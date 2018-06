Un Forum expo sur le café et le cacao à Kinshasa

Du 18 au 20 juin se tiendra à Kempisky Fleuve Hôtel de Kinshasa un business meeting dénommée « Forum expo Café-Cacao ». Il est organisé par le ministère de l’Agriculture, en partenariat avec le ministère du Commerce extérieur, l’Office national du café (ONC), l’Office de gestion du fret multimodal (OGEFREM), le Fonds de promotion de l’industrie (FPI), l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI), Trade Mark East Africa et la Fédération des entreprises du Congo (FEC). Cette rencontre de trois jours a pour thème central : « La relance des filières café et cacao de la RDC pour l’amélioration de la productivité, de la qualité, de la commercialisation et du climat des affaires ».

Placé sous « le Haut Patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République », ce forum vise notamment à « faire les états-généraux des filières caféière et cacaoyère, et à formuler des recommandations pour la compétitivité et la promotion des exportations du café et du cacao congolais ». Il connaîtra la participation des producteurs, des exportateurs, des transformateurs et des distributeurs du secteur ; mais aussi celle des gouvernements central et provinciaux, des partenaires techniques et financiers (PTF), des instituts de recherches agronomiques, des ambassades des pays consommateurs, des institutions financières…

Selon les organisateurs, ce forum s’articulera autour des activités ci-après : Un, les ateliers sur les thématiques suivantes : la problématique de la production, la recherche, la transformation, des infrastructures et de la sécurité ; la certification, la normalisation, le marketing, et les opportunités des marchés ; le financement, l’investissement, l’environnement des affaires (fiscalité et parafiscalité) et le partenariat public-privé ; l’autonomisation et la prise en charge des femmes productrices et exportatrices de café et de cacao. Deux, l’organisation de l’exposition des produits des entreprises du secteur. Et trois, le concours de dégustation du meilleur café de la République démocratique du Congo.

Les objectifs du forum

Parmi les objectifs à atteindre, on retiendra utilement qu’il s’agit de « recenser et identifier tous les producteurs et exportateurs dans ces deux filières sur toute l’étendue de la République et les regrouper au sein du comité professionnel de la FEC », pour en constituer un répertoire et assurer leur encadrement, la défense et la promotion de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des organisations régionales et internationales. Il s’agit aussi de « renforcer les relations de partenariat public-privé afin de créer un climat serein des affaires, susceptible d’attirer beaucoup d’investisseurs dans ces filières », pour relever le niveau de leur contribution au budget de l’État. Il s’agit également de « créer un cadre de dialogue et d’échange d’expériences » entre les opérateurs économiques producteurs, exportateurs, d’une part, et entre ces derniers et les services de l’État intervenant dans ces filières, d’autre part.

Il s’agit par ailleurs d’« examiner les différents problèmes qui entravent la production, la transformation, la certification biologique, la recherche agronomique et l’exportation de café et de cacao », afin d’en formuler les recommandations et/ou pistes de solution pragmatiques.

Les organisateurs expliquent aussi qu’il s’agit d’« assurer l’exposition et la promotion du café et du cacao pour stimuler la population à consommer les produits agricoles locaux » ; d’« encourager les producteurs et les transformateurs locaux à contribuer à l’autosuffisance alimentaire, à la création d’emplois ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de la population congolaise » ; mais également d’« inciter le gouvernement à mettre en œuvre des stratégies de développement de manière à relancer la transformation par ces deux filières afin de contribuer à la réhabilitation de la RDC à sa place de producteur et exportateur de café et de cacao dans la région de l’Afrique centrale ».