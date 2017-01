La boutique de mode du futur a déjà pignon sur rue

Les magasins des grandes marques s’inspirent désormais des e-shops pour proposer des services innovants, jusque-là réservés aux achats en ligne. Bienvenue dans les boutiques du futur. Dans la mode, la frontière entre magasin physique et magasin en ligne devient de plus en plus poreuse. D’un côté, les pure-players, à la Sézane ou Birchbox, ouvrent des boutiques éphémères à droite à gauche. De l’autre, des enseignes traditionnelles importent dans leurs magasins physiques des services jusque-là dédiés à leur e-shop. Une tendance solide, bien au-delà de la petite tablette mise à disposition dans les allées, et qui dessine petit à petit la boutique du futur. Voici trois innovations majeures qui pourraient bien se généraliser.

Des retours gratuits sans bouger de chez soi

Undiz Strasbourg teste actuellement le retour d’articles achetés en magasin… de chez soi. Un service développé en partenariat avec la filiale So Colissimo de La Poste, un service initialement prévu pour les pure-players du web. Concrètement: lorsque le client achète une culotte ou n’importe quel sous-vêtement en magasin, le vendeur lui remet un sachet avec une étiquette code barre Colissimo. En rentrant chez lui, il essaye, ou réessaye, et estime finalement qu’il n’en veut plus. Il le signale sur l’application Undiz et flashe son ticket de caisse comme preuve de son achat. Puis, il n’a plus qu’à placer l’article dans le sachet, puis dans sa propre boîte aux lettres. Il sera collecté par le postier. Ce service, dénommé « easy retour », répond à une tendance que constate la directrice marketing de l’enseigne, Elodie Bilger: une clientèle qui préfère de plus en plus « essayer chez soi ».

Pour le magasin, ce type d’outil permet de réduire le nombre de cabines, et de laisser plus de place à la marchandise.

Des « personal shoppers » virtuels

Là encore, un bon moyen d’éviter l’essayage: dans quelques boutiques Cache-Cache (Beaumanoir) et 1.2.3 (Etam), les clientes sont aiguillées par un assistant virtuel vers les modèles à leur taille et susceptibles de les mettre le mieux en valeur. Un service développé avec ClicknDress et son algorithme qui calcule les tailles et les coupes qui vous vont le mieux en fonction de votre morphologie. Ce service a d’abord été fourni sur le e-shop de Cache Cache, avec un succès retentissant: le taux de retour a été divisé par 3, le taux de conversion multiplié par 7.