BBOXX signe un contrat de société visant à électrifier 2.5 millions de Congolais

Kinshasa, le 15 juin 2018. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère du Développement rural que dirige son Excellence Monsieur Justin Bitakwira, a installé 200 kits solaires dans le village de Menkao, près de Kinshasa, qui marque la signature d’un contrat visant à électrifier 2,5 millions de Congolais avec l’entreprise BBOXX, spécialisée dans la fourniture de services énergétiques solaires en Afrique et dans le monde.

Cet accord, scellé dans un projet de société initié par le ministère de l’Environnement appelé « Énergie pour tous », rentre dans le cadre d’une politique agressive du gouvernement de la République à travers le ministère du Développement rural, qui vise à résorber le déficit énergétique criant dont souffre la République démocratique du Congo et favoriser un développement inclusif dans toutes les couches de la population mais surtout en milieu rural. C’est donc sous l’impulsion du ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, en ligne avec la vision du chef de l’État de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent à l’horizon 2030 qu’a été mis en place le projet « Énergie pour tous » pour lequel la première phase de déploiement de 200 kits solaires a eu lieu dans la cité de Menkao, en périphérie de la ville province de Kinshasa, en collaboration avec la société de télécommunication Orange, partenaire de BBOXX et en présence du ministre de l’Environnement en personne.

En effet, selon un rapport du PNUD sur l’Énergie Durable pour tous à l’horizon 2030, le taux d’électrification en République démocratique du Congo reste en-dessous de la barre de 10 %, réduisant ainsi la capacité de production du tissu économique du pays aussi bien pour les grandes entreprises et industries que pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le secteur informel.

Avec une croissance démographique d’environ 3,5 % l’an, la République démocratique du Congo comptera environ 143 millions d’habitants, dont plus de la moitié vivraient en milieu urbain. Cette croissance démographique et surtout le changement de la répartition de la population entre rural et urbain auront une très forte incidence sur le volume des besoins énergétiques et sur la structuration de la consommation d’énergie en 2030.

S’exprimant sur le projet, M. Justin Bitakwira, ministre en charge du Développement rural a déclaré: « De la même manière que nous avons contourné le déficit en lignes téléphonique fixes par la téléphonie mobile, nous allons également contourner les insuffisances du réseau câblé par la distribution des kits solaires à usage domestiques. Nous sommes donc heureux d’initier ce projet avec notre partenaire exclusif pour donner l’électricité à plus de 2,5 millions de congolais à travers la RDC d’ici 2020 ».

L’entreprise BBOXX offre donc une solution très innovante en proposant des kits solaires ménagers comprenant un panneau solaire, une batterie intelligente et des appareils périphériques adaptés spécialement au kit; des ampoules LED, un téléviseur 24 pouces (en option), un chargeur multiports, une torche magnétique et un poste radio MP3. Ces kits, qui visent essentiellement à soutenir l’électrification rurale, seront complétés par la construction de mini-centrales solaires afin de couvrir l’ensemble du territoire.

Selon les termes de la collaboration, le gouvernement octroiera des exemptions de taxe sur les importations des équipements solaires. Cette mesure permettra de réduire le coût final des installations et de les rendre accessibles aux populations ciblées. « Le gouvernement a mis en place un cadre réglementaire et une politique tarifaire qui permettent aux entreprises comme BBOXX, d’investir efficacement dans le secteur énergétique national pour le plus grand bonheur des citoyens », a affirmé à ce propos, Laurent Van Houcke, le directeur des opérations et co-fondateur de BBOXX.

Pour le gouvernement, de tels projets sont une réelle opportunité pour attirer plus de capitaux externes à l’instar du Togo qui s’est vu octroyé 200 millions de dollars américains de la Banque Mondiale à la suite du partenariat signé avec BBOXX.

À propos de BBOXX

Basée en Grande-Bretagne, l’entreprise BBOXX est spécialisée dans la conception, la production, la distribution et le financement des solutions de systèmes solaires innovatrices et prêtes à l’usage pour l‘amélioration de l’accès à l’électricité en Afrique et partout dans le monde. Depuis sa création en 2010, BBOXX a fourni de l’électricité à plus d’un million de personnes en Afrique et collabore avec plusieurs partenaires dans le monde tels que l’AECF (Funding Innovation for Business Africa), l’IET (The Institution of Engineering and Technology) et est également membre du Global Off-GridLighting Association (GOGLA), une organisation non-gouvernementale qui travaille pour la promotion des solutions en énergie dans les marchés émergents