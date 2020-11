Equity est en 7ème position dans la liste des 10 premières banques africaines du classement « The Banker’s » Top 100 de banques africaines 2020

La banque se classe parmi les dix premières banques sur la base de paramètres clés ;

En ce qui concerne la solidité, les fonds propres ont été classés en 5ème position

En matière de croissance, la banque est en 9ème position

En terme d’actions, Equity est en 8ème position en termes de rendement du risque

Les capitaux propres ont été classés en 6ème position dans la catégorie des effets de levier et,

En ce qui concerne la rentabilité, Equity est numéro 6.

Nairobi, Kenya – 16 octobre 2020…, Equity, avec un bilan d’une valeur de 673,7 milliards de Kshs à la fin de 2019, a été classée en septième position parmi les dix premières banques d’Afrique en 2020, avec un score de 5,82 dans la catégorie générale des banques les plus performantes. C’est ce qui ressort du classement des 100 meilleures banques africaines de The Banker’s pour 2020.

Le classement de cette année montre une stabilisation des finances de la majorité des principaux prêteurs africains. Le classement, qui suit la santé et la richesse du secteur bancaire africain, utilise une série de mesures, notamment la performance de croissance globale, la solidité financière, les bénéfices sur le capital, l’effet de levier et le rendement du risque.

Au cours de l’année considérée, le secteur des capitaux propres a amélioré ses performances avec une croissance de 14 % de ses bénéfices après impôts, qui sont passés de 19,8 milliards de Kshs en 2018 à 22,6 milliards de Kshs. L’impressionnante performance enregistrée pendant une période de plafonnement des intérêts a été due à une croissance de 23 % du portefeuille de prêts, qui est passé de 297,2 milliards de Kshs en 2018 à 366,4 milliards de Kshs.

James Mwangi, Directeur Général et PDG du groupe Equity, a déclaré : « L’efficacité accrue et l’optimisation des coûts ont permis d’améliorer le ratio coûts/revenus de 52,4 % à 51 % en 2018. Le groupe a maintenu son rendement sur les actifs productifs d’intérêts à 11,2 % malgré le défi que représentent le plafonnement des intérêts et la baisse de la courbe de rendement. L’innovation a également été un grand moteur de croissance et enregistre déjà des gains d’efficacité grâce à la numérisation. »

En ce qui concerne la solidité financière, l’entreprise est classé cinquième sur la base d’un bilan agile, avec une liquidité de 52,1 %, un ratio de dépôt des prêts de 75,9 % et un ratio de capital de base par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques de 19,8 %. Le bilan reflète un financement solide et diversifié, les dépôts des clients représentant 72 % du financement total, les actionnaires et les emprunts à long terme contribuant à hauteur de 17 % et 8 % respectivement. La solidité financière est encore renforcée par une solide base de capital, qui se situe bien en deçà des limites internes et réglementaires, de solides performances commerciales et des prêts nets qui constituent 54 % du total d’actifs, tandis que les titres d’État et les liquidités et équivalents de liquidités contribuent respectivement à 26 % et 13 % de la répartition totale des actifs.

“Ce classement indique que les fonds propres restent solides, malgré un environnement opérationnel difficile. Nous avons développé et adopté un modèle d’entreprise durable pour amortir l’activité ainsi que pour stimuler la création de valeur pour les actionnaires”, a ajouté le Dr Mwangi.

Dans son classement mondial, « The Banker Top 1000 World Banks 2020 » a classé la banque Equity 754 en termes de taille du bilan, 62ème en termes de solidité (ratio capital/actifs), 55ème en termes de bénéfices sur le capital et 20ème en termes de rendement d’actifs.

À propos du groupe Equity

Equity Group Holdings Plc est une société holding de services financiers cotée à la Bourse de Nairobi, à la Bourse des valeurs mobilières de l’Ouganda et à la Bourse du Rwanda. Le groupe possède des filiales bancaires au Rwanda, en Ouganda, au Sud-Soudan, en Tanzanie et en RDC, ainsi qu’un bureau de représentation commerciale en Éthiopie. D’autres filiales non bancaires fournissent des services de banque d’investissement, de conservation, d’assurance, de philanthropie, de conseil et d’infrastructure.

Equity Group dispose d’une base d’actifs de 9 milliards de dollars. Avec plus de 14,2 millions de clients, le groupe est l’une des plus grandes banques de la région en termes de clientèle. Le groupe compte 300 agences, 51.560 agents, 31.265 commerçants et 623 distributeurs automatiques de billets. Le groupe est la plus grande banque en termes de capitalisation boursière en Afrique centrale et orientale. Dans son classement mondial, The Banker Top 1000 World Banks 2020 (1000 meilleures banques du monde 2020) a classé la Equity Bank 754 dans son ensemble, à la 62ème place en termes de solidité (ratio capital/actifs), à la 55ème place en termes de bénéfices sur le capital et à la 20ème place en termes de rendement des actifs. La même année, Moody’s a attribué à la Banque une note globale de B2 avec une perspective négative, comme la note souveraine du gouvernement kenyan, en raison de la forte notoriété de la marque, des solides réserves de liquidités et du profil de financement résilient de la Banque, de sa franchise nationale établie et de l’adoption étendue de canaux de distribution numériques et alternatifs. Le groupe Equity est réglementé par la Banque centrale du Kenya.