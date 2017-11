Le BIT et l’UIT unis pour former 5 millions de jeunes à l’horizon 2030

À l’occasion de l’édition 2017 du Forum du Sommet mondial sur la société de l’information, auquel ont assisté plus de 2 000 parties prenantes représentant 163 pays ont pris part, les participants ont confronté leurs expériences, leurs connaissances et leurs perspectives. Et ils ont annoncé la création de nouveaux outils et le lancement de nouvelles initiatives pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies dans des domaines aussi essentiels. Ces domaines sont ceux de l’innovation centrée sur les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’accessibilité, l’égalité hommes-femmes, l’autonomisation des jeunes, la cybersanté et la cybersécurité…

Le Forum 2017 du SMSI s’est tenu à Genève du 12 au 16 juin, en présence de plus de 85 dirigeants de haut niveau représentant les pouvoirs publics et de représentants de la société civile. On a compté 500 interventions à distance et des milliers de personnes ont suivi la diffusion sur le web. Le forum a été organisé conjointement par l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’UNESCO, la CNUCED et le PNUD, en collaboration étroite avec toutes les institutions du système des Nations Unies. Les progrès enregistrés à Genève ont permis l’amélioration de l’accessibilité numérique ou des outils qui ont été fournis aux pays pour qu’ils progressent sur la voie de la numérisation, auront des répercussions dans le monde entier. Le forum a clairement démontré que les TIC jouent un rôle important dans la réalisation des ODD et dans l’amélioration des conditions de vie. Les résultats concrets du Forum 2017 du SMSI permettront aux parties prenantes de renforcer la mise en œuvre des grandes orientations du SMSI et d’harmoniser les processus du SMSI et des ODD.

Nouer des partenariats

Les participants à la table ronde ministérielle ont souligné l’importance du cadre des grandes orientations du SMSI qui est un cadre essentiel pour les travaux de l’ONU en ce qui concerne les sociétés de l’information et du savoir et ils ont rappelé que de nombreux programmes nationaux en faveur du numérique avaient été établis en s’en inspirant. Le Forum 2017 du SMSI a également été l’occasion de nouer des partenariats et de mettre en place des outils et des initiatives intéressants. Par exemple, l’UIT, l’OMS et l’IEEE ont organisé le premier Hackathon pour la cybersanté du SMSI qui a rassemblé 42 participants de 16 pays des cinq régions du monde, venant d’horizons divers, depuis l’informatique, les mathématiques, le génie électrique jusqu’au commerce, en passant par la chimie et l’épidémiologie. Le Bureau international du travail (BIT) et l’UIT ont lancé la campagne sur les compétences numériques pour un emploi décent afin de former 5 millions de jeunes aux technologies numériques dans le monde entier à l’horizon 2030.

L’UIT a lancé son nouveau kit pratique, Réduire la fracture en matière d’innovation numérique, destiné à aider les pays à mettre en place un cadre en faveur de l’innovation numérique, ainsi qu’un ensemble de politiques et de projets encourageant l’innovation au niveau national. L’UIT et ses partenaires ont lancé la deuxième itération de l’Indice de la cybersécurité dans le monde (GCI), une enquête qui permet de mesurer l’engagement des États membres dans le domaine de la cybersécurité afin d’accroître la sensibilisation à cette problématique.

Les pays africains se sont encore bien illustrés à Séoul au sommet des télécoms

L’édition 2017 de l’ITU Telecom World qui s’est tenue à Busan, en Corée du Sud, a permis aux participants d’échanger sur les principales questions qui agitent le secteur des télécommunications dans le monde. Il a surtout été question des changements que pourraient générer l’innovation technologique. Et de ce point de vue là, la 5 G suscite beaucoup d’espoir et même si elle est encore un luxe pour nombre de pays dans le monde. Elle sera lancée, on le sait, dès l’année prochaine, à l’occasion des jeux olympiques quoique l’exploitation ne se fera qu’à partir de 2020.

Les pays africains se sont illustrés à ce sommet mondial des télécommunications. C’est le cas du Nigéria dont les performances en matière d’innovation ne se démontrent plus. Le Sénégal, de son côté, s’est vu décerner, à travers l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), un award en guise de reconnaissance de ses efforts pour la promotion de l’innovation à fort impact sur le vécu des populations. Ce n’est pas tout puisque la délégation sénégalaise est repartie aussi avec un certificat d’appréciation délivré par le secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Chinois Houlin Zhao, pour encourager le développement des télécommunications dans ce pays. La délégation sénégalaise a une nouvelle fois saisie cette opportunité pour intensifier le lobbying autour de sa candidature au conseil.