Lubumbashi : le 10è Comexas Afrique Open a vécu

C’est avec un grand enthousiasme que la Région Sud de Comexas Afrique a convié ses clients à son traditionnel tournoi de golf le vendredi 15 et le samedi 16 juin au Golf Club de Lubumbashi. Imaginez-vous que ce beau cadre a été dessiné et aménagé en 1934 par le consul britannique, H. Graham Willis, comme l’indique la plaque commémorative.

Et cette année, pour la 10ème fois de son histoire, le Comexas Open de Lubumbashi s’est joué en deux compétitions. L’une, pour les juniors ou les enfants qui ont eu le privilège et le plaisir de jouer le vendredi ; et l’autre, pour les seniors ou les adultes qui ont rivalisé de prouesses le samedi. Pendant ces deux jours, l’ambiance a été bon enfant autour du green, les uns et les autres n’ayant pas hésité à convier amis, collègues et relations pour cette activité ludique devenue mémorable.

Sébastien Dellsemme est le directeur commercial de Comexas Afrique pour la Région Sud. Il a expliqué à Business et Finances que ce tournoi a été conçu comme un « événement fun » que sa direction organise chaque année pour « remercier » les clients et les partenaires de leur avoir fait confiance dans le travail. Pour la 10ème édition, 110 seniors (clients et partenaires) et 35 enfants ont pris part à la compétition. Les vainqueurs du tournoi ont reçu des bons d’achats des équipements golfiques a indiqué Sébastien Dellsemme. Quant aux deux moins bons, ils bénéficieront des leçons sous l’encadrement des professionnels du club de golfe de Lubumbashi.

Après neuf éditions couronnées de « succès », nous a confié un spectateur, le tournoi de golf annuel de Comexas Afrique, Région Sud, au profit de ses clients et partenaires est devenu un rendez-vous « incontournable ». En effet, a-t-il poursuivi, cet « événement fun » entend raffermir les relations entre le personnel de Comexas Afrique et ses clients. Il permet également de s’offrir « un moment privilégié » entre amis, ajouté au plaisir de soutenir une bonne cause. Cette année, les fonds récoltés par le tournoi contribueront à soutenir une œuvre caritative, notamment en faveur de l’éducation des jeunes qui sont dans le besoin, a souligné Dellsemme.

Pour ce dernier, l’histoire de Comexas Afrique Open est loin d’être terminée. Un autre membre du comité d’organisation a insisté pour nous dire que « le tournoi doit demeurer une occasion de rendre la philanthropie contagieuse ». Le tournoi se déploie sur des trous afin de permettre de soutenir justement des organismes qui ont besoin de recevoir une nouvelle contribution.

À propos de Comexas

Créée en 1953, Comexas Afrique est un partenaire incontournable en logistique, dédouanement et consignation maritime en République démocratique du Congo. Elle compte 26 agences à travers la RDC dont celle de Lubumbashi ouverte seulement en 2007. Région Ouest (Kinshasa, Matadi, Lufu, Boma et Muanda), Région Sud (Lubumbashi, Kasumbalesa, Sakania, Likasi – Kolwezi – Mutanda), Région Nord/Est (Goma, Bukavu, Beni, Kasindi, Uvira, Twangiza, Namoya) et Kindu, Kisangani, Bunia, Aru, Mahagi et Bunagana.

Comme valeur, la société met un point d’orgue sur le service premium, c’est-à-dire elle prône la fiabilité, la formation continue pour le personnel et le partenariat. En effet, la logistique en RDC est un véritable challenge. Les clients attendent de Comexas fiabilité et qualité à des prix concurrentiels. C’est pourquoi la société encourage la formation permanente de son staff et s’assure qu’ils ont une attitude orientée de la clientèle. Elle fait de son mieux pour maintenir de bonnes et solides relations avec ses partenaires internationaux et domestiques, ses clients et partenaires à travers ses solutions et en anticipant leurs exigences.

La Comexas Afrique opère en RDC dans les domaines du transit maritime et aérien, mais aussi en tant que représentant de l’armement NileDutch. Elle est également concessionnaire en douane agréé par la Direction générale des douanes et accises (DGDA), ex-OFIDA. Le Groupe COMEXAS a débuté ses opérations en 1949 au sein du Groupe Bunge. La compagnie exploitait alors comme transitaire à Anvers sous le nom de COMEXAS. En 1953, l’entreprise a pris la décision d’élargir son réseau et mettre en place COMEXAS Afrique en RDC.

Cette expansion représente un tournant dans l’histoire du groupe avec le premier fondement de la couche de sa vision et son engagement envers l’Afrique. La même année, la société a consolidé sa position en Belgique avec le début vers le haut de sa division fret aérien à Brucargo (Bruxelles). En 2013, le groupe a poursuivi ses plans d’expansion avec la prise en charge de l’entreprise Freight Forwarding au Ghana et le démarrage ultérieur de COMEXAS Ghana. En 2015, COMEXAS a ouvert son bureau en Afrique du Sud, qui fonctionne comme un siège de développement des entreprises africaines et se concentre sur les métiers Inter-Africa croissante. Aujourd’hui, le groupe s’élargit au Ghana avec le lancement de COMEXAS Oil & Gas, pour servir l’industrie pétrolière et gazière.