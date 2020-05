Covid-19 : Sylvestre Ilunga remet des kits de tests de dépistage rapide à l’INRB

Lundi 18 mai. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le 1ER Ministre, a débuté la semaine par présider personnellement l’événement de la remise à l’Institut national de recherche biologique (INRB) à Kinshasa d’un important lot de kits de tests de dépistage rapide du Covid-19. Il s’agit de 50 000 cartons de 25 pipettes fournis par la firme belge Zentech de Liège en Belgique. Ces kits ont été commandés par le gouvernement sur fonds propres pour un montant de 520 000 dollars. En présence des ministres des Finances (José Sele Yalaghuli) et de la Santé (Eteni Longondo), ainsi que du directeur général de l’INRB (Jean Jacques Muyembe Tamfumu) et responsable du secréta- riat technique de riposte au Covid-19, le 1ER Ministre a par ce geste voululancer un signal fort : le gouvernement est aux côtés de la population pour répondre à ses préoccupations de la population dans la lutte contre la pan- démie de coronavirus, notamment sur l’insuffisance du matériel et des équi– pements médicaux mais aussi sur la lenteur dans la transmission des résul- tats de tests de dépistage. En effet, à l’issue de sa ronde dans quelques hôpitaux de Kinshasa où sont pris en charge des malades de Covid-19, leprésident de la République avait annoncé en Conseil des ministres la récep- tion des intrants permettant les tests rapides et efficaces du Covid-19. C’est chose faite ! Par ailleurs, il avait indiqué que les hôpitaux CMK et HJ devrontêtre dotés des intrants pour la production rapide des tests.