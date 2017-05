Mort du DJ Robert Miles, père de la dream trance

Le musicien d’origine italienne, mondialement connu pour son tube « Children », est décédé à l’âge de 47 ans des suites d’une maladie alors qu’il séjournait sur l’île d’Ibiza. Le DJ Robert Miles ne fera plus danser les fêtards sur ses musiques douces et hypnotiques. À 47 ans, l’auteur du célèbre tube « Children » qui s’était écoulé à plus de cinq millions d’exemplaires, a succombé des suites d’une maladie, a annoncé le 10 mai la web-radio qu’il avait fondée en Espagne. Né en Suisse, Roberto Concina plus connu sous le pseudonyme de Robert Miles commence sa carrière professionnelle en 1988. Il se fait connaître comme DJ dans les boîtes de nuit de Turin et de Milan.

Deux ans plus tard, l’artiste acquiert son propre studio d’enregistrement et devient producteur. En 1995, Il crée et diffuse son single « Children » qui sera également son plus grand succès planétaire. Selon la légende, l’artiste aurait enregistré cette musique en une seule nuit. C’est aussi avec ce titre que naît la dream trance, un genre musical destiné à détendre les esprits survoltés sur la piste de danse en fin de soirée, de manière à revenir en douceur à la réalité. Le musicien aurait composé « Children » après avoir vu des photos d’enfants victimes de la guerre que son père, militaire de carrière, lui aurait montrées.

Ce tube connaît un grand succès dans tous les pays d’Europe ainsi qu’aux États-Unis. Une réussite qui reste vraie un an plus tard, puisqu’en en 1996, le tube de Miles reste numéro 1 des tops pendant près de onze semaines. « Children » est ensuite incorporé dans Dreamland, le premier album du DJ. Il contient douze titres dont les hits « Fable » et « One and One ». Sur le réseau social Twitter, de nombreux fans de l’artiste et de ses compositions expriment leur chagrin et leurs condoléances à sa famille.