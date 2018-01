Et si l’on s’inspirait de la Chine !

Selon la note de son éditeur, la Chine est depuis longtemps aux prises avec la corruption, mais la mise en œuvre des mesures visant à réprimer efficacement les actes répréhensibles s’est avérée une tâche difficile. Depuis 2012, un vaste mouvement de lutte contre la corruption sous la direction du président Xi Jinping cherche à éradiquer la corruption et d’autres transgressions au sein du Parti communiste chinois et à travers le pays. Dans son livre sur la Chine, Martin Jacques aborde les questions clés: Pourquoi la campagne anti-corruption a-t-elle été jugée nécessaire? Et comment la Chine a-t-elle abordé la lutte différement des autres pays? Ci-après, le témoignage de l’auteur :

« L’une des conférences les plus intéressantes auxquelles j’ai participé remonte à deux ou trois ans en Chine. Une conférence internationale sur la campagne de lutte contre la corruption, qui m’a donné un nouvel aperçu des raisons pour lesquelles c’était important et ainsi de suite. Et à la fin, nous avons rencontré le responsable de la campagne anti-corruption, Wang Qishan, que je pensais être l’homme le plus important. Il a expliqué un certain nombre de choses avec une franchise et une éloquence que j’ai trouvées très convaincantes.

Quand la corruption mine le gouvernement et le parti

Il a dit tout d’abord que la corruption minait vraiment le soutien au parti communiste et au système de gouvernement. Par conséquent, la situation était dans une certaine mesure en déclin et si rien n’était fait à ce sujet, les conséquences pour la gouvernance allaient être très graves. Il l’a mis sur la ligne d’une manière très forte et j’en ai été très impressionné.

La deuxième chose était la particularité avec laquelle la question a été abordée. Comme jamais dans un autre pays dans le monde. Regardons les choses en face : la corruption sévit dans de nombreux pays du monde, en passant y compris aux États-Unis et dans mon propre pays. Et je ne pense pas qu’un autre pays ait absolument mené une campagne contre la corruption, une campagne à long terme et maintenant permanente contre la corruption comme la Chine l’a fait. « La corruption est la plus grande menace à laquelle notre Parti est confronté … Nous devons rester aussi fermes qu’un roc dans notre détermination à nous appuyer sur l’élan accablant et à remporter une grande victoire « , a déclaré Xi Jinping.

La corruption a longtemps été considérée comme l’un des principaux maux de tête pour le gouvernement et le Parti communiste chinois (PCC), et le problème social le plus méprisé pour les Chinois. Comme Xi Jinping, président chinois et secrétaire général du Comité central du PCC, l’a souligné à maintes reprises, il est nécessaire de répondre aux préoccupations du public. Lorsque Xi a déclaré la guerre à la corruption en 2012, personne ne s’attendait vraiment à ce que la campagne soit aussi radicale et implacable. Maintenant, cinq ans après, tout le monde se demande qui est le prochain?

« Les tigres en cage et les mouches dans les filets »

Dans une interview accordée au Wall Street Journal en 2015, Xi a déclaré: « Notre peuple déteste la corruption plus que toute autre chose et nous devons agir pour apaiser leurs inquiétudes, nous avons donc décidé d’attaquer à la fois les « tigres et les mouches »malfaiteurs, quel que soit leur rang. Il a identifié la culture de la corruption endémique du pays comme l’un des principaux défis qui minent la décision et la légitimité du PCC. L’éradication de la corruption aidera à « éviter le cycle historique de la hausse et de la baisse », a-t-il déclaré. Les gens souhaitent une répression de la corruption, et le but ultime du PCC est de servir le peuple, a-t-il souligné. À l’ouverture du 19è Congrès national du PCC en octobre (2017), Xi a salué la campagne anti-corruption, déclarant qu’il avait « pris un élan » au cours des cinq dernières années et a insisté sur la nécessité de continuer à avancer avec le mouvement.

Lors d’une réunion avec le principal organe disciplinaire du Parti au début de 2013, Xi a déclaré aux officiels qu’ils devaient soutenir la lutte contre les tigres et les mouches, respectivement les hauts et les bas gradés. Ils doivent également enquêter de manière résolue sur les cas de hauts responsables qui enfreignent la loi et résoudre sérieusement les problèmes de corruption qui se produisent autour de la population. Aujourd’hui, la guerre contre la corruption est toujours en cours. Lors d’une conférence de presse de haut niveau au cours du 19è Congrès national du PCC, la Commission centrale de contrôle de la discipline (CCDI) du PCC a présenté au monde une liste brillante de ses activités anti-corruption.

