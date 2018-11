Schoolap se prépare déjà pour le Sommet mondial des Seedstars en Suisse

SCHOOLAP représentera la République démocratique du Congo au Sommet mondial des Seedstars prévu en Suisse en avril 2019. Avec les autres startups venues des autres pays, il va tenter de remporter le Seedstars Global Winner et un prix allant jusqu’à 1 million de dollars en actions (investissements) et autres prix.

Pour rappel, le 21 septembre, Schoolap avait remporté l’étape congolaise de Seedstars World. C’est la plus importante compétition de startups en phase de démarrage dans les pays émergents. L’événement avait eu lieu au siège d’Ingenious City. Au cours du concours, les startups sélectionnées ont été invitées à présenter leurs sociétés devant le jury local.

Labes Key-schoolap, qui a créé schoolap.com pour améliorer la qualité de l’enseignement via Internet en donnant accès à des leçons numériques, a été désigné « Meilleure Startup de la RDC pour sa solution innovante et durable ». Pascal Kanik, co founder de Shoolap, a déclaré à chaud qu’ils ne s’attendaient pas à cette victoire. Il a dit « un grand merci à Seedstars pour l’impact qu’elle apporte à chaque fois sur l’écosystème entrepreneurial en RDC ».

Programme de formation

Dans le cadre du prix, Schoolap participera donc au Seedstars Summit. Il s’agit d’un programme de formation d’une semaine, avec l’opportunité de rencontrer les gagnants de plus de 65 autres pays, ainsi que des investisseurs et des mentors du monde entier. Le dernier jour du sommet est consacré à la présentation devant un public de plus de 1000 participants, avec l’opportunité de remporter jusqu’à un million de dollars en investissements et autres prix.

Lors de la sélection de Kinshasa, les 11 startups ont pitché devant un jury prestigieux composé de : Henri Plessers, Country Representative chez FSDAFRICA ; Jean Paul Odent, Head of Commercial Banking chez Rawbank; Bob David Nzoimbengene, Managing Partner chez Deloitte RDC ; Bas Zuidberg, Lead Consultant chez Elan RDC; Steve Tchoumba, Business Development Manager chez ActivSpaces ; et Fanny Dauchez, Senior manager of West Africa region chez Seedstars World.

L’ambassadeur local de Seedstars World, Ingenious City, a organisé l’événement avec le partenaire local de Seedstars World, Elan RDC. Par ailleurs, Rawbank, Canal +, l’ambassade de Suisse en RDC, Rainbow, GBS, BCDC, Vodacom et les partenaires médias ont apporté un soutien supplémentaire. L’événement a suscité l’intérêt de plus de 84 startups et d’environ 150 participants. WapiMED sarl, avec sa solution MEDpay qui offre la liberté de payer les coûts de santé de ses proches en quelques clics, est arrivé en deuxième position, suivie par Alternative Energy Technologies Group, avec sa solution qui élargit l’accès des personnes pauvres et hors-grille à l’énergie propre dans l’ensemble des pays africains notamment la RDC.

Après l’étape de la RDC, TIA Ivan Paul Emmanuel, associé de la région ouest africaine chez Seedstars, a déclaré : « Nous sommes très heureux de constater la progression de l’écosystème congolais. Certes, des efforts sont encore à faire avec l’appui de l’État et des incubateurs, mais le processus est en cours ».

Startups intelligentes

Seedstars World est à la recherche de startups intelligentes capables de résoudre des problèmes régionaux et/ou de développer des produits rentables pour le marché mondial. Seedstars est un groupe suisse dont la mission est d’améliorer les conditions de vie des populations dans les pays émergents en s’appuyant sur les Objectifs pour le développement durable (ODD) de l’ONU.

En utilisant la technologie et l’entrepreneuriat à bon escient, Seedstars crée des synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs, entreprises et ONG, développe des solutions à des problèmes d’envergure nationale à l’aide de partenaires privés et publics, et investit dans des startups à fort potentiel de croissance au sein de ces écosystèmes.

À travers différentes activités, allant de l’organisation d’événements, la création de hubs d’entrepreneurs et de programmes d’accélération, Seedstars a créé la plus grande communauté d’acteurs du changement dans les marchés émergents.

Seedstars souhaite se positionner comme leader dans l’investissement et l’entrepreneuriat pour l’impact positif.