Sud-Africains, Zimbabwéens et Britanniques, impatients d’offrir plus d’opportunités

Le ministère du Commerce et de l’Industrie d’Afrique du Sud (DTI) présentera une fois de plus des solutions pour accélérer les développements dans l’industrie minière lors de la Semaine minière de la RDC, du 13 au 15 juin 2018. Les entreprises sud-africaines gamme de produits et de services miniers à travers le continent africain sont considérées comme des fournisseurs de solutions dans les projets miniers et énergétiques en Afrique, et rechercheront des partenaires et des distributeurs locaux. Cette année, le DTI offrira l’opportunité à 31 entreprises de présenter leurs derniers produits, services et technologies à la DRC Mining Week Expo.

Le pavillon zimbabwéen avec ZimTrade entend faciliter la participation de dix entreprises zimbabwéennes à la Semaine minière de la RDC. L’événement de trois jours qui est le plus grand salon minier et industriel de la RDC, offre aux entreprises zimbabwéennes une plate-forme pour accroître la notoriété de leur marque, générer de nouveaux prospects, former de nouveaux partenariats et présenter des produits, services et technologies au marché de la RDC. Les entreprises zimbabwéennes présenteront des fournitures minières, des solutions agricoles, des services d’ingénierie, des solutions de construction, des mines et des solutions de sécurité industrielle.

Dans le cadre de la campagne GREAT Britain (la campagne marketing internationale la plus ambitieuse du Royaume-Uni, qui présente le meilleur de ce que le Royaume-Uni a à offrir et encourage le monde à visiter, étudier et faire des affaires avec le Royaume-Uni), l’ambassade de Kinshasa et le DIT (Département du commerce international) vont mettre en valeur et promouvoir l’excellence du Royaume-Uni dans les secteurs des mines, de l’énergie, des infrastructures et de l’agro-technologie). Ils vont aussi présenter le Royaume-Uni comme la principale source de financement minier, et en plus de fournir un accès au capital, le Royaume-Uni abrite un grand nombre de fournisseurs de services professionnels offrant une grande variété d’expertise aux propriétaires de mines, aux gouvernements et aux investisseurs.

Les conférences

Les conférences constituent un des moments importants de la Semaine minière congolaise. Elles sont sponsorisées par les sociétés, les banques… Cette année, une grande conférence est prévue sur le thème : « De la phase des porojets à la phase de concrétisation : le rôle du secteur public dans la consolidation du cadre réglementaire pour la production et la couverture de l’électricité ».

Elle est sponsorisée par aggreko. Il s’agira des stratégies de développement énergétique et perspectives d’avenir : solutions à court, moyen et long termes pour atteindre les objectifs d’électrification en RDC pour les trois prochaines années. Location de puissance : des solutions d’énergie effectives et flexibles pour s’adapter à chaque projet minier. C’est ce qui a été en 2017 pour résoudre le problème de déficit d’énergie.

Une autre conférence aura trait à « La tendance des partenariats public-privé : un pas de plus vers des solutions clés en main ». La participation privée au secteur du power et partenariats privé-privé pour le développement durable, débloquer le paradoxe du développement des infrastructures, comment les sociétés minières font face à leur gestion de l’énergie, a-t-on exploré toutes les alternatives pour les générations d’énergie ?, l’unité de coordination de la gestion dans le développement des projets d’électricité… Autant de questions qui seront abordées.

Une autre conférence encore va aborder la problématique du « Passage d’un marché local mature aux normes et à la demande minière internationale ». Il est prévu la présentation des solutions bancaires innovantes et efficaces pour soutenir l’exploitation minière existante et les opérations futures par la Standard Bank, DRC. Qui prononcera le mot de bienvenue : « Donner à l’industrie minière les moyens de transformer et de propulser la province vers l’avant ».

« Où allons-nous et y a-t-il une lueur d’espoir ? », cette communication portera sur l’actualité : que signifie le nouveau code minier pour la RDC ?, quels sont les principaux changements ?, à quoi devraient s’attendre les investisseurs et les exploitants miniers ?, comment la RDC peut-elles rester compétitive sur le marché mondial ?

« Trouver l’équilibre entre la discipline financière et l’économie : favoriser une productivité durable et garantir des projets bancables », « Devenir un innovateur en série – Quelle est la recette du succès pour atteindre les standards internationaux, répondre à une demande exigeante et rester compétitif ? ». Ici, on s’interrogera sur la révolution numérique : la RDC peut-elle commencer à réinventer son modèle d’exploitation ? La technologie est la clé : introduire l’automatisation complète, l’intelligence artificielle et l’externalisation innovante.

Quelques exploitants miniers en RDC

Parmi les principaux opérateurs miniers, parrains de l’événement, on citera ERG, Ivanhoe, TFM, Rangold, MMG…

ERG est une importante société de ressources naturelles diversifiée, enregistrée au Luxembourg, avec des opérations intégrées d’extraction, de traitement, d’énergie, de logistique et de marketing. Le plus grand producteur de ferrochrome par teneur en chrome et principal producteur de minerai de fer et d’alumine dans le monde. Début d’activité en 2007, exploite les matières premières (chrome, fer, alumine, cuivre). Production : 370 000 tonnes par an.

Ivanhoe Mines est une société d’exploration et de développement miniers dont les principales propriétés se trouvent en Afrique. La société et son fondateur Robert Friedland, sont actifs en Afrique depuis 1994 et se concentrent sur l’exploration et le développement dans la ceinture cuprifère d’Afrique centrale en RDC et dans le complexe Bushveld riche en platine en Afrique du Sud. Début d’activité : juillet 2011. Matières premières : cuivre, cobalt, zinc, argent, plomb, germanium…

MMG est une société de ressources mondiales qui explore, développe des projets de cuivre, de zinc et d’autres métaux communs en Australie, au Laos, au Pérou et RDC. MMG s’attendait à ce que Kinsevere produise 75 000 à 80 000 tonnes de cathodes de cuivre en 2017. Début d’activité : février 2009.

Randgold Resources est une société minière et d’exploration aurifère spécialisée en Afrique, cotée au London Stock Exchange (RRS) et au Nasdaq (Gold). Elle est incorporée et a son siège à Jersey, Channe Islands. Début d’activité : en 2009, matières premières : argent et or ; production : 6 218 kg d’or en 2016.

Tenke Fungurume Lining est le plus grand producteur de cuivre de la RDC et l’un des premiers producteurs de cobalt au monde. TFM a commencé à produire du cuivre et du cobalt en septembre 2009. Les volumes de production du projet devraient augmenter considérablement.