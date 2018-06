DRC Mining Week, de quoi va-t-on parler ?

Plus de 3 000 experts miniers internationaux et acteurs locaux de plus de 50 pays sont attendus, renseignent les organisateurs de la DRC Mining Week ou la Semaine minière de la RDC qui se tient annuellement à Lubumbashi. Une centaine de journalistes représentant des médias internationaux et locaux viendra aussi à ce meeting d’affaires autour de l’industrie minière. C’est dire que la médiatisation de l’événement sera un élément déterminant de la manifestation. Celle-ci intervient à un moment crucial pour l’avenir du secteur dans le pays. En effet, depuis l’adoption au Parlement du code minier, revu et corrigé, l’industrie minière congolaise est en ébullition.

Avant même sa promulgation par le chef de l’État, les géants miniers sont vent debout. Et dire que le thème de la session de cette année est consacré au développement de l’industrie minière en République démocratique du Congo ! Une industrie qualifiée de « prometteuse ». La Semaine minière de la RDC, est donc une vitrine incontournable à travers l’exposition de produits et services, mais surtout une importante « tribune » du haut de laquelle les différents acteurs s’expriment pour passer leurs messages, pour échanger, apporter des solutions afin de renforcer l’efficacité des opérations minières et autres en RDC et dans la région. Chaque année, depuis 12 ans, l’organisation s’attèle à offrir les dernières nouveautés de l’industrie minière. En tant que plateforme minière et industrielle, la manifestation met en relief les opportunités d’investissement dans le secteur.

C’est pourquoi, explique la directrice de l’événement, Emmanuelle Nicholls, les organisateurs mettent un point d’orgue sur le « bon équilibre » dans la représentation de haut niveau du gouvernement, de l’industrie et des fournisseurs lors des conférences. Ils s’assurent également que la manifestation a grandi et anticipe sur les besoins de l’industrie en RDC.

Conférence stratégique

L’événement présentera cette année une conférence stratégique de haut niveau axée sur les défis et les développements de l’industrie, notamment les options financières pour les compagnies minières, l’amélioration des relations privées et publiques, le code minier, les tarifs douaniers, la formation et le développement. En effet, ce sont là des « questions brûlantes » dont parle depuis la promulgation du nouveau code minier, en fait une version remaniée de celui de 2002, dans lequel les grands miniers disent ne pas trouver « leur » compte. Du coup, ils agitent l’épouvantail de menace (avis d’instance en justice). En témoigne cette correspondance de 5 pages datée 28 mai adressée au ministre des Mines, Martin Kabwelulu Kabilo.

Selon ce dernier, on le sait, le règlement minier ne peut aller à l’encontre du code minier. Mais le groupe de 7 grands miniers ou le G7 miniers continue de réclamer, en vain, « solution mutuellement bénéfique » au regard de « leurs » revendications.

Leur plan B qu’ils compte mettre en action consiste en le « recours à la justice » pour faire valoir leurs « droits ». Pour l’industrie minière, le ministre des Mines va à l’encontre de « l’instruction » du président de la République, Joseph Kabila Kabange ; Pour rappel, en recevant le 7 mars les grands miniers, il avait ouvert une fenêtre : rencontrer les préoccupations de l’industrie minière à travers le dialogue en vue d’une « solution mutuellement bénéfique » aux questions soulevées sur l’applicabilité de la nouvelle loi minière.

Le G7 miniers déplore que la proposition de l’industrie minière soumise au gouvernement le 29 mars, et leurs treize correspondances officielles soient restées sans suite. Et il insiste sur le caractère critique de la situation : « Si les questions que nous avons soulevées et répétées à maintes reprises ne sont pas traitées conformément à nos accords, nous nous verrons forcés de recourir à des moyens juridiques pour protéger nos droits, tant ceux qui nous sont acquis que ceux qui nous sont accordés en vertu de l’article 276 du Code minier de 2002, ceux découlant de diverses conventions et garanties de l’État et des accords d’investissements bilatéraux, ainsi que ceux garantis par la Constitution de la RDC. »

Ce n’est pas le moment de partir

Simple effet d’annonce ou réelle menace d’aller jusqu’au bout avant le 8 juin, date butoir de la publication du règlement minier fixant les modalités d’application du code minier promulgué le 9 mars. D’après un spécialiste qui a requis l’anonymat, cette correspondance indique ce n’est pas encore le moment de partir pour les miniers. Mais il ne sert à rien de montrer les biceps. Il s’agit maintenant de « dialoguer », de « se faire des concessions » sans brader les intérêts de l’État.

« La Semaine minière de la RDC offre l’occasion au G7 miniers d’embrayer sur leurs revendications sur le nouveau code minier. Je comprends que le pays aimerait obtenir plus de revenus de son industrie minière (cuivre et cobalt en particulier) mais je crois que ça serait mieux que le gouvernement s’engage davantage avec l’industrie pour trouver une solution qui profite à tous », estime cet expert. Qui pense que l’industrie minière au Congo comme ailleurs en Afrique a besoin d’un partenariat gagnant-gagnant pour tous.

C’est d’ailleurs, une préoccupation du Centre africain de développement des minéraux (AMDC), qui bat campagne pour le renforcement des liens et pour la diversification. L’AMDC est pour le « changement de paradigme » fondé sur la synergie entre le secteur privé, la société civile et le secteur public, gage de ce partenariat gagnant-gagnant pour tous.