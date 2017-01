Reprise des travaux de construction sur l’Immeuble Intelligent

Il n’y a pas encore de preuves péremptoires pour l’instant. Mais c’est qui est sûr, le Bureau central de coordination (BCECO) a, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, annoncé la reprise des travaux dans l’Immeuble Intelligent sur le boulevard du 30 Juin en face de la Direction générale des douanes et accises (DGDA). Le BCECO devrait déjà avoir bouclé le marché de recrutement de l’entreprise en charge de contrôle et de surveillance de la poursuite des travaux avec la société Creste-CCM pour une bagatelle de 258 342 dollars.

Contrairement à d’autres marchés, dont celui portant sur l’entretien du jardin dudit immeuble, le BCECO n’a point précisé dans son offre si la somme ci-dessus reprise portait sur quelle période. L’on sait, par exemple, que le BCECO a offert, depuis le 20 octobre, à l’ONG OGEC (Organisation pour la gestion de l’environnement au Congo) un contrat de plus de 8,7 mille dollars pour l’entretien du jardin de l’Immeuble Intelligent.

Un éléphant blanc

Qualifié d’« Immeuble Intelligent » par Augustin Matata Ponyo, c’est au contraire un éléphant blanc pour Albert Yuma Mulimbi, le président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC). Le coût des travaux de construction de cet immeuble a été évalué à 41 millions de dollars lors de son inauguration, le 20 juillet 2015, par le chef de l’État, Joseph Kabila. La tour du gouvernement est érigée sur une superficie de 23 534 m². Elle comporte un sous-sol abritant des services connexes et techniques tels qu’une cuisine, un Duster-center, une salle d’archivage et de documentation. Par ailleurs, au rez-de-chaussée de l’immeuble sont aménagés les services de protocole, de sécurité, une agence bancaire et un restaurant. L’immeuble dispose aussi d’une mezzanine, constituée de deux salles des conférences et d’un amphithéâtre doté d’un système de traduction incorporée, d’une vidéoconférence et de sonorisation.

L’immeuble du gouvernement dispose aussi des appendices : les sept immeubles de la Place Le Royal (Aruwumi, Kwango, Semois, Likasi, Kasaï, Kwango et Ubangi). Ces bâtisses en cours de réfection devraient abriter quelque 20 cabinets ministériels et secrétariats généraux des ministères. Par le biais du BCECO, le gouvernement versera plus de 30 000 dollars par mois à la société KBN pour l’entretien de la pelouse séparant les immeubles Mongala et Semois et les soins desdits immeubles. La société GIS, elle, percevrait plus de 12,9 mille dollars le mois pour l’entretien et le nettoyage de l’immeuble Ubangi et plus de 13,5 mille dollars pour le nettoyage de l’immeuble Semois. Pendant ce temps, dans le cadre de la coopération sino-congolaise, un autre immeuble du gouvernement, d’une superficie de 22 000 m² est en construction sur la Place Tembe na Tembe, à côté du Palais du peuple, sur le boulevard Triomphal. Il abritera trois cabinets ministériels et leurs administrations respectives.