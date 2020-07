Prise de fonction à l’ARPTC : un moment d’émotion vraie

Le nouveau staff dirigeant de l’Autorité de régulation de la Poste et des télécommunications a officiellement pris possession des bureaux ce lundi 22 juin après avoir prêté serment devant le Conseil d’État dans une brève audience solennelle et publique présidée par le 1ER président Félix Vunduawe Te Pemako. Nommés par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, le 20 mai dernier, Christian Katende (président), Lydie Omanga (vice-présidente), Gauthier Kamashi et Bruno Ilunga (conseillers) ont tour à tour défilé devant le Conseil d’État qui a reçu leur serment. Alain Mushidi, conseiller, en a été empêché parce que se trouvant pour le moment à l’étranger. Aussitôt après cette cérémonie, le staff entrant et le collège sortant ont procédé à la traditionnelle cérémonie de remise-reprise au siège de l’ARPTC sur le boulevard du 30 Juin à Gombe. Odon Kasindi a ainsi passé le témoin à Christian Katende en présence d’Augustin Kibassa Maliba, le ministre de Poste, des Télécommunications et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication et de quelques conseillers principaux du chef de l’État. À cette occasion, Odon Kasindi a rappelé les efforts de son équipe notamment dans la gestion des licences 3G et 4G. Pour sa part, Christian Katende a promis de matérialiser la volonté du chef de l’État et sauvegarder les intérêts de l’État. Créée en 2002, l’ARPTC est chargée de veiller au respect des lois, règlements et conventions en matière de Poste et télécommunications ; et suggérer toute modification législative et réglementaire en la matière. L’ARPTC est placée sous la double tutelle de la présidence de la République et du ministère des PT-NTIC.