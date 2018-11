Série noire pour Apple, la marque à la pomme ?

DEUX avertissements qui font désordre. Lumentum a évoqué la demande de l’un de ses plus importants clients industriels et de consommation pour les diodes laser destinées aux capteurs 3D. Ce client lui aurait demandé de « réduire matériellement les livraisons » durant le second trimestre fiscal, qui se termine en décembre. Selon le rapport annuel de Lumentum pour l’exercice décalé 2018, Apple était alors son principal client, représentant 30 % des revenus, devant Huawei (11 %) et Ciena (11 %).

Japan Display, un autre fournisseur d’Apple, a lancé par ailleurs lundi 12 novembre un avertissement sur ses résultats annuels, du fait justement d’une faible demande sur le marché des smartphones.

Pour rappel, Apple avait décroché en bourse le vendredi 2 novembre, puis le lundi 5. La capitalisation boursière du groupe de Cupertino, qui avait sauvé in extremis les 1000 milliards de dollars le lendemain de l’annonce des trimestriels (intervenue le 1er novembre), est maintenant retombée à 921 milliards de dollars. Elle abandonne environ 150 milliards de dollars depuis l’annonce des comptes ! Les opérateurs sanctionnaient, plus tôt ce mois, des ventes d’iPhones et une guidance quelque peu décevante.

Ajustements demandés

Le groupe à la pomme aurait par ailleurs annulé des hausses de production concernant l’iPhone XR, expliquait la semaine dernière le journal japonais « Nikkei ». Apple aurait ainsi informé des sous-traitants – en l’occurrence Foxconn et Pegatron – qu’ils allaient devoir renoncer à une augmentation du nombre de lignes de production dédiées à l’iPhone XR, le moins cher des trois nouveaux modèles d’iPhone vendus depuis octobre.

C’est du moins ce qu’affirmait il y a quelques jours le journal « Nikkei ». Le groupe californien aurait néanmoins demandé à un autre sous-traitant, Wistron, de rester prêt à faire face à d’éventuelles commandes de dernière minute. Il ne serait cependant pas demandé à Wistron d’assembler des iPhones XR cette saison, toujours selon le Nikkei, qui cite ses sources au sein de la chaîne d’approvisionnement. Le colosse Foxconn s’était préparé à l’utilisation d’une soixantaine de lignes d’assemblage pour le XR, mais il n’aurait utilisé que 45 lignes à ce stade, d’après une source du journal…

La première capitalisation boursière mondiale vacille donc. Les publications financières dévoilées en tout début de mois avaient déjà provoqué des réactions très mitigées. Apple avait dépassé les attentes pour le trimestre clos, mais ses prévisions pour la période des fêtes étaient jugées quant à elles trop courtes. De plus, certains s’offusquaient de ventes d’iPhones chiffrées à 46,9 millions d’unités sur le trimestre passé, contre 48,4 millions de consensus et 46,8 millions un an avant.

Pourtant, la hausse du prix unitaire moyen (ASP de 793 dollars, contre 751 dollars de consensus) avait pour sa part amplement dépassé les attentes, permettant au groupe de réaliser sur le trimestre de septembre des revenus de 62,9 milliards de dollars (61,5 milliards de dollars de consensus).

Pour le quatrième trimestre fiscal 2018 clos en septembre, Apple avait affiché des revenus en croissance de 20 % et un bénéfice par action amélioré de 41 %. Les revenus de services, à 10 milliards de dollars, avaient atteint un sommet historique. Le bénéfice par action s’est établi à 2,91 dollars, contre 2,79 dollars de consensus… Le bénéfice d’exploitation trimestriel avait dépassé les 16 milliards de dollars, contre 13 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net du T4 fiscal s’était élevé à 14,12 milliards de dollars, contre 10,71 milliards de dollars un an auparavant.

Perspectives mitigées

Les perspectives fournies pour la période des fêtes avaient hélas déçu. Les revenus sont anticipés entre 89 et 93 milliards de dollars sur le trimestre de décembre, 1er trimestre fiscal 2019, pour une marge brute allant de 38 à 38,5 % et des dépenses opérationnelles situées entre 8,7 et 8,8 milliards de dollars. Le consensus était de 93 milliards de dollars de recettes sur la période… Tim Cook a quant à lui évoqué une faiblesse de certains marchés émergents, un impact défavorable des changes ou encore l’incertitude concernant la capacité à répondre à la demande sur les récents produits…