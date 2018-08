Le 18è Forum international de l’OCDE sur l’Afrique aura lieu en octobre à Paris

LE FORUM économique international sur l’Afrique est le principal événement en Europe consacré au continent africain. Chaque année, ce forum réunit des représentants de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) et des décideurs africains, des personnes issues du secteur privé, d’universités, d’organisations internationales et de la société civile pour discuter des « transformations majeures du continent et des politiques publiques permettant de relever les défis présents et à venir de la région ».

La 18è édition du Forum Afrique étudiera les thèmes de la croissance, de l’emploi, des migrations et du développement, décryptés à l’aune du dernier jalon de l’Afrique : la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECA), signée le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda par 44 pays africains. Une fois ratifiée, la ZLECA, qui s’inscrit dans la vision à long terme de l’Union africaine (UA) pour le développement, l’Agenda 2063, mènera à la création d’un marché unique comprenant 1,2 milliards de personnes et plus de 2 trilliards de dollars en PIB cumulé. Au même moment, un protocole sur la libre circulation des personnes a été adopté par 30 pays africains. Depuis, cinq nouveaux pays africains ont annoncé lors du dernier sommet de l’UA rejoindre la ZLECA ; ramenant à 49 le nombre de signataires. Selon un communiqué de l’OCDE, les débats du Forum Afrique bénéficieront des résultats du tout premier rapport sur « les Dynamiques du développement en Afrique », produit conjointement par la Commission de l’Union africaine et le Centre de développement de l’OCDE.

Le rapport identifie notamment les politiques innovantes et propose des recommandations politiques pratiques, adaptées aux spécificités des économies africaines, sur la croissance inclusive, l’emploi et les inégalités. Il propose dix actions phares pour promouvoir un développement économique et social durable en Afrique et y renforcer les institutions.

Rappel des faits

L’année passée, la 17è édition du Forum s’est tenue le 10 octobre à Paris, sur le thème : « Les entrepreneurs et l’industrialisation de l’Afrique ». Ce forum a abordé « les politiques d’industrialisation et la manière dont l’entrepreneuriat peut conduire l’industrialisation et promouvoir la croissance inclusive ». En 2016, le 7 octobre, le forum était consacré au thème : « Les villes africaines pour le développement de l’Afrique ».

La 16è édition du Forum Afrique à Paris a été placée sous le thème : « Les opportunités et les défis du processus d’urbanisation en Afrique ». Un accent particulier a été mis sur l’informalité dans les zones urbaines, sur le rôle des villes en tant que moteurs de la transformation économique et sur les moyens novateurs de fournir un financement adéquat et prévisible pour les gouvernements locaux et les municipalités.

En 2015, les participants se sont penchés à Berlin en Allemagne, le 9 septembre, sur le thème : « L’Afrique au-delà de 2015 ». Le forum co-organisé par l’OCDE et les autorités allemandes en partenariat avec l’UA, a réuni gouvernements et institutions africains, représentants du secteur privé, chercheurs et société civile pour débattre des performances des économies africaines et des défis auxquels elles sont confrontées. Le communiqué final a souligné que « les dirigeants appellent à un nouvel élan ».

Forum Afrique de 2014 a dédié son thème à « Par l’Afrique, pour l’Afrique ? Industrialisation et intégration pour une croissance inclusive ». Organisé par le Centre de développement de l’OCDE en partenariat avec la Commission de l’Union africaine, l’édition a mis l’accent sur « les réalisations et les limites de la transformation actuelle des économies africaines, l’insertion de l’Afrique dans les chaînes de valeur mondiales et régionales, ainsi que sur les nouveaux défis que représentent le développement territorial et les inégalités entre les milieux ruraux et urbains, en Afrique. Le communiqué final souligne que « le Centre de développement de l’OCDE engage un nouveau Plan d’Action pour l’Afrique en soutien à l’agenda d’intégration et de transformation du continent ».

Enfin, le Forum Afrique 2013 a porté sur « Afrique 2.0: Tirer parti des ressources naturelles pour la transformation économique ». Il s’est tenu le 7 octobre à Paris, organisé par le Centre de Développement de l’OCDE, en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission économique pour l’Afrique (CEA), le gouvernement français, ainsi que l’Union européenne (UE).