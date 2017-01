Le FPM ouvre des comptes épargne en faveur des élèves

Le Fonds pour l’inclusion financière en RDC (FPM) est en campagne d’ouverture des comptes bancaires en faveur des élèves. Les premiers bénéficiaires de cette action sont des élèves (une vingtaine) des écoles de la ville de Kinshasa. Il s’agit précisément des élèves de l’école Eureka dans la commune de la Gombe et de l’école Alingba dans la commune de Kintambo. Le dépôt initial est de 50 dollars par élève. La cérémonie a eu lieu en marge de la célébration de la journée internationale de l’épargne, a expliqué Jean-Claude Thetika, directeur général du FPM. Selon la Banque centrale, l’inclusion financière est un enjeu mondial pour le développement. La RDC ne devrait pas être du reste car l’inclusion financière est l’offre de services financiers de base pour des consommateurs généralement exclus du système financier et bancaire traditionnel.

Environ 2,5 milliards d’adultes n’ont actuellement pas accès à un compte bancaire, au crédit, à une assurance, à un produit d’épargne, de transfert ou à d’autres moyens de paiement. L’action du Fonds pour l’inclusion financière en RDC, fait comprendre Thetika, est une manière d’inciter la jeunesse à la culture de l’épargne. D’après lui, l’acte posé n’est qu’un symbole visant à montrer aux élèves qu’ils sont des épargnants, des responsables, des mères et des pères de demain. La solution aux problèmes qui vont se présenter à eux dans la vie, les oblige d’épargner pour leur permettre de réaliser les projets les plus importants et de se mettre à l’abri des aléas de la vie. Thetika a promis de mettre en œuvre un mécanisme de suivi de ces comptes, chaque mois, en collaboration avec son partenaire Finca/RDC. Le FPM rappellera chaque mois, aux parents des élèves bénéficiaires d’approvisionner leurs comptes. Une évolution positive d’un des comptes ouverts pourra l’amener à ajouter quelque chose sur la somme épargnée. Par ailleurs, le FPM se propose de mener une campagne de sensibilisation dans d’autres écoles situées dans la commune de Kimbanseke ou dans la périphérie de Kinshasa pour l’adhésion massive des élèves à l’esprit d’épargne. Les deux premières écoles figuraient parmi les vingt retenues par le Fonds pour la première phase.