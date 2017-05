Les phablettes font le malheur des tablettes

Ca baisse! Le marché mondial des tablettes continue de reculer pour la plupart des principales marques, selon des statistiques publiées la semaine dernière. Le cabinet d’études IDC a fait part d’une baisse de 8,5 % au premier trimestre sur un an à 36,2 millions d’unités vendues, soit le dixième trimestre de recul à la suite. Strategy Analytics, de son côté, estime que la baisse est de 10 %. Selon Ryan Reith, analyste chez IDC, la forte croissance enregistrée au début de la décennie avec le lancement de l’iPad a fait place à des choix de consommation orientant davantage les achats vers les smartphones et ordinateurs portables simplifiés.

Apple reste en tête

Selon IDC, Apple reste en tête de ce segment avec une part de 24,6 % en dépit d’un recul de 13 % de ses ventes. Samsung suit avec 16,5 % (-1,1 %). Le seul fabricant à enregistrer une croissance de ses ventes est le chinois Huawei avec un bond de 31,7 % lui conférant une part de marché de 7,4 % grâce à un produit à écran détachable utilisant le logiciel d’exploitation Windows. Amazon ne publie pas ses chiffres de ventes mais, selon IDC, il a vendu quelque 2,2 millions de tablettes pour une part de marché de 6 % (-1,8 %) devant Lenovo avec 5,7 %.

Strategy Analytics, qui publie des chiffres similaires, ajoute toutefois que le succès initial de la tablette « Surface » de Microsoft semble s’être dissipé. Selon ce cabinet, les ventes de tablettes utilisant le logiciel d’exploitation Windows, y compris les Surface, ont reculé de 2 % sur un an à 6.3 million d’unités, soit une part de marché de 15 %.

La tablette est prise en tenaille par les PC et, surtout, par les phablettes, ces smartphones doté d’un écran dépassant les 5 pouces (12,7 cm). Ces appareils connaissent une régulière hausse de leurs ventes. « Les phablettes sont responsables de 49 % de la croissance des ventes de smartphones », explique Anthony Scarsella, responsable des recherches en téléphonie chez IDC, dans un communiqué. Les ventes devraient atteindre près de 680 millions d’unités d’ici 2021, avec une hausse moyenne de 9,2 % par an entre 2016 et 2021. À titre de comparaison, les ventes de smartphone croîtront à un rythme annuel de 1,1 % sur la même période. IDC prévoit une hausse de 4,2 % des ventes de smartphone en 2017 et de 4,4 % en 2018.