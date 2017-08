La FEC se requinque

Commission nationale des Réformes : Yvonne Mbala de Perenco (présidente), Cynthia Aridja (secrétaire).

Commission nationale de l’Économie, des Finances et du Budget : Henri Wazne de la Sofibanque (président), Jean Kamandji (secrétaire). Comité professionnel des messageries financières : Barnabé Makalebo de Soficom (président), Arthur Mukuna (vice-président), Constant Kabangu (secrétaire). Comité professionnel des assureurs-conseils : le poste de président est à pourvoir, Valery Safarian d’Orbis (vice-président), Solange Zodulua (secrétaire). Commission nationale juridique : Upio Kakura de la Gécamines (président), le poste de vice-président et à pourvoir, Narcisse Katuala (secrétaire). Comité professionnel des cabinets d’avocats : les postes de président et de vice-président sont à pourvoir, Narcisse Katuala (secrétaire).

Commission nationale des Relations extérieures : Ambroise Tshiyoyo de la Chambre de commerce et d’industrie franco-congolaise (président), Rashid Patel d’Asem (vice-président), Stephan-Georges Veringa (secrétaire).

Commission nationale sociale : Patricia Gieskes Veringa de The Job Factory (présidente), Yvette Ndomba de Cobil (vice-présidente), Christian Kalonda (secrétaire). Comité professionnel des entreprises privées de placement : Moupondo Mbanzi de Sodeico (président), Houssard Ludovic (vice-président), Cynthia Aridja (secrétaire). Comité professionnel des centres et instituts de formation professionnelle : les postes de président et de vice-président sont à pourvoir, Joseph Kaseya (secrétaire).

Commission nationale de l’Industrie : Hugues Toto d’Entreprise générale Malta Forest (président), le poste de vice- président est à pourvoir, John Nkono (secrétaire). Comité professionnel des imprimeurs et de l’industrie du papier (à redynamiser) : Antoinette Kipulu de l’Imprico (présidente), José Mbala de Samkha (vice-président), Patience Dia (secrétaire). Comité professionnel des industries pharmaceutiques : Desso Kaningini de Pharmakina (président), le poste de vice-président est à pourvoir, Bertin Muderhwa (secrétaire). Comité professionnel des cimenteries : Ilondo Leny de PPC Barnet (président), Riadh Ben Nyumba ya Akiba de la CIMKO (vice-président), Benjamin Kithima (secrétaire). Comité professionnel des fabricants des produits cosmétiques (à redynamiser) : José Halafu de Femco (président), Bertin Muderhwa (secrétaire). Comité professionnel des industries des emballages plastiques : José Minga’s de Congo Futur, Robert Franco de Francoplast (vice-président), Bertin Muderhwa (secrétaire).

Commission nationale de l’Agriculture et des Forêts : Jean Claude Hoolans de Nocafex (président), Pedro Trindade de Sodefor (vice-président en charge de forêts), Paul Mabiala Landu de GPE (vice-président en charge de l’agriculture), Constant Kaba (secrétaire). Comité professionnel du bois : les postes de président et de vice-président sont à pourvoir, Constant Kaba (secrétaire). Comité professionnel du café et du cacao : Emmanuel Rwakagara de Coopac (président), Ludovic Hoolans de Miluna (vice-président), Constant Kaba (secrétaire). Comité professionnel du caoutchouc : Paul Mabiala Landu (président), le poste de vice-président est à pourvoir, Constant Kaba (secrétaire). Comité professionnel de l’huile de palme : Raymond Batanga de Feronia (président), Antonio De Souza de Gecotra (vice-président), Constant Kaba (secrétaire). Comité professionnel des cultures vivrières : Espérance Belau de Belpes (présidente), Marie Martine Safi Kazadi Yowa de l’Ets Natiga/ACCORDEPE (vice-présidente), Constant Kaba et Rose Bamanya (secrétaires). Comité professionnel de l’environnement, de l’agroforesterie et du développement durable : les postes de président et de vice-président à pourvoir, Constant Kaba et Rose Bamanya (secrétaires). Comité professionnel de la pêche et de l’élevage : PJ Van Braekel de Sogenac (président), le poste de vice-président est à pourvoir, Constant Kaba et Rose Bamanya (secrétaires). Commission nationale de l’Énergie : Eric Monga de Trade Service (président), Jean Philippe Waterschoot de Carrigrès (vice-président), Stephan-Georges Veringa et Narcisse Katuala (secrétaires). Commission nationale des Transports : Rashid Patel d’Asem (président), Victor Minesi de TRC (vice-président), Sam Amisi (secrétaire). Comité professionnel des transporteurs routiers : Victor Minesi (président), Hilaire Ndjate d’Afritrans (vice-président), Joska Bahati (secrétaire). Comité professionnel des transporteurs aériens : Norbert Sengamali de Congo Airways (président), Didier Bokungu de Malu Aviation (vice-président), Joska Bahati (secrétaire). Comité professionnel des prestataires au sol (handling) : Michel Tshefu d’ATS (président), David Mavinga de GAS (vice-président), Cynthia Aridja (secrétaire). Comité professionnel des agences de voyage : Steve Kabasele d’Acrep (président), Éric Lambion de CTS (vice-président), Benjamin Kithima (secrétaire). Comité professionnel des agents maritimes : Patrick Amisi de Comexas (président), Hubert Nzadi de Maersk et Leliot Noblesse de Bolloré (vice-présidents), Joska Bahati (secrétaire). Comité professionnel des transporteurs fluviaux et lacustres : Didier Mukoma de Gecotra (président), Michel Hoolans de Nocafex et Akaralogbe Bundu de Celco SA (vice-présidents), Constant Kaba (secrétaire).

