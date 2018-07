L’Afrique en quête de stratégies intégrées pour une transformation structurelle résiliente

Selon un communiqué de la Commission économique pour l’Afrique dont le siège est à Addis-Abeba en Éthiopie, le Forum régional africain pour le développement durable (FRADD) a pour objectif de « discuter des progrès enregistrés jusqu’à présent dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Le Forum régional, auquel ont assisté à Dakar au Sénégal, en mai, des représentants de haut niveau des États membres de la CEA, des organismes intergouvernementaux, des institutions spécialisées des Nations Unies, des grands groupes et d’autres organisations internationales, a examiné les défis, les progrès et les actions nécessaires pour accélérer la mise en œuvre du programme de développement à l’horizon 2030 et du plan de développement sur 50 ans du continent, l’Agenda 2063.

Stratégies et approches intégrées

Les participants ont, à la fin du Forum qui s’est tenu sous le thème : « Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes », rédigé un ensemble de messages clés qui constitueront la contribution régionale de l’Afrique au Forum politique de haut niveau de 2018. Fatima Denton, directrice de la Division des initiatives spéciales de la Commission économique pour l’Afrique, affirme que les messages clés seront utilisés pour le dialogue politique, l’élaboration des politiques et la mise en œuvre aux niveaux national, régional et mondial pour la réalisation des objectifs contenus dans les deux Agendas.

Un examen approfondi de certains ODD a été effectué pour le Forum politique de haut niveau, ainsi que l’Objectif 17 et les objectifs correspondants contenus dans l’Agenda 2063, sous les sous-thèmes suivants : Eau propre et assainissement ; Énergie propre et d’un coût abordable ; Villes et communautés durables ; Consommation et production responsables ; Vie terrestre ; et Renforcer les moyens de mise en œuvre et le partenariat pour le développement durable. Le Forum convient d’une transformation structurelle résiliente en Afrique, conformément aux Agendas de 2030 et 2063, et exige des stratégies et des approches intégrées.

Le même communiqué souligne que ces approches devront intégrer et accorder la priorité à la lutte contre les changements climatiques, à la réduction des risques de catastrophe et à la valeur du capital naturel dans les principaux cadres de développement nationaux, y compris des stratégies, des plans et des budgets. À cet égard, l’intégration de la croissance verte et à faible émission de carbone dans ces cadres est importante, conviennent-ils. « La dynamique visant à assurer l’adaptation et l’atténuation du changement climatique devra être renforcée parallèlement à la réalisation des Objectifs de développement durable », indiquent les participants dans leur document final.

« La mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national devra donc être intégrée et priorisée de manière conjointe avec les politiques et les programmes pour atteindre les objectifs ». Des politiques efficaces de planification et d’aménagement du territoire, soutenues par la législation et les mécanismes de gouvernance nécessaires, sont essentielles pour assurer que la forme urbaine en évolution des villes africaines en croissance soit durable et résiliente, informent-ils.

La réduction de l’expansion urbaine est une priorité essentielle à cet égard, compte tenu de l’impact de la hausse des coûts des services et de la fourniture d’infrastructures ; de la dépendance à l’égard des déplacements en voiture ; d’un accès limité aux transports et donc des opportunités sociales et économiques et des menaces sur les terres agricoles et les écosystèmes. Dans les villes, l’octroi d’espaces publics est un élément essentiel pour assurer une urbanisation inclusive, une meilleure productivité et des valeurs économiques des terres urbaines stables. L’ensemble des objectifs à examiner en profondeur sont les suivants : Objectif 6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ; Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ; Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ; Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables ; Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, gérer les forêts et lutter contre la désertification, enrayer et inverser la dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ; et Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.