La situation économique semble sous contrôle malgré le sabotage des efforts de l’exécutif

LE 1ER MINISTRE ne se laisse pas distraire par la campagne de dénigrement dirigé contre lui qui est menée actuellement via les réseaux sociaux. Il est évident que cette campagne de désinformation vise à saper ses efforts de l’amélioration de la gestion de l’État, et, donc à le pousser au découragement. « Nenni, nenni, le 1ER Ministre ne se laissera pas prendre à ces jeux », confie un membre de son cabinet. Au contraire, « il est décidé à accomplir sa mission jusqu’au bout et accomplir ainsi ses engagements vis-à-vis du peuple congolais », ajoute-t-il.

Tout le monde se souvient du discours prononcé en septembre 2019 par Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l’Assemblée nationale en vue de l’investiture de son gouvernement. À titre personnel, il avait déclaré qu’il éprouvait un double sentiment de fierté et de responsabilité. « Fierté de vivre dans un pays béni, qui a toujours su, en dépit des faiblesses qui jalonnent son histoire, déjouer les pronostics apocalyptiques de tous genres jetés sur son sort et, en même temps, s’offrir des perspectives audacieuses de nature à redonner espoir et foi en l’avenir aux masses populaires de toutes les couches sociales, celles des plus faibles en tête ».

Le 1ER Ministre le sait pertinemment bien et il en est d’ailleurs conscient : les Congolais veulent le voir à l’œuvre et attendent beaucoup de lui et de son gouvernement. Depuis son avènement à la primature, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a pris la mesure des attentes des populations, afin de mériter sans cesse de leur confiance. La pandémie de Covid-19 malheureusement est passée par ici et a donné un coup d’arrêt à son élan de relever les défis multiples auxquels le pays fait face. Et en dépit de tout, il s’engage à « agir en usant des armes et atouts d’une meilleure gouvernance ». C’est pourquoi, le 1ER Ministre est sur tous les fronts, ne ménageant aucun effort, ne laissant rien passer pour donner des orientations et directives aux membres de son gouvernement de coalition politique (FCC-CACH).

Comité de conjoncture

Sur le plan économique précisément, il préside, chaque mardi de la semaine, la réunion du comité de conjoncture économique du gouvernement : ministères de Budget ; Plan ; Emploi, Travail et Prévoyance sociale ; Économie nationale, Commerce extérieur, Mines, Finances ; et Banque centrale du Congo (BCC). Depuis le début de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus dans le pays, en mars dernier, la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et l’Association nationale des entreprises publiques (ANEP) sont associées à cette réunion d’évaluation hebdomadaire de la situation économique dans le pays.

La semaine dernière, justement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réuni le mardi 28 juillet à l’hôtel du gouvernement (immeuble Intelligent) les membres de ce comité. Élysée Munembwe Tamukumwe, la vice-1ER Ministre, ministre du Plan, a présenté à cette occasion la note de conjoncture économique hebdomadaire. Elle a été suivie par José Sele Yalaghuli, le ministre des Finances, qui a exposé sur les exonérations et les compensations. Enfin, Willy Kitobo Samsoni, le ministre des Mines, a, à son tour, présenté sa note d’information sur le comportement de nos minerais d’exportation sur le marché international.

Selon Jean Baudouin Mayo Mambeke, le vice-1ER Ministre, ministre du Budget, il s’observe « quand même un ralentissement du rythme de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère », en l’occurrence le dollar. En effet, le comité de conjoncture économique sous le contrôle du 1ER Ministre a décelé « quelques anticipations malheureuses sur le marché » de la part des opérateurs économiques, lesquelles ont entraîné la flambée des prix. Et pourtant, ceux-ci ont bénéficié des allègements fiscaux (suspension de paiement de certains impôts et taxes, exonérations sur l’importation, etc.) comme mesures gouvernementales d’atténuation des effets néfastes du Covid-19 sur l’économie nationale.

Le vivre ensemble

Le constat est que ces opérateurs économiques malintentionnés ne « jouent pas franc jeu ». Par conséquent, le gouvernement invite tout le monde au « sentiment patriotique » au vivre ensemble qui fonde une nation. « Nous devons poursuivre nos efforts et tout le monde devrait s’y mettre », a martelé Mayo Mambeke.

Pour cela, a-t-il souligné, nous devons regarder tous dans la même direction parce que le gouvernement a besoin de tous les efforts venant de tout le monde.

C’est dans ce contexte qu’il faut placer la note du ministre des Finances qui permet de « lever certaines équivoques » sur les exonérations et les compensations. La question va être approfondie pour une vue d’ensemble de la situation. Quant à la note d’information du ministre des Mines, elle a l’air de quoi rassurer. En effet, a souligné le ministre des Mines, la production minière n’a pas été affectée outre mesure par la pandémie de Covid-19. C’est pourquoi le gouvernement félicite les opérateurs de ce secteur et les encourage à produire davantage.

Par ailleurs, les cours des matières premières d’origine minérale se portent bien sur le marché international. C’est donc une bonne nouvelle pour « les Congolais ne doivent pas paniquer », a laissé entendre le ministre du Budget. Pour qui, le frémissement du taux de change observé ces derniers temps « dépend aussi des incertitudes que quelques malins voudraient créer dans l’environnement socio-politique et économique du pays ». Bref, le gouvernement a la maîtrise de la situation et bientôt « ça va aller ».