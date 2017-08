Le FMI signale des risques de ralentissement de la croissance

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié le 5 juillet un rapport sur l’état de l’économie mondiale. Cette publication est intervenue quelques heures avant le sommet du G20 qui s’est tenu les 7 et 8 juillet à Hambourg en Allemagne. Ce document met en avant les « risques négatifs » pour l’économie globale que peut représenter « l’incertitude sur les politiques dans les économies avancées ». À cela s’ajoutent « les vulnérabilités du secteur financier et un soudain durcissement des conditions financières » Face à ces incertitudes politiques qui font peser des risques sur l’économie mondiale, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a appelé à une action urgente pour éviter une crise financière. « Si on n’agit pas, cet ensemble de préoccupations pourrait constituer une recette pour une crise financière brutale », a-t-elle averti dans un blog accompagnant le rapport.

Le FMI redoute aussi que le « démantèlement du renforcement de la régulation financière » intervenue après la crise de 2008, « ne conduise pas à un affaiblissement des capitaux propres et des réglementations, entraînant des conséquences négatives pour la stabilité financière mondiale » Les inconnues autour des programmes sont également évoquées dans ce rapport. À ce sujet, l’institution financière internationale note que bien que les élections à risques soient passées, notamment en Europe, « un haut degré d’incertitude demeure avec les difficultés par exemple de prévoir les politiques budgétaires et réglementaires des États-Unis ». Cela parce que six mois après son arrivée au pouvoir, l’administration Trump n’a pas encore pu faire adopter au Congrès ses promesses électorales de relance budgétaire, comme les réductions d’impôts ou les dépenses d’infrastructures.

Baisse des prévisions

On se rappelle qu’il y a quelques jours, le FMI a abaissé ses prévisions de croissance pour la première économie mondiale (États-Unis) du fait des inconnues quant à ses projets économiques. L’institution de Bretton Woods prévoit désormais que la croissance américaine sera de seulement 2,1 % cette année et en 2018 alors qu’elle projetait respectivement 2,3 % et 2,5 % en avril. Si la reprise économique mondiale demeure sur la bonne voie, elle fait face, néanmoins, à moyen terme, à des risques de ralentissement, dus notamment aux incertitudes politiques dans les pays riches, selon le même rapport du FMI.