La capacitation des clients, un vrai casse-tête

La mutualisation des actions a pour objectif de permettre aux acteurs du secteur financier de se renforcer l’un l’autre et de produire des résultats durables et mesurables, selon l’étude qui a été menée en 2013 par la Banque centrale du Congo (BCC). Un autre principe, c’est la répétition des messages qui seule parviendra à ancrer les connaissances et à changer les comportements.

L’étude recommande l’utilisation des canaux qui peuvent être multiples : des ateliers de formation, des émissions de radio ou de télévision, des personnes relais, des jeux, etc. Certains moments sont aussi plus propices à l’éducation financière : il s’agit d’évènements ou d’étapes de vie qui mènent à devoir planifier financièrement. Par exemple, un premier travail, un mariage ou une naissance, ou encore l’acquisition d’un bien important.

Les obligations des institutions financières en matière de capacitation financière peuvent être résumées en deux principes que sont : le droit de savoir et le droit de comprendre de leurs clients. Elles n’ont, et ne pourraient pas, être assujetties à une obligation juridique d’éducation financière de leur clientèle qui ne serait pas clairement définie et limitée. Le droit de savoir consiste en une information complète et accessible, tandis que le droit de comprendre consiste en une obligation générale de conseil qui incombe en général au « banquier », ce qui est consacré par la jurisprudence dans les pays francophones de droit d’inspiration française, et complété par diverses mesures légales ou réglementaires.

En microfinance, cette obligation de conseil peut être en partie déduite de l’obligation faite aux assujettis, « d’offrir à leurs clients des produits et services adaptés à leurs capacités de remboursement afin de prévenir tout risque, spécialement de surendettement ». Le produit ne doit pas comporter des modalités qui, parce qu’incompréhensibles, pourraient conduire au surendettement.

Au-delà, les coopératives d’épargne et de crédit, en application d’un principe mutualiste universel transposé en droit positif congolais, sont tenues de « promouvoir l’éducation économique et sociale de leurs membres ». Cette disposition très générale ne constitue pas une obligation de résultat ni un droit opposable de la clientèle, particulièrement en matière d’éducation financière.

Les initiatives

Dans le secteur bancaire national, le degré d’éducation financière procuré varie largement. Certaines banques ont des programmes sophistiqués qui visent des catégories spécifiques de leur clientèle. Par exemple, le programme Lady’s First de la Rawbank qui cible les femmes entrepreneures du secteur informel contient une formation longue qui porte non seulement sur les produits proposés, mais aussi sur la gestion et la formalisation des petites entreprises.

D’autres banques ont aussi reconnu la nécessité d’informer les personnes nouvellement bancarisées (principalement les fonctionnaires et agents de l’État) sur l’utilisation de leurs nouveaux comptes et, le cas échéant, sur les fonctionnalités associées au mobile banking. L’Association congolaise des banques (ACB) a aussi mené des actions en concertation avec la BCC et parfois avec certains de ses membres. Des campagnes d’information ont été diffusées par plusieurs canaux tels que la radio, des scénettes ou encore une sensibilisation directe des étudiants au sujet de l’épargne. D’autres actions ont aussi été menées notamment à travers les chaînes de télévision pour informer les fonctionnaires, les agents de l’État et autres particuliers sur l’ouverture et l’utilisation d’un compte bancaire.

Pour permettre aux clients de jouir pleinement de leurs droits de savoir et de comprendre, et donc limiter les litiges en aval, certaines IMF et COOPEC organisent, avant l’octroi de crédit et parfois durant le cycle du crédit, des formations visant à mieux présenter aux clients leurs droits et obligations contractuelles. Mais dans les faits, les IMF et les COOPEC n’ont pas véritablement de programme d’éducation financière ni d’outils appropriés. Elles espèrent approfondir leur démarche avec l’aide des associations professionnelles mais celles-ci sont encore trop jeunes et doivent faire face à plusieurs défis sectoriels en établissant clairement les priorités.

Les EME ont organisé des campagnes d’information sur leurs produits mais reconnaissent qu’il reste beaucoup à faire pour sensibiliser les utilisateurs de téléphones portables sur les services de mobile banking. Les sociétés de messagerie financière offrent des produits relativement simples et bien connus du public. De ce fait, il n’existe pas de besoin pressant d’éducation sur les services proposés.