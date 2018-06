La BCDC inaugure ses nouveaux bureaux à Lushi

Ce jeudi 7 juin, après plus de trois ans des travaux entamés grâce à la collaboration du Groupe Forrest, les nouveaux bureaux de la Succursale de la Banque Commerciale Du Congo (BCDC) à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga ont été inaugurés. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de la ministre du Portefeuille, Mme Wivine Mumba Matipa, ainsi que des officiels du pays et de la province mais aussi des clients qui ont répondu à l’invitation que leur ont lancée M. Pascal Kinduelo Lumbu, le Président du Conseil d’Administration de la banque, et M. YvesCuypers, le Directeur Général.

Devant la plaque commémorative de cette inauguration, le public, venu nombreux assister à cette cérémonie, a pu admirer les travaux réalisés pour rénover les locaux de la succursale de la BCDC à Lubumbashi. Après les discours des personnalités présentes, le public a été invité à visiter l’intérieur du bâtiment. Selon le Directeur Général Yves Cuypers, la rénovation de l’immeuble de la succursale de Lubumbashi s’inscrit dans le cadre de la politique du déploiement de la banque, qui consiste à étendre le réseau d’agences mais aussi à rénover celles qui existent déjà. C’est un objectif que la BCDC s’est fixé afin de répondre comme il se doit aux besoins de sa clientèle en lui proposant des « services adaptés » dont notamment l’e-banking, tout en participant au développement de la République démocratique du Congo.

La Banque Commerciale Du Congo est présente dans l’ex-province du Katanga depuis octobre 1909. Elle y a toujours accompagné le déploiement du secteur minier par sa présence active dans les zones minières de Kolwezi, Likasi et Fungurume. Véritable institution dans la région du Katanga, comme du reste dans le pays, la BCDC y propose des services bancaires dédiés, notamment aux compagnies minières mais également au personnel de ces entreprises et accompagne un tissu de plus en plus large de petites et moyennes entreprises (PME) et de particuliers.

Être la banque du futur

Ainsi la Banque Commerciale Du Congo déploie une stratégie de réseau qui renforce sa proximité avec la clientèle existante, tout en approfondissant la connaissance des prospects que sont les petites entreprises, les commerçants et d’autres indépendants.

Selon les dirigeants de la banque, cette rénovation de grande ampleur du siège historique de Lubumbashi permet de « positionner définitivement la Banque Commerciale Du Congo vers la banque du futur ».

La stratégie d’expansion retenue par la BCDC contribue certainement à améliorer le taux de bancarisation de la population en RDC qui est aujourd’hui autour de 6 %. La BCDC est présente, sans interruption, depuis 1909 à Lubumbashi. Depuis 2015, deux nouvelles agences ont été ouvertes : l’une à au complexe commercial de La Plage à proximité du Golf Club de Lubumbashi, et l’autre dans le quartier industriel du Carrefour, dans l’environnement du hyper marché Hyper Psaro.

Banque de référence

Pour rappel, la Banque Commerciale Du Congo est « la banque de référence » en RDC depuis 1909, avec un total de bilan au 31 décembre 2017 équivalent à 730 millions de dollars et un résultat net après impôts de 8,3 millions de dollars. En tant que banque de référence en RDC, elle est « l’héritière d’une longue tradition d’éthique des affaires » de plus d’un siècle. La BCDC se concentre sur des métiers spécialisés qui s’adressent à une clientèle sélectionnée d’entreprises, d’institutionnels, de banques et de particuliers.

Elle se préoccupe à répondre à leurs besoins de conseils et de produits financiers à haute valeur ajoutée à partir de son siège de Kinshasa, de sa Succursale de Lubumbashi, de son réseau d’agences actif dans l’ensemble du pays, de ses relations internationales privilégiées et de ses canaux e-business. La BCDC s’emploie à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance qui visent à garantir sa réputation comme partenaire financier de référence