Cristiano Ronaldo est le meilleur produit marketing de la planète football

LE FOOTBALL va reprendre ses droits dans quelques jours en Italie, avec la reprise du Calcio le 18 août. CR7 et la Juve ouvriront le bal en se déplaçant sur la pelouse du Chievo Verone. En attendant, en quelques semaines, et sans avoir joué la moindre minute sous ses nouvelles couleurs, Cristiano Ronaldo montre encore une fois qu’il est probablement le meilleur produit marketing de la planète football. Les 55 000 maillots sortis des usines depuis sa signature se sont vendus comme des petits pains. Et il va désormais falloir attendre la fin du mois de septembre pour que de nouveaux maillots soient disponibles, d’après Tuttosport.

L’origine de cette rupture de stock ? Lorsque la Juve a passé commande de ses nouveaux maillots à Adidas, l’hypothèse d’attirer Cristiano Ronaldo n’était même pas envisagée. Si le rythme de trente maillots de l’heure annoncé par le quotidien se poursuit, entre 55 et 65 millions d’euros pourraient être récupérés par la Vieille Dame. Soit la moitié du coût du joueur.

Dolce vita

Entretemps, Cristiano Ronaldo et Georgina, c’est la dolce vita en Italie, où le couple entame une nouvelle vie. L’ex-vedette du Real Madrid est désormais celle de la Juventus de Turin. Fraîchement rentré de ses vacances en Grèce, CR7 a repris l’entraînement et prépare sa première saison sous les couleurs de la Vieille Dame. Mais c’est aussi avec sa jeune dame, Georgina Rodriguez, que le Portugais fait sensation en Italie. Si leurs douces vacances, de la Grêce à Ibiza en amoureux et en famille, sont terminées, la dolce vita continue pour CR7 et sa compagne Georgina Rodriguez. Le couple semble en effet s’adapter avec délice à sa nouvelle vie en Italie…

Le 10 juillet, CR7 refermait un chapitre colossal de sa vie et de sa carrière de footballeur en annonçant son départ du Real Madrid pour en ouvrir un autre, à 33 ans, en signant pour quatre saisons à la Juventus de Turin. Maintenant installés en Italie, le Portugais quintuple Ballon d’or et la danseuse espagnole de 24 ans s’acclimatent plutôt bien, comme en témoigne un moment de vie partagé par Georgina en story Instagram dimanche 5 août 2018. « Bonne soirée avec mon amour », écrivait-elle sur un selfie réalisé en voiture et accompagné d’un gif emblématique de La Belle et le Clochard. Le côté « bouche-à-bouche », elle l’avait donné à voir le mois dernier dans une photo torride de leurs vacances.

Le couple a-t-il dégusté des spaghettis bolognaise à la façon des irrésistibles cabots du classique Disney ? On l’ignore, mais on sait déjà que les amoureux ont savouré dernièrement un bon dîner au restaurant turinois La Credenza : « Fier d’être l’un des premiers à t’avoir accueilli dans ta nouvelle aventure italienne. Bienvenue, Cristiano Ronaldo ! », s’est en effet réjoui sur les réseaux sociaux Giovanni Grasso, le chef de cet établissement étoilé au Guide Michelin situé à San Maurizio Canavese, dans le nord de l’agglomération turinoise, en publiant une photo souvenir de sa rencontre avec CR7.

Inhabituellement discrets ces derniers temps sur Instagram, où le footballeur publiait une photo le montrant à l’entraînement avec sa nouvelle équipe, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont en revanche fait sensation lors d’une virée shopping à Milan. Le couple a pu tester dimanche 5 août sa notoriété en Italie, un cortège d’admirateurs se formant autour de lui tandis qu’il déambulait sous bonne escorte via Montenapoleone, rue de la capitale lombarde bien connue pour ses boutiques de luxe, et accompagnant ses emplettes au son des « Cristiano, Cristiano ».