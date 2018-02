La SOCIR abandonne son projet d’usine de bitume

Ils se sont tous arrêtés net. Les différents projets annoncés tambours battants par le comité de gestion de la Société congolaise des industries de raffinage (SOCIR), à savoir la construction d’une usine de bitume, d’une usine de production des gaz industriels ainsi que la réhabilitation de sa raffinerie. À la SOCIR, l’on soutient que le projet de la production du bitume a été abandonné parce que les essais préliminaires ont démontré que la silice, une substance abrasive contenue dans les sables asphaltiques de Mavuma, provoquait une corrosion intense sur les pompes des installations industrielles de la société. Pourtant, du matériel importé continuait d’arriver, il y a encore quelques mois, pour le montage de cette usine, notent des experts.

Concernant l’usine de production des gaz, elle n’a jamais démarré depuis son annonce en 2015. Autant pour le projet de la réhabilitation de la raffinerie. Par ailleurs, il nous revient que les hauts cadres de cette société mixte aurait monté de bric et de broc des sociétés de sous-traitance, sinon ils s’y seraient liés pour rabioter sur les salaires même des employés permanents. Point de réaction à ce jour de la part du conseil d’administration dont le président, Nestor Ankiba, et le directeur général adjoint, Philippe Mahele, ont été désignés par l’État alors que le directeur général, Franck Beausaert, représente la firme X Oil.

Télescopage avec SEP

À ce jour, la Société congolaise des industries de raffinage ne s’emploie plus que dans la logistique pétrolière, juste comme le Service des entreprises pétrolières (SEP). Pour se distinguer de SEP, la SOCIR opère en amont. Elle assure, en effet, la réception des tankers pétroliers de haute mer, stocke les cargaisons des produits pétroliers importés par les entreprises pétrolières opérant en RDC, et assure ensuite leur transbordement sur ses propres tankers à fond plat, à destination du terminal pétrolier de SEP Congo d’Ango-Ango, situé à quelques encablures du port de Matadi. SEP, à son tour, achemine ces produits pétroliers vers ses installations de Kinshasa.

La SOCIR dispose, en effet, d’une capacité de stockage de 160 000 m3. Pour l’exercice budgétaire 2015, par exemple, elle a eu à recevoir et à faire transiter dans ses installations plus de 1 101 056 tonnes métriques (TM) de carburants. Mais la question de la relance de la raffinerie, mission originelle de la SOCIR, se repose avec acuité. La SOCIR constitue, en pratique, un maillon stratégique de la chaîne pétrolière de la RDC. Crée en 1963, l’entreprise a réellement débuté ses activités en 1968, comme entreprise d’économie mixte, à parts égales entre l’État congolais (50 %) et un partenaire privé, la multinationale italienne Eni. Elle s’appelait alors Société zaïro-italienne de raffinage (SOZIR). Après 30 ans d’activité, les Italiens d’ENI ont tenu à ne plus renouveler la joint-venture en 1998. ENI est remplacé bien plus tard par X Oil dans des conditions on ne peut plus troubles.

Une firme nommée X

La SOCIR avait déjà arrêté de tourner en 1994 suite à des ennuis techniques et une gestion financière plutôt calamiteuse. L’usine du raffinage du brut de la SOCIR a, en effet, une capacité installée de 750 000 tonnes métriques. L’entreprise a été obligée de mettre à l’arrêt ses installations de raffinage en 1998 alors que trois ans plus tôt elles avaient subi un check-up complet. C’est à ce niveau que les experts font remarquer le début d’une gestion trouble de l’ex-SOZIR. D’abord, le Comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille (COPIREP) a soutenu dans un rapport que l’ex-Société zaïro-italienne, puis congolo-italienne de raffinage devenue par la suite Société congolaise des industries de raffinage a été débaptisée X-OIL.

Cette dénomination est la conséquence des décisions de l’assemblée générale de l’entreprise tenue en 1998. Une assemblée sujette à caution, selon des experts congolais. Des questions restent encore entières, note le professeur José Bafala, expert en questions pétrolières. Alors qu’en 1996, la raffinerie venait d’être réhabilitée sur fonds propres de la SOCIR, pour un montant de 26 millions de dollars, s’interroge-t-il, sur quelle base et quels critères X-OIL s’est affichée avec le montant de 2 500 000 dollars pour reprendre les parts (50 %) des Italiens d’ANIC Spa, filiale d’ENI, co-partenaire de l’État congolais dans SOCIR, qui se sont désengagés de la raffinerie en mai 1998, après 30 ans de partenariat. Pourtant, il y a de prétendants sérieux pour relancer la joint-venture aux côtés de l’État congolais.

Mobil et Shell

Parmi lesquels les majors Mobil et Shell qui comptait par ailleurs raffiner le brut de Muanda avec ses propres condensats. Et à l’époque, la valeur assurée de la raffinerie était de 91 millions de dollars. Et l’expert de s’interroger sur l’apport de X-OIL à ce jour dans la raffinerie comme actionnaire B Dans son ouvrage, « L’industrie pétrolière en RDC : des réseaux d’intérêts croisés pour le profit d’aujourd’hui ou de demain », José Bafala évoque également ce contrat d’assistance technique qui a contraint la SOCIR à transférer 350 000 dollars par trimestre à X-OIL qui est actionnaire B pendant que la raffinerie était en arrêt alors que, précédemment, pour le même type de contrat convenu avec AGIP, au moment où la raffinerie tournait, la SOCIR ne dépensait que 100 000 dollars. Que de questions, que de zones d’ombre, que de flous juridiques sur lesquels la ministre du Portefeuille, Wivine Mwimba Matipa, devrait éclairer l’opinion publique !

Côté purement technique. Les principales unités de production que compte la SOCIR se composent d’une unité de distillation atmosphérique (topping) avec un dessaleur dont la capacité nominale est de 750 000 TM/an de brut léger, d’une unité d’hydrotraitement d’essence lourde et de kérosène en opérations séparées de capacité 230 000 TM/an, d’une réformation catalytique (reforming) d’essence lourde désulfurée de capacité de 275 000 TM/an, le traitement d’essence légère à la soude (merox) de capacité 70 000 TM/an ainsi que les unités auxiliaires (centrale thermoélectrique, parcs à réservoirs de capacité totale de 160 000 m3, de la flotille…).

Plusieurs études ont déjà été menées pour la modernisation de la raffinerie et son adaptation au brut local. Il s’agit, entre autres, des études menées par la société française TECHNIP qui ont conclu à un besoin d’investissement de 65 millions de dollars. Celles de la Brésilienne Petrobas avaient notamment l’avantage de proposer quatre alternatives pour moderniser la vieille raffinerie. Il y a aussi l‘offre de la sud-africaine Fluor Engineers, qui prévoit non seulement la modernisation de la raffinerie mais aussi la production du bitume pour un coût de 16.7 millions de dollars. L’étude date de 1994. Depuis, l’État souffle le chaud et le froid sur la relance de la raffinerie de Muanda qui, il y a plus de 30 ans, couvrait 88 % des besoins en carburant dans l’alors Zaïre.