Les plus belles chutes d’eau du monde, les connaissez-vous ?

D’après Petit Futé, les cascades sont la représentation parfaite de l’eau considérée comme l’un des éléments les plus puissants de la nature, c’est-à-dire une force fascinante et effrayante à la fois. Ce guide pratique a dressé un top 10 des chutes d’eau les plus spectaculaires du monde.

Par ordre décroissant, les Chutes de Sutherland sont classées à la 10è position. Ces chutes verticales, dans la partie sud de la Nouvelle-Zélande, s’écoulent sur 580 m. On les compte parmi les plus longues du monde. Situées dans une zone difficile d’accès, on les atteint après un trek de 4 jours sur la Milford Track. Selon Petit Futé, le voyage est long mais on en mettra plein la vue. Un conseil : y aller un jour de pluie, elles sont encore plus impressionnantes !

En 9è position, la Chute Dettifoss en Islande. « Ce n’est ni la plus grande, ni la plus profonde mais certainement l’une des plus impressionnantes » puisque, avec son débit de 200 m3 d’eau par heure, Dettifoss est la chute d’eau la plus puissante d’Europe. Située sur le cours du fleuve Jökulsa, dans le désert du nord de l’Islande, elle est « l’un des exemples les plus flagrants de la beauté et de la force de la nature ». La 8è place est occupée par les Chutes du saut de l’ange, au Venezuela. Du haut de ses 979 m, Salto Angel est la plus grande chute d’eau naturelle du monde. Située dans le parc national de Canaima au sud-est du Venezuela, loin de toutes civilisations, elle est accessible après au moins trois jours de pirogue et une heure de marche dans la forêt vierge. Un voyage exceptionnel au cœur d’une nature stupéfiante et envoûtante.

En 7è position, ce sont les Chutes de Havasu, aux États-Unis. Elles se trouvent dans le parc national du Grand Canyon. « Ici, le bleu de l’eau se marie parfaitement avec le rouge de la roche pour offrir un décor sensationnel ». Situées sur la réserve naturelle d’Havasupai, le peuple aux eaux bleu-vert, « ces cascades se situent à 160 km des tout premiers signes de civilisation ». C’est donc un endroit protégé et ses eaux sont même considérées comme sacrées par les tribus de la région.

La 6è place est occupée par les fameuses Chutes du Niagara, Canada/États-Unis. De toutes les chutes, ce sont certainement les plus connues et visitées au monde. En tout temps, de nombreux curieux viennent découvrir les fameuses chutes du Niagara. Deux d’entre elles se trouvent sur le sol américain – American Fall et Bridal Veil Falls – et la dernière est au Canada – Horseshoe Falls. C’est depuis cette dernière que l’on a la plus belle vue sur ses majestueuses trombes d’eau. « Une étape incontournable lors d’un voyage au Canada ! », disent les voyagistes.

En 5è position, viennent les cascades de Plitvice, en Croatie. Situé entre Zagreb et Zadar, le parc national des lacs de Plitvice est l’un des endroits les plus incroyables de la Croatie. Composé de 16 grands lacs reliés entre eux par plus de 92 cascades et chutes d’eau à couper le souffle, le parc est inscrit, à juste titre, au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Entourés par des forêts d’épicéas, de sapins et d’érables, des animaux rares comme l’ours ou les chats sauvages y vivent en pleine nature. « La visite de ce parc est incontournable lors d’un road-trip en Croatie ».

En 4è, ce sont les Chutes Victoria, au Zimbabwe. Situées entre le Zambie et le Zimbabwe, les Chutes Victoria sont « l’un des lieux les plus impressionnants de l’Afrique australe ». L’eau du Zambèze s’écoule ici sur une centaine de mètres et dans un fracas monumental. Un conseil : pour découvrir les chutes, il y a un choix à faire : la randonnée ou un survol en avion. Pendant la saison des pluies, de mars à avril, les chutes redoublent de puissance et laissent place à un chaos magnifique.

Les marches du podium

La 3è marche ou le bas du podium est occupée par les Chutes d’Iguazù, Argentine/Brésil. À la frontière entre l’Argentine et le Brésil, les Chutes d’Iguazù sont entourées d’une faune et d’une flore tropicales luxuriantes où toucans et perroquets règnent en maître. Ces 275 cascades s’étendent sur seulement 3 km et déversent 6 millions de litres d’eau par seconde !

Elles sont si impressionnantes qu’elles ont servi de décor à de nombreux films comme « Miami Vice » ou « Indiana Jones 4 ».

La deuxième marche est occupée par Gouffre de Baatara, au Liban. Situé à Tannourine, dans le nord du Liban, le gouffre de Baatara, surnommé « gouffre des trois ponts », est une véritable merveille de la nature, profonde de 240 m. Pour découvrir sa principale curiosité, il faut attendre la fonte des neiges : l’oued Baatara y forme alors une cascade de 90 m de hauteur qui jaillit derrière trois ponts rupestres en calcaire. Le spectacle est saisissant !

Enfin, la place d’honneur revient aux Chutes de Kaieteur, au Guyana. Peu de voyageurs visitent le Guyana et sa forêt sauvage… Pourtant, à l’ouest du pays, dans le parc national de Kaieteur, se trouvent certainement les « plus belles chutes du monde ».

Situées sur le cours du fleuve Potaro, elles se jettent du haut d’un plateau de grès de 230 m. Entourées par une nature luxuriante, elles sont à l’image de ce pays encore préservé du tourisme.