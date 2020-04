United Bank For Africa (UBA) fait un don de 14 millions de dollars pour la riposte à la pandémie du COVID-19 en Afrique

26 MARS 2020 – United Bank for Africa Plc (UBA) a annoncé un don de plus de 5 milliards de nairas (14 millions USD), par le truchement de la Fondation UBA, en vue de soutenir la riposte globale panafricaine contre la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19).

Ce don va représenter un soutien important et opportun au Nigéria et à 19 autres pays africains, en leur fournissant du matériel de secours, des équipements de soins essentiels et une assistance financière aux gouvernements.

Le programme de soutien UBA sera réparti comme suit :

– 1 milliard de nairas (2,8 millions de dollars) au gouvernement de l’État de Lagos au Nigéria,

– 500 millions de nairas (1,4 million de dollars) à la capitale fédérale du Nigéria, Abuja,

– 1 milliard de nairas (2,8 millions de dollars) pour les 35 autres États du Nigéria,

– 1,5 milliard de nairas (4,2 millions de dollars) aux pays africains où la banque est présente,

– 1 milliard de nairas (2,8 millions de dollars) pour des structures sanitaires avec du matériel et des fournitures.

– Un centre d’appel de télémédecine gratuit.

La banque panafricaine va financer immédiatement un centre médical à Lagos, au Nigéria, avec des lits pour l’isolement des patients et des équipements d’unités de soins intensifs. Ce centre sera géré et exploité en partenariat avec la structure médicale de Heirs Holdings, Avon Medical Practice.

En outre, UBA va fournir une plate-forme de télémédecine gratuite, gérée par des médecins, pour fournir des conseils médicaux aux citoyens, conformément aux impératives de distanciation sociale.

Le président du groupe UBA, Tony O. Elumelu, a déclaré : « Il s’agit d’un moment où nous devons tous jouer notre rôle. Cette épidémie mondiale doit unir les citoyens, les gouvernements et les chefs d’entreprise, et ce sans délai. Étant donné que le nombre de cas de coronavirus augmente rapidement au Nigéria et en Afrique, le secteur privé doit travailler main dans la main avec les différents gouvernements pour endiguer la propagation de cette pandémie mondiale. »

« Nous saluons les efforts des gouvernements et nous sommes disposés à collaborer et à contribuer avec nos ressources à l’effort collectif, qui permettra une riposte rapide et efficace contre la pandémie », a-t-il ajouté.

Présente dans 20 pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, United Bank for Africa a une longue expérience de soutien à ses communautés pendant les moments de difficultés.