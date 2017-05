Pepele Mobile fait un pas de géant grâce au partenariat TMB-SCPT

À la Trust Merchant Bank (TMB), on n’arrête pas d’innover. C’est même la force de caractère de cette banque qui a pour leitmotiv l’inclusion financière. En 13 ans d’activités en République démocratique du Congo, la TMB s’est rapidement hissée au rang des banques les plus importantes du pays sur plusieurs critères tels que le total bilantaire, le niveau de ses fonds propres réglementaires, le nombre des clients, la gamme de ses produits et services offerts à la clientèle et l’inclusion financière. Et cette volonté d’être partout en tant que banque de proximité a été confirmée le 3 mai par la signature, au siège de la banque à Kinshasa, d’un accord de partenariat entre la TMB et la Société congolaise des postes et télécommunications (SCPT).

Au terme de cette entente voulue « gagnant-gagnant » par les deux institutions, la SCPT s’engage à « assurer par le moyen de son réseau de bureaux qui est le plus dense du pays un accompagnement à la banque pour son déploiement à très grande couverture », a expliqué le directeur général de la SCPT, Patrick Umba. D’après un cadre de la SCPT, il s’agit, en fait, de l’ouverture des guichets Pepele Mobile de la TMB dans les installations de la Poste. Ce partenariat entre dans le cadre des objectifs de la TMB, qui est toujours poussée par l’esprit de l’innovation et soucieuse de l’inclusion financière depuis sa création en 2004. C’est dans cette perspective que la TMB est la première banque à avoir lancé en juin 2015 un compte de mobile banking dénommé « Pepele Mobile ». Un compte bancaire qui « permet à toute personne possédant tout type de téléphone portable de bénéficier des services financiers, quel que soit l’opérateur de réseau mobile utilisé en RDC. »

Grâce à ce partenariat, Pepele Mobile va se servir du vaste réseau de la Poste pour attirer vers le système financier national la grande partie de la population qui en est exclue pour le moment, soit plus de 95 % des Congolais. Le réseau national de la Poste, aujourd’hui, c’est 365 points ou bureaux à travers le pays. Dans l’accord de partenariat, il est prévu que la TMB installe une soixantaine de guichets Pepele Mobile dans les bureaux de la SCPT. À charge donc de la banque de viabiliser les locaux qu’elle va occuper, selon les exigences bancaires. Ce partenariat arrive à point nommé pour la SCPT qui est engagée dans « un laborieux processus de rénovation et de réhabilitation de ses infrastructures. » En effet, la Poste pourra tirer profit non seulement des loyers substantiels que ce contrat va générer, mais aussi des travaux de viabilisation à entreprendre par la banque.

« Ensemble, la TMB et la SCPT visent la promotion de l’inclusion financière, particulièrement dans les villes exclues du système financier. « L’intérêt majeur pour la TMB à travers ce partenariat est d’offrir nos services Pepele Mobile dans plus de 60 villes supplémentaires des 30 que nous couvrons déjà », a déclaré le directeur général de la TMB, Oliver Meisenberg. Pour qui, ce partenariat vise aussi la création d’emplois et l’amélioration de l’efficacité des opérations. « À travers la relation d’agent bancaire, a-t-il dit, cet important déploiement du réseau d’agents Pepele Mobile contribuera de manière significative à la création de plusieurs centaines d’emplois à travers le pays. » Ce qui sera entièrement soutenu par le programme Génération Pepele Mobile qui vise à « encourager le développement d’une nouvelle génération d’entrepreneurs congolais autour de la solution Pepele Mobile. »

Oliver Meisenberg est convaincu que « la complémentarité entre le réseau de la TMB et celui de la SCPT permettra de « coupler efficacement le nombre de points de transactions financières et de services postaux offerts à la population. » Il s’en suivra, poursuit-il, une réduction des coûts de transactions pour les populations, particulièrement celles exclues du système financier et n’ayant aujourd’hui comme seule alternative les services de transferts à prix exorbitants. Et avec le temps, une plus grande contribution à la croissance domestique par la création de la richesse.

Pour sa part, le directeur général de la SCPT estime que la synergie ainsi créée augure « d’un avenir mutuellement bénéfique. » En effet, d’après lui, en 13 ans d’existence (cette année), la TMB a su démontrer, de par l’ampleur de son déploiement à travers le pays, sa volonté de s’enraciner durablement dans le paysage financier congolais. Cela se remarque par la part que la TMB détient sur l’ensemble du marché bancaire congolais, et par la diversité des produits et nombreux services à valeur ajoutée qu’elle met à la disposition des populations et qui, pour l’essentiel s’inscrivent dans le cadre de l’inclusion financière. C’est notamment le cas de la microfinance et de Pepele Mobile (mobile banking).

Grâce aux guichets de Pepele Mobile qui seront implantés dans tous les bureaux de la Poste, même les populations des contrées éloignées des grands centres urbains pourront ainsi voir leurs avoirs liquéfiés à tout moment. En s’associant avec la Poste, la TMB compte « construire le plus vaste réseau d’agences bancaires à travers le pays ». Créée en 2004, elle est aujourd’hui présente dans 30 villes avec 92 agences et guichets, et compte en ses livres plus de 1 million de comptes bancaires.