Paris, la fille du King of Pop, désormais flanquée de gardes armés

AGRESSÉE dernièrement en soirée, elle a engagé des gardes du corps armés. La fille de Michael Jackson est harcelée par deux hommes. Elle a confronté le premier au cours d’une audience au tribunal. Le second lui envoie des messages intimidants, ce qui l’a poussée à déménager et à engager des gardes du corps armés. Après une confrontation au tribunal avec le stalker Nicholas Lewis Stevens, Paris Jackson gère un autre problème de harcèlement !

Le mannequin de 20 ans recevrait des textos troublants d’Isaac Kappy, l’acteur et lanceur d’alerte. Cet homme fait l’objet d’une enquête menée par l’unité de gestion des menaces de la police de Los Angeles. Il est soupçonné d’avoir étranglé Paris Jackson durant une soirée. Isaac Kappy est notamment connu pour avoir révélé l’existence d’un réseau de pédophilie supposé à Hollywood. Le comédien a mentionné l’acteur Seth Green, son épouse Clare Grant et le réalisateur Steven Spielberg parmi les membres de ce cercle criminel.

Plus sexy que jamais

Paris Jackson était dans un impressionnant cosplay au Comic-Con le samedi 21 juillet. Il est rare de voir Paris Jackson habillée ainsi ! Celle qu’on a plutôt l’habitude de voir dans des tenues d’inspiration hippie a délaissé le symbole « Peace and Love », le temps d’une journée au Comic-Con de San Diego. Un cosplay pour le moins réussi.

La fille du King of pop est prête à en découdre ! En tenue de combat, Paris Jackson a fait une apparition remarquée au Comic-Con de San Diego. Non loin de Johnny Depp, Jude Law, Nicole Kidman et Amber Heard, la jeune femme a joué le jeu du cosplay jusque dans les moindres détails.

Comme elle a pu le montrer sur son compte Instagram, celle qui vient de predre son grand-père a choisi de se glisser dans la peau de Sonya Blade, personnage du jeu vidéo Mortal Kombat. Arme (factice) au poing, en tenue moulante et bottes de cuir lacées, l’Américaine de 20 ans exhibe fièrement son déguisement sexy sur une série de clichés. Après avoir les avoir effacés pour les besoins d’un shooting photo, ses nombreux tatouages occupent une place de choix dans cette tenue de policier revisitée.

Harcelée depuis des années

Mais en l’espace de quelques heures, la bonne humeur de Paris Jackson a laissé place à une prise de parole mêlant tristesse et peur. La gorge nouée et les larmes aux yeux, la sœur de Prince et Blanket a en effet raconté à ses 3 millions de fans Instagram qu’elle était harcelée par un ancien ami depuis des années. « J’ai essayé d’être polie, j’ai essayé d’être gentille, j’ai essayé de finir sur une note positive, témoigne-t-elle le soir même, toujours vêtue de son déguisement. Tout ce que je leur ai demandé est de me laisser tranquille, nous étions amis, et c’est pour ça que j’ai essayé de finir sur une note positive parce que je tenais à cette personne, mais ils ne veulent pas et je les ai suppliés et suppliés de me laisser en paix mais ils continuent. » La fille du roi de la pop conclut alors la série de vidéos en affirmant : « Je ne leur crache pas dessus. J’en parle juste publiquement pour les gens arrêtent de croire leurs mensonges. Je veux que cette personne me laisse tranquille. »

Un récit qui survient quelques semaines après que la fille de Michael Jackson a demandé une ordonnance de protection contre un fan menaçant. En attendant de voir si son appel a été entendu par le principal intéressé, pas sûr que son costume d’héroïne intrépide ne lui soit d’un grand secours face à ce genre d’ennemi.