Commission nationale des Télécommunications : Barthe Ntshabali d’Airtel (président), Léon Ntale de Microcom (vice-président), Laurent Yogo (secrétaire). Comité professionnel des fournisseurs de services de téléphonie (bureau à renouveler) : Barthe Ntshabali (président), le poste de vice-président est à pourvoir, Laurent Yogo (secrétaire). Comite professionnel des fournisseurs de services internet : Léon Ntale (président), Albert Ilunga (secrétaire). Comité professionnel des messageries postales : Daniel Mavinga de Bolloré (président), Jean Marie Kalonji de Kin Express (vice-président), Tshinyama (secrétaire).

Commission nationale des Hydrocarbures : Georges Mukuna de Cobil (président), Joska Bahati (secrétaire). Comité professionnel des pétroliers nationaux : Pauline Mona Kayoko de Mona Luxe (présidente), Benjamin Amato de Sodep et Marcel (vice-présidents), Joska Bahati (secrétaire). Commission nationale des Travaux publics : Donatien Kasseyet d’Axcess Congo (président), le poste de vice-président est à pourvoir, Sam Amisi (secrétaire). Comité professionnel des entreprises de construction : Donatien Kasseyet (président), Bernard Mpemwangi de Bacom (vice-président), Sam Amisi (secrétaire).

Commission nationale du Commerce et des PME : Mula Akbar de Société agricole et commerciale du Congo (président), Afani Machozi (vice-président en charge du commerce), le poste de vice-président en charge de PME est à pourvoir, Solange Zodulua (secrétaire). Comité professionnel des entreprises de gardienage : Louis Yuma Biaba de Magenya (président), Patrick Mulumba (secrétaire). Comité professionnel des hôtels, restaurants et cafés : Félicien Muleba d’Auberge Le Marinel (président national), Mido Onfere d’Orangeraie (vice-président national), Tharcisse Banzira d’Hôtel Salama (président), Narcisse Katuala (secrétaire). Comité professionnel des agences de publicité : Fely Samuna de Rainbow Advertising (président), Anderson Likutu de Panneau Géant (vice-président), Solange Zodulua (secrétaire). Comité professionnel des afficheurs : Bonaventure Nzolatima de Dispromalt (président), Alex Mubu (vice-président), Patience Dia (secrétaire). Comité professionnel des transitaires et commissionnaires en douane : Dieudonné Sumahili de Gécotrans (président), Nathalie Mbilo de Comexas (vice-président), Solange Zodulua (secrétaire). Comité professionnel des concessionnaires automobiles et pièces de rechange (à redynamiser) : le poste de président est à pourvoir, Patrick Mulumba (secrétaire). Comité professionnel des grossistes du secteur pharmaceutique : Yvon Cizubu de Pharmans (président), le poste de vice-président est à pourvoir, Bertin Muderhwa (secrétaire).

Commission nationale des Femmes entrepreneurs : Eliane Munkeni d’ACF (présidente), Angélique Buisine de Sodopal SPRL, Espérance Belau de Belpes, Béatrice Ifanga de Beki Construct, Joëlle Bile d’Agence F4 (vice-présidentes), Solange Zodulua et Princesse Lokondo (secrétaires).

Chambre des Mines : Charles Kyona (président), Cyrille Mutombo de Kibali Gold (vice-président/or), Gaspard Yawili de TFM (vice-président/cuivre et cobalt), John Kanyonyi de Metachem SPRL (vice-président/stanifères), Norbert Lubanda Luesu de Sacim (vice-président/diamant), John Nkono (secrétaire).

Commission nationale du Climat des affaires : Philippe Falesse de GBE (président). Etc.,