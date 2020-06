COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Equity Bank Congo contribue à hauteur de 1 million de dollars américains (près de 2 milliards de francs congolais) pour soutenir les efforts nationaux du gouvernement dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 dans le pays.

Le don servira à la fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI) pour le corps médical des hôpitaux publics du pays.

KINSHASA, (25 Juin 2020) – Equity Bank Congo a débloqué 1 million de dollars américains (près de 2 milliards de francs congolais) pour soutenir les efforts nationaux du gouvernement visant à freiner la propagation de la COVID-19 dans le pays. Le don comprend 500 000 USD offerts par la famille du Dr James MWANGI, Président Directeur Général de Equity Group Holdings Plc. La contribution servira à la fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI) pour le personnel de santé des hôpitaux publics prenant en charge les cas de la COVID- 19.

Depuis la détection du premier cas positif de la COVID-19 à Kinshasa en mars 2020, le pays a été confronté à une propagation continue du virus dans plusieurs provinces, avec plus de 6 000 cas signalés. Cette crise sanitaire a provoqué une crise mondiale sans précédent, complexe et multiforme et a exacerbé les difficultés structurelles et socio-économiques de l’économie mondiale, y compris celle de la RDC.

Afin de freiner la propagation de la COVID-19, le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel à la solidarité nationale et à l’implication de tous les acteurs pour ralentir la propagation de cette pandémie.

En annonçant la contribution de la Banque, le Directeur Général de Equity Bank Congo, Célestin MUKEBA, a déclaré : “En effet, le personnel médical est engagé, avec dévouement et efficacité dans cette lutte. Grâce à leur engagement patriotique, la propagation de la COVID- 19 a été ralentie et les cas graves ont été limités. Ils ont répondu à l’appel pour servir leur serment pour notre sécurité. Nous les honorons pour leur travail héroïque”.

En envoyant le don de sa famille pour augmenter la contribution de Equity Bank Congo, le Dr Mwangi a déclaré : “Ma famille est honorée de l’opportunité de se joindre à Equity Bank Congo pour appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le Corona virus en République démocratique du Congo. Nous sommes convaincus qu’étant unis pour un même objectif et en partenariat avec nos gouvernements respectifs, nous allons surmonter cette pandémie. En tant qu’entreprise citoyenne d’Afrique Centrale et de l’Est, Equity Group Holdings s’engage à faire sa part pour adhérer aux protocoles des gouvernements afin de freiner la propagation de la COVID-19”.

Equity Bank Congo adhère aux protocoles sanitaires du gouvernement dans la lutte contre cette maladie. En ces temps difficiles, la Banque a facilité l’accès de ses clients aux services

bancaires de manière sûre et sécurisée 24 h/ 24, 7 j/ 7, grâce à ses canaux numériques et à son réseau de plus de 3 000 agents bancaires (cash express).

La Banque a mis en place des protocoles sanitaires dans toutes ses agences et bureaux afin de protéger son personnel et ses clients. Ces protocoles comprennent un contrôle de la température à l’entrée de chaque agence. Tout client ou membre du personnel présentant une température élevée est invité à consulter immédiatement un médecin. En outre, la Banque a mis en place un dispositif pour se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, ainsi qu’à utiliser des désinfectants dans tous ses locaux. Les clients sont tenus de porter des masques lorsqu’ils se trouvent dans la banque.

Equity Bank Congo a mis en place des dispositifs d’accompagnement exceptionnels aux clients confrontés à la crise de la Covid-19 et invite sa clientèle à utiliser la plateforme Digitale mise à leur disposition pour effectuer leurs opérations bancaires.