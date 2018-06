Validation des Manuels des Programmes JPO et Agents Mi -Carrière

La réforme et la modernisation de la Fonction publique, c’est le passage obligé vers l’émergence d’une Administration Publique véritablement au service du développement durable. Des secrétaires généraux honoraires, des DRH et d’autres experts triés sur le volet ont formé un panel de haut niveau qui s’est penché, du 18 au 20 juin 2018, à l’École Nationale d’Administration (ENA) sur les deux Manuels (des procédures) des Programmes « Jeunes Professionnels » (JPO) et Agents « Mi -Carrière », ainsi que sur les (16) modules de formation, en vue de leur validation. À la fin de ces travaux des trois jours, Jean-Paul Mabaya, le coordonnateur national a.i. du Projet de Réforme et de Rajeunissement de l’Administration Publique (PRRAP), a remercié les participants qui ont pris part à l’atelier organisé à cet effet par le PRRAP et la Cellule de la Mise en Œuvre de la Réforme de l’Administration Publique (CMRAP), avec le concours de la Banque Mondiale. Il a salué leur « assiduité » et surtout leur « engagement », car ils ont contribué par leur expertise à poser notamment la « fondation des capacités de base » des jeunes qui vont rejoindre l’Administration Publique. Le coordonnateur a.i du PRRAP a émis le souhait de voir ces deux outils (Manuels des Programmes JPO et Agents Mi-Carrière) ainsi validés, « réellement utilisés » et « rapidement opérationnalisés ». Jean-Paul Mabaya estime que les trois jours de réflexion ont permis de combiner « deux activités majeures qui vont baliser la voie du processus de recrutement des jeunes et d’accompagnement des séniors ». Et il a enfin rassuré les uns et les autres de « la disponibilité » et de « l’accompagnement du PRRAP », notamment pour les autres activités qui vont suivre.

Caoch Val Masamba, spécialiste en élaboration des manuels et un des facilitateurs de l’atelier, a expliqué que l’objectif a été d’aider le ministère de la Fonction Publique à valider ces Manuels. Et de souligner : « Le travail a consisté à proposer quelque chose qui soit clair et qui puisse renseigner aussi bien sur les candidats que sur les formateurs qui vont être employés ». Comme il le dit, la tâche des participants a été beaucoup plus axée sur les recrues ou jeunes professionnels de moins de 35 ans qui veulent être embauchés dans l’Administration Publique ; mais aussi sur les agents à mi-carrière qui doivent intégrer un certain programme pour bien accompagner les jeunes professionnels.

Objectifs atteints

Il faut dire que les participants ont répondu positivement aux attentes du ministère de la Fonction Publique, qui s’est engagé dans un processus de réforme visant la modernisation et le rajeunissement de l’Administration Publique. Le Ministre d’État et Ministre de la Fonction Publique, Michel Bongongo Ikoli Ndombo, a été représenté à l’ouverture de l’atelier, lundi 18 juin, par la Secrétaire Générale du ministère en chargée des Actifs. Signe évident de l’importance qu’il attache à la réussite de la Réforme et la Modernisation de l’Administration Publique (RAP) en République Démocratique du Congo. La secrétaire générale a rappelé à cet effet que la RAP dans notre pays est un processus que le gouvernement a mis en œuvre avec le concours de ses partenaires, notamment la Banque Mondiale, pour que la Fonction Publique soit à la hauteur de ses ambitions.

À chaque fois que l’occasion lui est donnée, Michel Bongongo déclare que la Réforme et la Modernisation de l’Administration Publique sont un « passage obligé » vers l’émergence du pays à l’horizon 2030. Pour lui, si nous voulons faire de l’Administration Publique un « véritable instrument de développement et de fourniture des services de qualité », il faut impérativement que les différents acteurs de cette réforme en saisissent la quintessence, en comprennent le bien-fondé et y adhèrent. Pour atteindre, ensemble, les objectifs assignés.