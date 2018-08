ça se bouscule fort sur le marché, chaque fabricant y va de sa méthode

D’APRÈS le dernier rapport d’IDC et de Strategy Analytics, Huawei a pris la place de deuxième fabricant de smartphone au monde, devançant ainsi Apple. Pour le second trimestre 2018, Samsung a vendu entre 71,5 et 73 millions d’unités, Huawei 54 millions et Apple « seulement » 41 millions. Pour Huawei, c’est une augmentation de presque 41 % à l’international. Le constructeur représente désormais 15,8 % des parts de marché dans le monde, entre Samsung et ses 20,9 % et Apple, à 12,1 %.

Sur cette période, le bénéfice net total d’Apple a progressé de plus de 30 % à 11,5 milliards de dollars. Rapporté par action, référence en Amérique du Nord, le bénéfice ressort à 2,34 dollars, davantage que prévu. Le chiffre d’affaires est également meilleur qu’anticipé, à 53,27 milliards de dollars (+17 %). Apple se rapproche ainsi du seuil symbolique des 1000 milliards de capitalisation boursière.

Le géant américain compense la baisse des ventes grâce à une hausse des prix. Le chiffre d’affaires de ce segment a ainsi bondi de 20 % pour atteindre près de 30 milliards de dollars.

Tendances du marché

Samsung maintient donc sa première place mais a vu ses ventes baisser de 10 %, en un an. Le sud-coréen l’admet : le Galaxy S9 ne s’est pas bien vendu. Les ventes qui ont été décevantes, ont un peu plombé son chiffre d’affaires. Néanmoins, le constructeur enregistre des bénéfices et a confiance en l’avenir. Leader du marché de la téléphonie mobile depuis 2012, Samsung remet les trois mois son titre en jeu. La concurrence, chinoise notamment, fait rage. À la même période, il s’est vendu 373,1 millions de smartphones en 2017, contre 363,4 millions en 2016 selon le cabinet IDC. Une augmentation de 2,7 % qui représente une très bonne nouvelle pour les constructeurs. Enfin, pas pour tous. Car ils ne sont finalement qu’une minorité à profiter des milliards générés par la téléphonie mobile.

Les cinq premiers fabricants ont ainsi trusté plus de 60 % des ventes totales au troisième trimestre 2017, contre moins de 50 % à la même époque en 2016. Derrière, Huawei a grignoté son retard sur Apple, avec 39,1 millions de téléphones écoulés, contre 46,7 millions pour Apple. En termes de parts de marché, Apple est resté stable, à 12,5 %, alors que Huawei est passé de 9,3 % à 10,5 %. Chahutée, Apple a compté sur l’iPhone X pour battre ses records et reprendre ses distances avec le trio chinois (Huawei, Xiaomi…). Quant à Sony, HTC, LG, Wiko et consorts, ils se sont contentés des miettes. Qui se sont élevées tout de même à 145,7 millions de smartphones…

On oppose souvent Samsung et Apple, ces constructeurs historiques installés depuis de nombreuses années sur le marché. Doucement, Huawei a réussi à gagner des parts dans le monde jusqu’à faire reculer certaines entreprises grand public comme LG et Sony. En juin et juillet 2017, le géant chinois avait déjà, pour un court instant, dépassé la marque à la pomme en nombre de vente d’appareils mobiles, selon Counterpoint.

Un marché en mutation

Les ventes de smartphones ont reculé, notamment en Chine. Certains comme Huawei et Xiaomi progressent cependant à l’international. Xiaomi, quatrième constructeur au monde, a explosé ses résultats de vente avec sa récente ouverture sur les marchés occidentaux. En Europe, les deux entreprises de l’Empire du Milieu prennent également de l’importance en occupant les troisième et quatrième places du classement, derrière Samsung et Apple.

