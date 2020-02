Huawei-RDC va participer à l’élaboration du plan numérique national

AUGUSTIN Kibassa Maliba tenait à la signature de cet accord. Le ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication a initié un vaste programme de développement numérique en République démocratique du Congo. Les contours de ce programme ont été dévoilés lors de la rencontre e_RDC 2020 qui a réuni pendant deux jours (19 et 20 février) plusieurs participants venus de partout autour du thème « Investir dans le numérique en RDC ». Forum que Huawei Technologies-RDC a aidé à l’organisation à côté d’autres partenaires. Pour Adam Ma-Qianli, le directeur général de Huawei-RDC, ces assises sont la marque de la détermination du gouvernement à construire une nation numérique. Il a émis le vœu de voir les recommandations issues de ce forum appliquées et qu’elles favorisent efficacement le social des Congolais.

On ne peut pas parler du développement numérique au pays sans évoquer le déploiement des infrastructures. Dans ce domaine, Huawei est une référence dans le monde. Voilà pourquoi, le ministre Kibassa Maliba a sollicité et obtenu l’accompagnement du géant chinois. L’accord signé le 19 février est l’expression de considération mutuelle entre le ministère des PT&NTIC et Huawei-RDC. En effet, à travers cet accord, Huawei Technologies-RDC consent d’accompagner le gouvernement pendant tout le processus de déploiement des infrastructures de télécommunication, socle même du développement du numérique dans le pays. Les infrastructures sont donc la base.

Huawei est non seulement un grand équipementier, mais il est aussi un grand développeur de technologies. Ainsi, comme l’a fait remarquer son directeur général, Huawei Technologies-RDC Sarl veut participer à l’élaboration du plan du numérique national, à la couverture du réseau dans les zones rurales, à la transformation et à la formation des jeunes. Bref, HUawei Technologies-RDC est prêt à mettre à profit son expertise dans la réalisation de l’ambitieux programme de numérisation de la RDC.

La RDC compte pour Huawei

Le géant chinois des télécoms a débuté ses activités en RDC en 2006 dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). En 2009, Huawei a consenti un investissement de 43 millions de dollars pour acquérir un terrain dont est sorti du sol le bâtiment abritant le siège et le centre de formation. C’est le tout premier construit en dehors de la maison mère. Sur le plan technique, Huawei coopèrr avec les opérateurs locaux, privés et public, des télécoms (Orange, Vodacom, Airtel et la Société congolaise des Postes et des Télécommunications). Il est l’un des principaux fournisseurs de solutions de réseaux 3G et 4G en RDC.

Avec la SCPT, Huawei a participé à la réalisation de la première phase du projet d’expansion du réseau backbone national. Ce qui a permis d’augmenter la capacité du réseau de large bande de 10 G à 100 G. Le réseau backbone est un projet pionnier dans la construction d’infrastructures des TIC en RDC.

Sur le plan social, à la fin de l’année 2018, Huawei Technologies-RDC a créé plus de 1 500 emplois directs et indirects, et formé plus de 55 000 Congolais dans le domaine des TIC. Huawei Technologies-RDC emploie actuellement 200 personnes et contribue au développement de l’éducation en RDC. Par exemple, en 2019, la société a fait un don de matériel pédagogique moderne au collège Saint-Joseph de Kinshasa.

Depuis 2006, en tant que leader mondial des solutions et services techniques dans le secteur, Huawei a continué de développer ses activités, assumé sa responsabilité sociale et s’est impliqué scientifiquement auprès de la population, en promouvant l’épanouissement de la jeunesse, la culture des TIC et le développement écologique durable afin de réduire la fracture numérique. En effet, dans de nombreux pays, il existe un fossé entre les connaissances acquises à l’école et les compétences professionnelles requises dans le marché de l’emploi.

C’est ainsi que Huawei a lancé le programme Seeds for the Future en 2008 pour développer les talents locaux en TIC. Seeds for the Future est le programme-phare de la multinationale chinoise en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). D’ailleurs, les investissements les plus importants de Huawei dans le monde sont dédiés à la RSE. Chaque année, des étudiants congolais sont sélectionnés pour aller étudier et échanger sur les TIC au siège même de la multinationale, partenaire de la transformation numérique de plus de 700 villes et 228 des 500 premières entreprises au monde.

Huawei s’est engagé également à promouvoir le transfert de connaissances, accroître la sensibilisation, susciter l’intérêt pour le secteur des TIC et à encourager les pays à participer à la construction de la communauté numérique mondiale.

Pour le directeur général de Huawei-RDC, sa compagnie reste déterminée à contribuer au développement de l’industrie des TIC dans notre pays. Lors de l’entretien avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, Adam Ma-Qianli a dit avoir exprimé clairement la volonté de sa société d’accompagner la RDC dans la promotion de nouveaux talents locaux et d’apporter plus d’opportunités d’emplois aux jeunes et accroître l’investissement pour le compte de l’économie, la société et le développement du pays.