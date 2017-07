Le décor est planté pour la 6è Semaine minière de la RDC

Les organisateurs de la DRC Mining Week ont mis les petits plats dans les grands pour la réussite de ce grand meeting dans le secteur minier. Des milliers de personnes sont attendues à Lubumbashi pour l’expo minière et industrielle à dans le cadre de la DRC Mining Week. L’événement (conférence et exposition) a lieu du 23 au 24 juin à l’Hôtel Pullman Lubumbashi Grand Karavia. Pour l’édition 2017, les organisateurs ont innové. DRC Mining Week qui revient à Lubumbashi, reste consacrée au secteur des mines mais va élargir son éventail à de nouvelles zones d’exposition, notamment à l’agriculture, l’énergie et la construction.

Une pré-conférence et une visite du site sont prévues le 22 juin, journée de consacrée à l’énergie. La conférence et l’exposition de DRC Mining Week ont été plusieurs fois récompensées, ce qui rajoute un brin de prestige à cet événement. « DRC Mining Week est bien établie en tant qu’expo minière incontournable dans toute la région et si nous existons depuis si longtemps, c’est parce que nous travaillons en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes, aussi bien gouvernementales que de l’industrie. L’événement soutiendra encore le secteur minier avec les dernières technologies et son éventail de services, ses ateliers de formation gratuite et sa conférence stratégique de haut niveau », explique Élodie Delagneau, directrice de l’événement.

L’agri pour diversifier l’économie

Pour 2017, DRC Mining Week se tient dans un espace expo encore agrandi. Plus de 2 000 m² d’espace pour présenter les produits et services à un public ciblé. Les organisateurs ont fait la promesse de réunir à cette occasion plus de 35 minings et compagnies d’exploration, plus de 110 exposants, 1 300 participants et plus de 30 pays. Outre les démonstrations de produits, il est prévu des ateliers techniques, une Zone Agri et un Parc des solutions énergétiques et technologies. En se penchant sur l’agriculture, DRC Mining Week veut tout simplement soutenir la diversification de l’économie.

« La RDC n’est pas le seul pays à se tourner vers la diversification pour anticiper la fin du super-cycle des services publics et le ralentissement de la croissance mondiale », fait remarquer Élodie Delagneau. D’après elle, les gouvernements provinciaux et nationaux entendent ainsi augmenter leurs efforts pour attirer l’attention des fournisseurs et des investisseurs sur le potentiel de la production agricole locale. Une stratégie qui a fait ses preuves dans le passé de l’activité minière, soutient-elle. De plus, l’industrie minière n’est pas étrangère à l’agriculture puisque les mines sont souvent chargées de livrer un projet agricole durable, faisant partie de leur objectif RSE (responsabilité sociale de l’entreprise). En tout cas, Élodie Delagneau se dit très contente de travailler en collaboration avec l’organisation sœur en Zambie, Agritech Expo, pour rassembler à Lubumbashi les plus grands fournisseurs locaux et mondiaux d’équipements agricoles de pointe, de graines et d’engrais pour apporter le soutien qu’il faut aux opérations agricoles. Il existe déjà des liens étroits entre l’agriculture et l’exploitation minière en RDC. Par exemple, chaque entreprise minière doit exploiter 500 ha de maïs, à ce stade. Par ailleurs, l’agriculture, tout comme l’exploitation minière, nécessite beaucoup de capital, si elle est réalisée à grande échelle. Le coût de démarrage, le plus important, est la préparation des terres à cultiver. Et l’agriculture à grande échelle ne va pas sans le développement des infrastructures. Technologies et solutions agricoles modernes stimulent la productivité, augmentant ainsi la production des cultures. Enfin, les produits agricoles sont des produits de base et les valeurs sectorielles sont tirées par les prix mondiaux des matières premières.

Solutions énergétiques

D’après la directrice de DRC Mining Week, le manque d’électricité en République démocratique du Congo coûte annuellement des millions de dollars aux opérateurs miniers, à cause du manque d’approvisionnement électrique fiable. « Afin de maintenir la viabilité des opérations, nombre de grandes compagnies minières en RDC sont en train d’envisager une plus grande utilisation des usines d’énergie renouvelable. Certaines cherchent des sources d’énergie alternatives telles que l’électricité hors-réseaux et d’autres sont à la recherche de partenariats avec des opérateurs privés (IPP) », souligne-t-elle. C’est pour cette raison et bien d’autres que DRC Mining Week est impatiente d’apporter les dernières « solutions innovantes » à la communauté minière avec son nouveau Parc Énergie & Technologies (Power Park).

Autres nouveaux aspects de DRC Mining Week 2017, l’accent qui est mis sur la construction et la fabrication. Élodie Delagneau est convaincue que la croissance économique de la RDC ne provient pas que des mines mais il y a aussi les installations portuaires, la maintenance des bâtiments, la construction de routes, le développement immobilier et d’ingénierie. « Le développement de l’infrastructure, dit-elle, va de pair avec le développement du pays. C’est pourquoi DRC Mining Week va aussi apporter en juin des solutions en construction et fabrication ainsi que l’opportunité pour les maisons minières de rencontrer les développeurs de projets de l’industrie ».

Et sans oublier « la précieuse contribution » des entreprises locales auxquelles est donnée l’opportunité de présenter leurs services au sein de la Zone PME. En effet, les petites et moyennes entreprises poussent vers l’intégration régionale en Afrique orientale et australe. C’est pourquoi, il faut veiller à ce qu’elles soient bien équipées pour contribuer au développement socio-économique. Les PME sont un moyen essentiel pour que la région puisse stimuler le développement. Elles fournissent de l’emploi à la majorité de la population, en particulier aux jeunes et aux femmes. Les PME contribuent à plus de 50 % de l’emploi dans la région. On estime à environ six millions les PME de l’Afrique orientale et australe opérant dans divers secteurs allant des transports, du tourisme et des mines à l’agriculture, à la fabrication et au commerce de détail.

Le gouvernement de la RDC a d’ailleurs officiellement lancé le projet PDIFM, une initiative pour le développement des infrastructures financières et des marchés. Initié par le gouvernement et financé par la Banque mondiale à concurrence de 30 millions de dollars, ce projet vise à accroître la disponibilité de financement pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) en RDC.

Soutien de l’industrie

Comme pour les éditions précédentes de l’événement, l’industrie s’est animée tôt pour apporter à DRC Mining Week son soutien impressionnant en matière de sponsoring, avec Engen comme sponsor diamant, Sodexo, Standard Bank et Tenke Fungurume Mining comme sponsor platine, alors qu’Atlas Copco, Copperbelt Energy, Axis et Aggreko sont ses sponsors or. Cette année DRC Mining Week a été distinguée pour son soutien au projet de l’école communautaire de Kinsevere à Lubumbashi. Elle a été nominée (finaliste) dans la catégorie « responsabilité sociale » des prix AAXO ROAR qui récompensent l’excellence au sein de l’industrie de l’événementiel et des expositions sur le continent. DRC Mining Week est organisée par Spintelligent, organisateur d’expositions et de conférences à travers le continent pour les secteurs de l’infrastructure, l’immobilier, l’énergie, l’activité minière, l’agriculture, et l’éducation.

D’autres événements connus au palmarès de Spintelligent comprennent African Utility Week, Agritech Expo Zambia, Kenya Mining Forum, Future Energy East Africa (anciennement EAPIC), Future Energy West Africa (anciennement WAPIC), Future Energy Central Africa (anciennement iPad Cameroun), Nigeria Mining Week et EduWeek. Spintelligent fait partie du groupe Clarion Events basé au Royaume Uni