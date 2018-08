Une compilation des Eagles devient le best-seller au mond

ILS N’ONT PAS seulement sorti « Hotel California ». La compilation des premiers succès du groupe californien Eagles, parue en 1976, est redevenue l’album le plus vendu de tous les temps, repassant devant « Thriller » de Michael Jackson, The King of Pop, selon un nouveau classement publié lundi 20 août par l’association américaine de l’industrie du disque. Ce dernier inclut les ventes en streaming (diffusion en flux, c’est-à-dire lecture en transit ou en continu), ce qui n’avait pas été fait pour les Eagles depuis 2006, selon le magazine Rolling Stone.

D’après la Recording Industry Association of America, les « Greatest Hits 1971-75 » des Eagles, compilation des quatre premiers albums du groupe de country rock né à Los Angeles en 1971, a atteint des ventes « 38x platine », soit un nombre certifié de 38 millions d’exemplaires, en disque ou en équivalent streaming, contre 33x platine ou 33 millions pour « Thriller ».

Les Eagles, dont la compilation avait longtemps occupé la première place avant de se voir doublée par « Thriller » en 2009, occupent également la troisième place de ce nouveau classement pour leur album « Hotel California », sorti en 1976 et contenant le tube éponyme devenu l’un des slows culte de toute une génération, avec 26 millions de ventes. « Nous sommes reconnaissants à nos familles, notre management, notre équipe, les gens de la radio, et surtout, à nos fidèles fans qui sont restés avec nous en dépit des hauts et des bas des 46 dernières années », a déclaré non sans émotion Don Henley, de 71 ans, chanteur et cofondateur du groupe.

Reprendre du service

Après la mort de son co-fondateur Glenn Frey, début 2016, à l’âge de 67 ans, le groupe Eagles s’est reformé début 2017 et repris les tournées. Il a prévu une série de concerts aux États-Unis en septembre. Alors que les Eagles ont évolué pour devenir un groupe de rock légitime, surtout au moment où ils ont enregistré « Hotel California » avec leurs parties de guitare, Don Kelder et Joe Walsh, le groupe a commencé comme une sorte d’hybride country-rock, qui était encore relativement nouveau au début des années 70 quand le groupe a commencé.

Malgré tout, Glenn Frey était originaire du Michigan et Don Henley était le véritable Texan du groupe. Néanmoins, Frey était un bon chanteur de country et a chanté plusieurs des meilleures chansons des Eagles comme un cow-boy. Texan, Henley aussi, bien sûr, le cow-boy au micro particulièrement bien. Vers la fin de la première manche des Eagles, avant de se retrouver pour quelques jours de tournées, le groupe a écrit et enregistré des rockeurs tels que « Heartache Tonight » et « Life in the Fast Lane », qui – bien que plus rock & roll – n’ont jamais complètement caché les racines fortes du pays.

Avec la mort prématurée de Frey, qui est à l’origine de la sonorité particulière des Eagles – en particulier des merveilleuses harmonies vocales de l’Acte de la Californie du Sud -, c’est le bon moment pour revoir les meilleures chansons du groupe – en particulier les plus country. Le country rock est un sous-genre de musique populaire, issu de la fusion du rock et du country.

Il a été développé par des musiciens de rock qui ont commencé à enregistrer des disques au goût de pays à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Ces musiciens ont enregistré des disques de rock en utilisant des thèmes de pays, des styles vocaux et des instruments supplémentaires, la plupart des guitares en acier à pédales. Les grands noms du country r sont Bob Dylan, The Byrds Nitty Gritty Dirt, Nashville West…