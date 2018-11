L’OCDE et l’UA organisent un sommet sur la croissance, l’emploi, les migrations et le développement

LE FORUM économique international sur l’Afrique est le principal événement en Europe consacré au continent africain. Chaque année, des représentants de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) et des décideurs africains, des personnes issues du secteur privé, d’universités, d’organisations internationales et de la société civile se réunissent pour discuter des transformations majeures en Afrique et des politiques publiques permettant de relever les défis présents et à venir de la région.

La 18è édition du Forum Afrique abordera les thèmes de la croissance, de l’emploi, des migrations et du développement, décryptés à l’aune du dernier jalon de l’Afrique : la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), signée le 21 mars à Kigali au Rwanda par 44 pays africains. Une fois ratifiée, la ZLECA, qui s’inscrit dans la vision à long terme de l’UA pour le développement, l’Agenda 2063, mènera à la création d’un marché unique comprenant 1,2 milliard de personnes et plus de 2 trilliards de dollars en Produit intérieur brut (PIB) cumulé. Un protocole sur la libre circulation des personnes a été adopté par 30 pays du continent. Depuis, 5 nouveaux pays africains ont annoncé lors du dernier Sommet de l’UA rejoindre la ZLECA.

Les débats du Forum Afrique bénéficieront des résultats du tout premier rapport sur les Dynamiques du développement en Afrique, produit conjointement par la Commission de l’UA et le Centre de développement de l’OCDE. Le rapport identifie notamment les politiques innovantes et propose des recommandations politiques pratiques, adaptées aux spécificités des économies africaines, sur la croissance inclusive, l’emploi et les inégalités. Il propose dix actions phares pour promouvoir un développement économique et social durable en Afrique et y renforcer les institutions.

Les tendances majeures

Quelles sont les tendances économiques et sociales majeures en Afrique aujourd’hui ? Comment l’Afrique s’inscrit-elle dans la mondialisation ? Ce nouveau rapport annuel parle d’une Afrique ouverte sur le monde et l’avenir. Dynamiques du développement en Afrique tire les leçons des expériences des cinq sous-régions – Afrique australe, centrale, de l’Est, du Nord et de l’Ouest – pour partager et développer les bonnes pratiques. Le rapport identifie les politiques innovantes et offre des recommandations pratiques, adaptées aux spécificités des économies africaines.

Étayé par les plus récentes statistiques, son décryptage des dynamiques du développement vise à permettre aux leaders africains de réaliser la vision stratégique de l’agenda 2063 à tous les niveaux : continental, régional et national. Chaque édition examine ainsi un thème stratégique. Cette première édition explore les dynamiques de la croissance, de l’emploi et des inégalités. Elle propose dix actions phares pour promouvoir un développement économique et social durable en Afrique et y renforcer les institutions.

Cet ouvrage a pour vocation de nourrir le débat entre les membres de l’UA, ainsi que les citoyens, entrepreneurs et chercheurs. Son ambition est de participer à une nouvelle coopération – entre pays, régions… – tournée vers l’apprentissage mutuel et la préservation des biens communs. Il est lui-même le fruit de la coopération entre la Commission de l’UA et le Centre de développement de l’OCDE.