Le Forum INDABA DU TOURISME (Africa’s Travel Indaba) a ouvert ses portes à Durban

La ville de Durban en Afrique du Sud et ses 3,8 millions d’habitants a accueilli du 8 au 11 mai l’Africa’s Travel Indaba Show, le plus grand forum de l’industrie du tourisme au sud de l’hémisphère, organisé sous le haut patronage du Ministère du Tourisme Sud-Africain et en collaboration avec l’Office du Tourisme Sud-Africain (SA Tourism) ainsi que le Centre de Conférence International de Durban (ICC) qui célèbre ses 21 ans d’existence. Ce forum revêt également un caractère très symbolique car coïncidant avec les célébrations du Centenaire de Nelson Mandela.

Plus de 7 000 délégués représentant près de 80 pays dans le monde, dont 22 pays africains et 1 120 exposants ainsi que plus de 600 membres des médias du monde entier, se sont donné rendez-vous au pays de Mandela pour célébrer le tourisme en Afrique en général et en Afrique du Sud en particulier.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les différents mots de circonstance de plusieurs personnalités dont le Directeur Général de l’Office du Tourisme Sud-Africain, Monsieur SISA NTSHONA, la Vice-Ministre du Tourisme Sud-Africaine, Madame ELISABETH THABETHE, la Maire Adjointe de la ville de Durban, Madame eTHEKWENI ainsi que le Ministre du Tourisme, hôte du Forum, Monsieur DEREK HANEKOM.

Dans son mot de circonstance, Madame eTHEKWENI a loué les efforts porteurs du Partenariat Public Privé qui a permis d’engranger d’énormes chantiers pour faire de la ville de Durban, la meilleure destination touristique en Afrique. Parmi ces projets d’investissement, 14 milliards de Rands Sud-Africains ont été investis pour de nouvelles infrastructures hôtelières dans la ville de Durban et un projet de 200 millions de Rands Sud-Africains pour l’aménagement d’un nouveau terminal pour bateaux de croisière sur l’océan. Madame eTHEKWENI a également profité de l’audience pour annoncer officiellement à la presse mondiale l’ouverture par British Airways d’une ligne directe Londres-Durban.

S’exprimant sur ce Forum, le Ministre du Tourisme, Monsieur DEREK HANEKOM a déclaré : « Africa’s Travel Indaba est le résultat d’une étroite collaboration entre l’Office Sud-Africain de Tourisme et le gouvernement Sud-Africain à tous les niveaux ainsi que les opérateurs touristiques. Un travail de titan qui donne du résultat aujourd’hui ». C’était également l’occasion pour le Ministre du Tourisme de lancer le défi de la part de marché du tourisme africain sur l’échiquier mondial ; en effet, en 2017, sur 1,2 milliards de voyageurs dans le monde, seul 5 % ont voyagé en Afrique.

L’intérêt de l’Afrique du Sud pour la République Démocratique du Congo est manifeste au regard des statistiques publiées par l’Office du Tourisme et des migrations de l’Afrique du Sud ; en effet, le nombre de visiteurs en provenance de la RDC a augmenté de 9,6 % de janvier 2017 à janvier 2018 et de 10,2 % pour la période allant de janvier- février 2017 à janvier- février 2018.