Plus de 1,537 million de fonctionnaires ont été punis pour corruption et abus de pouvoir. Sur les 440 hauts fonctionnaires qui ont été retirés du niveau provincial ou du corps, 43 étaient des membres et des membres suppléants du Comité central du PCC, selon la CCDI. Le travail anti-corruption de la Chine a été porté à de nouveaux sommets, a ajouté Xi. Au cours des neuf premiers mois de cette année, plus de 383 000 fonctionnaires ont été sanctionnés. Cinquante-six d’entre eux étaient des officiers de niveau provincial.

Sun Zhengcai, ancien chef du Parti de Chongqing, Wang Sanyun, ancien président du Gansu, et Xiang Junbo, ancien président de la Commission de régulation des assurances de Chine, sont trois des nombreux « tigres » qui ont été enlevés en 2017. Le principal organisme de surveillance anti-corruption a déclaré qu’il continuerait à renforcer la répression de la corruption dans les années à venir.

Déraciner l’extravagance des mentalités

Xi avait annoncé le règlement en huit points – l’appel à rationaliser la bureaucratie et à réduire le gaspillage et l’extravagance – lors d’une réunion du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC en décembre 2012. Cinq ans plus tard, l’autorité disciplinaire a déclaré que beaucoup avait été accompli dans la lutte contre la somnolence.

Après avoir appelé les fonctionnaires à adopter un style de vie austère, les gouvernements centraux et locaux ont rapidement déployé des mesures pour superviser la mise en œuvre des nouvelles directives. Les tapis rouges, les discours vides et les contrôles de la circulation pendant les voyages des officiels sont maintenant beaucoup moins visibles, a dit la CCDI.

Au 31 octobre 2017, la principale autorité disciplinaire du pays a déclaré avoir enquêté sur 193 168 cas soupçonnés d’avoir violé les directives d’austérité et puni 162 594 fonctionnaires. Le nombre de cas a considérablement diminué, passant de 52,2 % en 2013 à 3,77 % au cours des huit premiers mois de 2017.

Les dépenses pour les « trois dépenses publiques » – à savoir les véhicules du gouvernement, les repas coûteux et les voyages à l’étranger – ont considérablement diminué. Selon le ministère des Finances, les dépenses au niveau du gouvernement central ont chuté de 35 % pour quatre années consécutives à 2,6 milliards de yuans en 2016.

Mais la CCDI a averti que cette mauvaise conduite n’a pas été complètement effacée et a promis de continuer à appeler à l’austérité parmi les fonctionnaires. Au cours du seul mois de novembre, plus de 6 100 fonctionnaires impliqués dans 4 350 affaires ont été sanctionnés pour avoir assisté à des banquets expansifs, visité des lieux avec des fonds gouvernementaux et utilisé des véhicules du gouvernement.

Les fugitifs d’outre-mer arrêtés

Le retour de Yang Xiuzhu, qui était la tête de liste des fugitifs chinois d’outre-mer, en 2016 est symbolique du succès du pays à servir la justice et à chasser les fugitifs des crimes économiques d’outre-mer. Un officiel du journal People’s Daily a écrit. En avril 2015, la Chine a publié une liste des 100 de ses fugitifs corrompus les plus recherchés, dont beaucoup vivent aux États-Unis, au Canada et en Australie. Yang a été la première sur la liste, et elle est revenue en Chine des États-Unis en novembre 2016 après avoir fui le pays en 2003.

L’ancien maire adjoint de Wenzhou dans la province orientale du Zhejiang a été condamné à huit ans de prison en octobre 2017. En décembre dernier, 51 fugitifs de la liste se sont rendus et sont retournés en Chine. La CCDI a également lancé les opérations Fox Hunt et Sky Net dans le but d’attraper tous les fonctionnaires corrompus qui avaient fui à l’étranger. Jusqu’à présent, plus de 3 587 fugitifs se sont rendus et plus de 9,5 milliards de yuans d’avoirs détournés ont été saisis.