RDC au lieu que cela se passe dans les pays voisins. Le Congo Brazza peut prendre l’initiative pour créer ce corridor en écrivant à l’Union africaine, à la CEEAC pour prendre le leadership de ce projet ».

Selon Bamanisa, il s’agit là de mettre un accent dans le domaine de l’industrie parce que le ministère sud-africain de l’Industrie a eu à travailler depuis sept ans pour identifier tous les projets bancables, structurants sur trois axes à savoir Kinshasa-Banana, Kinshasa-Pointe-Noire et Kinshasa-Luanda. « Il y a un portefeuille de 700 projets identifiés dans ces trois axes qui doivent être encadrés pour sa matérialisation. C’est ainsi que la RDC ne doit pas laisser les autres pour piloter tous ces projets », a-t-il fait remarquer.

Thème de l’Expo-Béton

L’ancien gouverneur de l’ex-Province orientale affirme que c’est depuis 24 ans qu’il travaille sur la mise en place de ce corridor et en 2001 il l’a présenté au gouvernement. La troisième édition de l’Expo-Béton qui aura lieu de 12 au 16 septembre prochain au Pullman Hôtel de Kinshasa aura pour thème : « Le Corridor Ouest de la RDC : Projets à développer et opportunités d’affaires ». Ceci pourra permettre aux acteurs évoluant dans le secteur des infrastructures de toutes les provinces et de la région de débattre sur toutes ces questions.

La route entre Matadi et Kinshasa a été rénovée et il existe des projets ambitieux pour reconstruire et revêtir la majeure partie des Corridors Est-Ouest et Nord-Sud avec le soutien considérable de plusieurs bailleurs de fonds, y compris la Chine. Les routes sont le mode de transport de premier choix pour les produits agricoles et le fret interne en général.

Toutefois, les services intérieurs de fret routier demeurent sous-développés. Le transport routier est assuré par un grand nombre de petites entreprises informelles pratiquant une concurrence sauvage et la surcharge fréquente des camions. En dépit de la concurrence, les frais de transport routier sont généralement très élevés. L’analyse démontre qu’un produit importé, acheté à 157.6 dollars la TM FOB (pour un volume total de 10 000 tonnes) revient au minimum à 499 dollars la TM en arrivant à Kinshasa, soit un multiplicateur de 3,2. Le différentiel est expliqué par le transport maritime les frais portuaires (RVM, manutention à bord, manutention à terre/transit etc.); les droits d’entrée ; les frais des transitaires ; le coût de transport jusqu’à Kinshasa. En termes de priorités, plusieurs études suggèrent un fort taux de rendement interne potentiels pour la réhabilitation du chemin de fer Matadi-Kinshasa, du port de Matadi et du corridor fluvial Kinshasa-Kisangani. Cependant, des questions importantes se posent en matière de priorités pour l’accès à la mer à partir de Kinshasa, la construction d’un corridor ferroviaire continu entre Pointe-Noire et Kinshasa (via un pont sur le fleuve Congo) étant une option importante. Par ailleurs, le secteur agricole est fortement pénalisé par les difficultés d’accès au marché, dues notamment à l’absence de routes rurales. Enfin, plusieurs enquêtes ont mis en exergue l’importance des procédures (tarification et modalités de gestion) requises pour assurer la maintenance du réseau.

La navigation maritime et fluviale, la gestion du trafic aérien, le transport ferroviaire et le réseau routier national sont de l’unique responsabilité du gouvernement. Quatre ministères sont impliqués dans la gestion du transport : le ministère des Transports et des Voies de Communication, le ministère du Portefeuille, le ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de la Reconstruction, et le ministère du Développement rural pour les routes de desserte agricole.

Bien définir les compétences

Les domaines de compétences respectifs ne sont pas clairement définis. Par exemple, le ministère du Portefeuille et le ministère des Transports se partagent la responsabilité de la supervision des entreprises d’État du secteur des transports. Cette situation ambiguë des responsabilités handicape les relations entre l’autorité de tutelle et les entreprises d’État qui contrôlent des flux financiers importants, malgré la quasi faillite de la plupart d’entre elles. Toutefois, le processus de transformation en cours des entreprises du portefeuille de l’État tend à corriger cette situation, en consacrant la tutelle unique des agences étatiques, tout en maintenant l’autorité normative du ministère des Transports et des Voies de Communication sur toutes les structures tant publiques que privées du secteur.

Le secteur du transport a hérité d’un système de monopoles dans lequel la concurrence n’avait pas vraiment sa place. Cependant, à la faveur du déclin des acteurs étatiques traditionnels, un secteur privé fortement informel s’est progressivement développé dans pratiquement tous les modes de transport et la concurrence a progressivement émergé au mépris des règles établies.

La maintenance du réseau routier est sous la responsabilité de l’OR (Office des routes), de l’OVD (Office des voiries et drainages) et de la DVDA (Direction des voies de desserte agricole). La SCTP, ex-ONATRA, exploite les ports maritimes, assure le transport fluvial et ferroviaire. La RVA (Régie des voies aériennes) supervise le trafic aérien et assure la gestion des aéroports, tandis que la RVF (Régie des voies fluviales) et la RVM (Régie des voies maritimes) assurent le dragage et la maintenance des fleuves navigables et le balisage de la section du Congo située entre Matadi et l’océan.

Les principales entreprises publiques prestataires de services dans le secteur des transports ferroviaires sont la SNCC, le CFU (Chemin de fer des Uele) et le CFMK (Chemin de fer Matadi-Kinshasa). La distinction entre agences réglementaires et prestataires de services n’est pas clairement définie. Ainsi, la SCTP opère un service de transport fluvial ainsi que le CFMK. Ensemble, les entreprises publiques du secteur des transports génèrent un chiffre d’affaires d’environ 300 millions de dollars, soit entre 2.5 et 5 % du PIB, selon les estimations.

La tarification du transport ferroviaire est défavorable, en particulier étant donné la qualité du service, ayant pour effet de faire basculer une partie excessive du transport sur le réseau routier, avec les surcharges et la dégradation des revêtements que cela implique. Cette tarification défavorable est liée au niveau excessif des coûts fixes. Celui-ci, à son tour, est lié à deux facteurs. Le premier est l’utilisation sous-optimale du capital par la SNCC. Les mêmes remarques s’appliquent aux autres opérateurs du secteur public, dont les tarifs sont généralement très élevés, même par les standards du continent, et dont tous sont en manque de restructuration et de dégraissage, voire de liquidation. La plupart exercent des ponctions importantes sur les finances publiques, tout en contrôlant des flux financiers importants qui donnent lieu à des utilisations non contrôlées.