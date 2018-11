L’Italie dans le tourbillon de l’euro

L’Italie a rejoint la zone euro en 1999 avec le Premier ministre Massimo d’Alema du parti «Gauche Démocratique». Cette participation fatale, qui a entraîné la perte totale de la politique monétaire indépendante, est sans aucun doute la cause principale de la performance décevante de l’économie italienne.

Le PIB du pays s’élève actuellement à 1,75 trillion d’euros et ses taux de croissance sont extrêmement anémiques, atteignant à peine 0,9%. Le produit intérieur brut (PIB) réel par habitant, selon des calculs fiables, a augmenté de 104% au cours de la période 1969-1998, durant la quelle le pays avait sa monnaie nationale, la lire, tandis sur la période 1999-2016 que le pays avait déjà adopté l’euro, a diminué de 0,75%. En revanche, sur la période 1999-2016, le PIB réel par habitant de l’Allemagne a augmenté de 26,1%, faisant de ses citoyens le principal gagnant parmi les principales économies de la zone euro.

En même temps, l’Italie a la troisième plus grande dette d’État au monde après les États-Unis et le Japon. Son sauvetage est donc impossible, car il dépasse les capacités des États européens. La dette du pays, exprimée en pourcentage du PIB, s’élève actuellement à 132% et en chiffres absolus à 2 336 trilion d’euros, alors qu’en 1999, elle s’élevait à 109,7%. Donc, on peut facilement remarquer une augmentation significative.

Dans le même temps, depuis 1999, la forte descente de l’Italie en termes de développement avait commencé. Fiat a cessé de dominer le marché automobile européen et le pays a perdu sa position de leader en tant que producteur d’appareils électroménagers blancs. De nombreuses usines ont été fermées et plusieurs grandes entreprises se sont délocalisées dans d’autres pays. De plus, des millions de petites et moyennes entreprises, qui se fondaient sur la dévaluation périodique de la monnaie pour compenser les insuffisances du système économique italien, ne pouvaient plus se faire concurrence en dehors de la frontière italienne. Quelles sont ces insuffisances? Problèmes du marché du travail, faibles investissements publics et privés dans le développement et la recherche, haute bureaucratie gouvernementale, système judiciaire dysfonctionnel, coûteux et lent, hauts niveaux de corruption et d’évasion fiscale, etc.

Le chômage représente environ 11% de la population active, le quatrième plus élevé de l’Union européenne après la Grèce, l’Espagne et Chypre. Dans le même temps, le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans, qui, selon les dernières statistiques de l’Istat, s’élève à un pourcentage très élevé de 30,8%, témoigne de la manière la plus claire de la profonde crise économique et sociale qui a balayé comme un ouragan le pays méditerranéen du sud européen.

La pauvreté a atteint son plus haut niveau depuis 2005. Le dernier rapport Istat enregistrait 5 millions de personnes en pauvreté absolue en 2017. En pourcentage, 6,9% des ménages italiens vivent dans la pauvreté absolue, c’est-à-dire dans une situation où il est impossible couvrir les dépenses mensuelles minimales pour l’acquisition d’un panier de biens et services qui, dans le contexte italien et pour une famille présentant certaines caractéristiques, sont considérés comme nécessaires pour un niveau de vie minimum acceptable.

Dans le même temps, l’ Italie possède la majorité des succursales bancaires par habitant en Europe, qui se caractérisent en outre par un mauvais modèle commercial, ne survivant que par les intérêts et les prêts aux entreprises. Ainsi, étant donné que les taux d’intérêt dans la zone euro sont nuls, les banques sont en perte d’exploitation, accumulant des insécurités (prêts rouges) qui atteignent actuellement environ 260 bilion d’euros (15% du PIB italien), dont une grande partie est perdue.

L’économie italienne, troisième dans l’union monétaire mal conçue, ressemble, je dirais, schématiquement, comme un cheval fatigué, chargé de dettes et de prêts rouges, qui respire difficilement, sur la route en montée, plein de pierres et de flaques d’eau, de la zone euro, qui est un système rigide incroyable, un espace encombré de fers à repasser pour 19 pays différents en termes de productivité, inflation, balance commerciale et progrès technologique.

Par conséquent, il convient de comprendre que la zone euro n’est rien d’autre qu’un champ d’intérêts conflictuels entre les pays membres qui la composent. Ainsi, ce qui présente un grand intérêt pour l’Italie n’est en aucun cas un intérêt pour l’Allemagne.

Cependant, la réconciliation des intérêts au fil des années de la monnaie unique s’est avérée impossible. C’est parce que l’Allemagne, en tant que première puissance économique, a réussi à régner et à dominer, utilisant l’euro à son avantage, tandis en même temps les autres pays au lieu de résister et même de se heurter, de s’incliner et d’obéir.

Cependant, le coût du report de la sortie de l’Italie de la zone euro – qui a jusqu’ici évité au moins une apparente peur du système politique italien quant aux effets négatifs à court terme de la sortie – s’avérera bien supérieur au coût de la rupture en le début de la crise économique.

La récente décision du gouvernement de coalition du Mouvement 5 étoiles M5S et Lega, formé en mai 2018, de présenter un budget pour 2019 avec un déficit de 2,4% du PIB va clairement dans la bonne direction, car il est de la plus haute importance de renforcer l’économie italienne par le renforcement de la demande intérieure ainsi que par la prospérité du peuple italien, et non par la stricte réglementation fiscale de Bruxelles imposée par l’Allemagne et qui ne le permet pas.

L’Italie doit enfin cesser de se recule sous les ordres de Berlin et craindre la rupture avec la zone euro allemande, car elle est capable de retourner dans la lire et de recouvrer ainsi sa souveraineté politique, économique et institutionnelle. Malgré les problèmes actuels, elle possède toujours la deuxième plus grande industrie de la zone euro après l’Allemagne et la cinquième dans le monde, avec une participation de 19% au PIB du pays.

L’Italie produit des avions, des voitures, des armes, des systèmes électroniques jusqu’aux parfums, des chaussures et des vêtements. L’Italie a également besoin d’énergie, c’est-à-dire de pétrole et de gaz bon marché, qu’elle n’a pas. Mais il pourrait sécuriser le pétrole de son ancienne colonie, la Libye, et le gaz de Gazprom. Ainsi, avec des coûts de production bas et une monnaie nationale flexible, il deviendrait extrêmement compétitif.

En résumé, l’Italie, naviguant comme un bateau ébranlé dans la mer agitée de la zone euro où soufflent des vents violents, coulera mathématiquement si son leadership politique ne prend pas, tant qu’il est encore temps, la décision novatrice et dynamique de revenir sa pièce nationale.