B-MAP sarl présente à la 5ème édition du Rebranding Africa Forum à Ouagadougou

PLACÉ sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso, ce forum a réuni des très grandes personnalités du continent et d’ailleurs ; il s’agit notamment de Son Excellence Monsieur Nana AKUFO-ADDO, Président du Ghana qui s’est vu décerné le prix Spécial Rebranding Africa Forum sur la bonne gouvernance ; Monsieur Donald Kaberuka, ancien patron de la Banque Africaine de Développement (BAD) et Président Associé Directeur de South-Bridge ; Son Excellence Monsieur Brigi Rafini, Premier Ministre du Niger et Monsieur Hani Salem Sonbol, Directeur Général de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC).

Une dizaine de panélistes internationaux sont venus échanger sur le thème et partager leurs expériences et parmi eux, le Congolais Tosi Mpanu-Mpanu, membre du Conseil d’administration du Fonds Vert pour le Climat (GDF). En tout, 500 participants venus des cinq continents ont pris part à cette grande rencontre sur l’Afrique.

Organisée depuis 4 ans en terre Bruxelloise, Ouagadougou a eu le privilège d’accueillir la 5ème édition en terre africaine pour la première fois de son histoire. Le Cabinet conseil en communication B-MAP sarl a été représenté à ce forum par Messieurs Guy-Christian MOJU, Directeur Associé ainsi que Papy KAIMBY, Directeur Commercial, qui ont fait le déplacement de Ouagadougou afin de prendre part à ce grand rendez-vous du monde des affaires en terre africaine. S’exprimant sur la tenue de ce forum pour la première fois en Afrique, le Président Roch March Christian Kaboré a déclaré : « Votre présence effective à ce forum est le signe de votre détermination à être toujours aux côtés des acteurs et actrices du continent africain depuis plusieurs années, à l’occasion des éditions successives du Rebranding Africa Forum. J’ai la ferme conviction que c’est ainsi, qu’ensemble, nous pourrons relever les défis du développement harmonieux des pays africains. »

Thierry HOT, fondateur du Rebranding Africa Forum, a pour sa part commenté également en disant que « Ce désir irrépressible d’Afrique, ce besoin d’enraciner le Forum sur la terre africaine est présent depuis la conception de ce projet. Il était impératif de venir s’abreuver directement à la sève millénaire présente dans les entrailles du continent, de parler de l’Afrique, en la voyant et en la touchant de si près ».

Prix de l’innovation Rebranding Africa Forum

C’est pendant cette 5ème édition du Rebranding Africa Forum que la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), a célébré le 10ème anniversaire de sa présence en Afrique en sponsorisant le déjeuner officiel pendant lequel plusieurs accords de financement ont été signé entre son Directeur Général, Monsieur Hani Salem Sonbol et Madame Rosine Coulibaly, Ministre de l’Économie, des Finances et du Développement du Faso.

Une soirée de gala organisée le samedi 6 octobre 2018 à l’hôtel Laico de Ouagadougou a servi de cadre pour la remise du prix RAF de l’innovation. Ce prix vise à mettre en valeur et à récompenser les solutions innovantes d’un entrepreneur africain.

Cette année, le jury présidé par Cyrille NKONTCHOU, fondateur et président d’Enko Education, a décerné ce prix au Camerounais KOUATCHA SIMO, jeune ingénieur et entrepreneur, fondateur de l’entreprise Save Our Agriculture. En effet, par un procédé appelé Aquaponie, son entreprise fertilise naturellement les plantes au moyen des excréments de poisson. Une technique qui permet d’économiser 90 % de l’eau gaspillée dans l’agriculture traditionnelle de réduire de 20 % les émissions de carbone. KOUATCHA SIMO a donc remporté un chèque de 10 000 euros offert par le Magazine Notre Afrik, partenaire du RAF, ainsi qu’un trophée.

C’est sur cette belle note d’espoir qu’a pris fin la 5ème édition du Rebranding Africa Forum dont la 6ème édition se tiendra les 4 et 5 octobre 2019 à Bruxelles (Belgique) sous le thème : « Enjeux socio-économiques de l’exploitation minière en Afrique ».