On imagine sans mal qu’elles vont dans les prochains mois grappiller encore des parts de marché. Chacun y va de sa méthode : Huawei et son impressionnant catalogue de produits fait le pari de l’innovation et Xiaomi milite pour un rapport qualité/prix très agressif. Une chose est sûre, le secteur est en pleine évolution, bousculé par ces nouveaux acteurs agressifs. À tel point qu’HTC, Sony et LG n’arrivent plus à incarner l’alternative…

Samsung Electronics en baisse

Le géant sud-coréen a publié ses résultats financiers pour le second semestre 2018, et affiche un chiffre d’affaires d’un peu plus de 44 milliards d’euros. À la même période en 2017, Samsung annonçait un chiffre de 47 milliards d’euros. Samsung ne s’en cache pas, les ventes du Galaxy S9 n’ont pas été à la hauteur de ses espérances. Il faut dire que le flagship de la marque, malgré une belle fiche technique, n’a pas réussi à convaincre par son manque de nouveautés par rapport à ses prédécesseurs S8 et S8+.

L’autre point qui a aussi fait baisser les résultats, c’est la chute des ventes d’écrans Oled. En effet, Samsung accuse une réduction de la demande de ses clients pour ses dalles flexibles. Les LCD ont vu aussi leurs prix et leur nombre tomber. Mais Samsung reste confiant, convaincu que les livraisons vont reprendre pour le second semestre.

Apple devrait d’ailleurs faire appel à son vieil ennemi pour deux de ses futurs iPhone, à écran Oled. Huawei, troisième constructeur mondial devrait néanmoins se détourner de Samsung en collaborant avec un fabricant d’écrans Oled chinois. Surtout, si les S9 et S9+ manquaient d’originalité, le Galaxy X et son écran pliable devrait permettre à Samsung de retrouver une certaine aura, celle de l’innovation.

Néanmoins, si son chiffre d’affaires a baissé de 4 %, ses bénéfices ont eux augmenté de 5,4 %. Notamment grâce à sa division semi-conducteurs, qui va très bien, notamment sur le front des puces mémoire DRAM et celui de la mémoire flash NAND, celle qui équipe notamment nos smartphones. La vente de téléviseurs hauts de gamme a par ailleurs clairement bénéficié de l’effet Coupe du Monde. Et Samsung veut poursuivre sur cette voie grâce aux TV QLED et 8K.

Le Galaxy Note 9 va aussi sortir un peu en avance par rapport au calendrier habituel, pour mieux concurrencer son principal rival Apple. Samsung évoque un « prix raisonnable » pour son smartphone grand format. En 2017, la version la plus robuste du Note 8 dépassait les 1 000 euros. Peut-on espérer que son successeur soit moins cher ?

Ultra-dépendant de l’iPhone

Apple a profité de la hausse des prix de ses smarpthones, avec la sortie de l’iPhone 8 et l’iPhone X, mais aussi de la progression de sa division « services ». Il s’est assuré de beaux jours en augmentant le prix de ses iPhone. « Nous sommes ravis de vous annoncer le meilleur troisième trimestre d’Apple », s’est félicité dans un communiqué Tim Cook, PDG du groupe. La période avril-juin est généralement réputée pour être un trimestre faible, ne comprenant ni les fêtes de fin d’années ni les sorties de nouveaux flagship. Les résultats ont été portés par « des ventes solides d’iPhone, des services et des objets connectés », a souligné Tim Cook.

Apple, toujours ultra-dépendant de l’iPhone, a enregistré 56 % de son chiffre d’affaires total grâce aux ventes de son produit phare. Durant le trimestre, le géant américain a écoulé 41,3 millions d’unités (+1%), un peu en-dessous des anticipations. Mais Apple a fait plus que compenser cette faible progression de vente grâce aux prix exorbitants de ses derniers modèles.

Sortis en 2017, l’iPhone 8 et l’iPhone X démarrent respectivement à près de 700 et 1000 dollars aux États-Unis. Le prix moyen des appareils s’est établi à 724 dollars, contre un consensus de 694 dollars, selon FactSet. Conséquence : le chiffre d’affaires généré par les ventes de smartphones a bondi de 20 % pour atteindre 29,9 milliards de dollars. « Il y a une limite à la capacité d’Apple à faire croître la franchise iPhone par la hausse des prix », met en garde James Cordwell, analyste chez Atlantic Equities, rapporte Reuters. Pour continuer de croître, alors que le marché mondial des smartphones se contracte, Apple mise sur ses services. Cette division – qui comprend l’App Store, iCloud, iTunes Store, Apple Music, Apple Pay… – a affiché une progression de 31 % à 9,55 milliards de dollars. Un nouveau record.