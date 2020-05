Le syndicat FORC en campagne de sensibilisation des chauffeurs et convoyeurs des poids lourds sur la RN1

Force routière congolaise, le syndicat professionnel du secteur de transport routier poids lourds, a asséné un coup dur au coronavirus, en lançant le mercredi 22 avril 2020, une campagne de sensibilisation des équipages routiers pour lutter contre la propagation de cette pandémie sur la Route Nationale n°1 (RN1), axe Kinshasa-Matadi-Boma-Moanda. Le coup d’envoi de cette campagne a été donné à Mitendi, quartier Kimvula, aux confins de la Ville-province de Kinshasa avec la province du Kongo-Central.

La campagne de sensibilisation consiste en la prévention des risques de propagation du coronavirus ou Covid-19 en République démocratique du Congo par la vulgarisation des gestes barrières recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir le port du cache-nez ou masque, le lavage des mains avec de l’eau, le savon liquide ou le gel hydro-alcoolique désinfectant, la distanciation sociale d’au moins 1 mètre, tousser dans le coude du bras, et ne pas toucher les yeux, le nez, le visage avec les mains…

Le syndicat FORC a saisi cette occasion pour déployer une banderole contenant son message aux routiers et qui constitue le thème principal de cette campagne : « Kumba motuka, kokumba coronavirus te », traduction : « Conduisez le véhicule, mais pas le coronavirus ». Il est indéniable que l’organisation de cette campagne de sensibilisation tombe à pic, dans la mesure où elle s’adresse à une catégorie spéciale des travailleurs, en l’occurrence les chauffeurs poids lourds et les convoyeurs qui, en raison de leurs déplacements fréquents de longue durée d’une province à une autre, constituent un foyer sensible et représentent un vecteur cible de propagation du coronavirus. Lors du lancement de la campagne à Mitendi, des dizaines de chauffeurs et convoyeurs ont accepté de s’arrêter et descendre de leurs véhicules pour se faire prélever la température, se soumettre à l’exercice de lavage des mains et d’autres gestes barrières afin de se protéger et protéger les autres. À la fin, ils ont reçu chacun un masque et un flacon de gel hydro-alcoolique désinfectant. Ces équipages routiers sensibilisés ont félicité le syndicat FORC pour son implication dynamique dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Ils ont promis de relayer, à leur tour, les gestes et les mesures de prévention appris pendant cette campagne.

Cette première étape de la campagne a connu la participation technique du ministère de la Santé, à travers le Programme national de la santé au travail (PNST) représenté par le médecin Alpha Lubo et Tenda bin Zibidi, ainsi que par Bienvenue Kayiba, journaliste, communicatrice et présentatrice de l’émission « Mibeko mia nzela », à la RTNC2. L’encadrement au niveau de FORC a été assuré par Anaclet Kasenda Kisungua, le secrétaire général du syndicat, et le professeur Massonsa-wa-Massonsa, le directeur du bureau d’études et expert consultant en transports.

Notons que ce projet de sensibilisation des équipages routiers conçu par FORC s’inscrit dans la droite ligne de l’ordonnance présidentielle décrétant l’état d’urgence sanitaire en RDC en date du 24 mars 2020 et des instructions pertinentes n°410/CAB/SGTVC/0352020 du 25 mars 2020 émanant du secrétaire général aux Transports et Voies de communication, portant mesures préventives d’accompagnement et d’aiguillage des usagers de ce méga secteur contre la propagation du coronavirus sur toute l’étendue du territoire national. Il concerne également les autres axes routiers de la RN n°1, à savoir l’axe Kinshasa-Kenge-Kikwit-Tshikapa-Kananga, l’axe Kananga-Mbuji-Mayi-Mwene-Ditu-Kamina-Likasi-Kolwezi-Lubumbashi-Kasumbalesa, etc.