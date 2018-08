Mot de circonstance du Directeur Général de Congo Airways SA

Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports et Communications ;

Excellences Madame et Messieurs les membres du Gouvernement ;

Monsieur le Directeur de cabinet du Président de la République ;

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs de missions diplomatiques et des organisations internationales ;

Monsieur le Directeur de cabinet du Premier Ministre ;

Madame la Présidente du Conseil d’administration de Congo Airways

Monsieur le Président du Conseil d’administration de l’AAC ;

Monsieur le Vice-président de l’IATA, zone Afrique en charge des questions aéronautiques ;

Monsieur le Directeur général de l’AAC ;

Monsieur le Président du Conseil Supérieur du Portefeuille ;

Monsieur l’Administrateur Délégué de la FEC ;

Madame et Messieurs les Administrateurs de Congo Airways ;

Mesdames et Messieurs les Mandataires publics de l’État ;

Mesdames et Messieurs, Distingués Invités en vos titres et qualités respectifs.

C’est pour moi un honneur particulier de prendre la parole devant vous ce 02 août 2018, à l’occasion de la remise officielle du certificat IOSA (IATA Operational Safety Audit) à la compagnie aérienne nationale, CONGO AIRWAYS. Cette cérémonie n’aurait pas été possible s’il n’avait plu au Chef de l’État, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, avec l’expression de mes hommages les plus déférents, de décider de sortir notre pays de l’ornière dans le secteur du transport aérien en créant en août 2014, une compagnie aérienne nationale à qui il a été confié des missions précises dans le cadre de sa vision axée sur la révolution de la modernité.

Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre ;

Distingués invités ;

Congo Airways se développe de manière constante avec une vocation d’être une compagnie de référence en Afrique tournée vers l’innovation et l’excellence. Dans la première phase, il était prévu de desservir quatorze aéroports, à ce jour treize sont couverts et le dernier le sera au cours de ce mois. Le besoin de désenclavement de nouvelles provinces créées est pris en compte. La deuxième phase a consisté à nous déployer sur le marché régional, nous y sommes depuis le mois de mai dernier et le processus continue. Quant à la troisième phase, le drapeau national flottera au-delà de l’Afrique. Aristote a dit, je cite : « L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence n’est donc pas une action mais une habitude. »

La certification IOSA est un programme d’audit développé par l’IATA pour attester la sécurité des procédures d’exploitation des transporteurs aériens. Cette certification améliore et garantit la sécurité mondiale dans les transports aériens.

Par ailleurs, ce label, renouvelable tous les deux ans, atteste la conformité de la compagnie aux standards internationalement reconnus de sécurité aérienne. Il évalue les systèmes et procédures mises en place par un transporteur dans les domaines ci-après : Qualité et Sécurité, opérations aériennes, opérations sol, contrôle opérationnel, maintenance des avions, sans oublier le fret et les problématiques liées à la sûreté.

Ainsi, la certification IOSA de Congo Airways ouvre les horizons de la compagnie puisqu’elle est inscrite en ce moment au registre IATA des compagnies certifiées IOSA. En outre, elle donne l’avantage de signer des accords commerciaux de partage de codes (code-sharing) avec d’autres compagnies aériennes. Les demandes d’adhésion au clearing house et au statut de membre effectif ont été introduites.

Il est important de souligner que Congo Airways a reçu depuis 2016 des audits des Nations Unies, des miniers et des pétroliers. Et pour certains, la validité de résultats est d’une année. Voilà l’intérêt pour la compagnie nationale de maintenir le cap. C’est l’occasion de remercier l’IATA (Association Internationale des Transporteurs Aériens) qui nous a accompagnés durant la préparation de l’audit initial IOSA avec des formations et ateliers qu’elle a financés ainsi que l’accès à des formations gratuites ou à tarifs réduits.

Congo Airways vient de bénéficier également d’un atelier, qui s’est tenu la semaine écoulée à Brazzaville, dans le cadre de l’initiative pour la préparation de la certification TCO (Third Country Operator) afin de pouvoir voler dans l’espace européen à l’été prochain.

Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre ;

Distingués invités ;

Une stratégie de développement de la flotte pour répondre au besoin de développement de la compagnie est en place. Cette stratégie tient compte des objectifs de l’IATA de réduction de l’émission des gaz à effet de serre. Dès le mois prochain, la filiale handling sera créée afin de nous conformer à la règlementation congolaise pour l’assistance au sol. Les matériels et équipements acquis sont opérationnels depuis le mois de juin 2018.

À partir de l’année prochaine, la compagnie financera la formation pilote en faveur des jeunes de moins de trente ans afin d’anticiper sur la carence dans ce domaine dans les années à venir avec le développement de l’industrie. Une synergie sera mise en œuvre entre la RVA, le Tourisme et la Compagnie nationale pour développer le secteur.

Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre ;

Distingués invités ;

Je ne terminerai pas mon propos sans remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, pour son soutien sans relâche à Congo Airways. Le léopard volant demeure le symbole de la souveraineté et constitue un motif de fierté pour la nation toute entière. Mes remerciements vont aussi à l’endroit du Gouvernement qui a mis en œuvre cette vision du Chef de l’État et son accompagnement pour que le projet hier devienne réalité depuis le lancement des vols commerciaux en octobre 2015. Plus particulièrement leurs Excellences Monsieur le Vice-premier ministre, Ministre des Transports et Communications et Madame la Ministre du Portefeuille.

Congo Airways est reconnaissante envers l’Autorité de l’aviation civile congolaise pour un excellent travail de supervision continue. Elle a joué un rôle prépondérant dans le processus de certification IOSA. C’est la raison de le dire qu’elle est aussi honorée par cette remise de certificat IOSA.

Je remercie également les dirigeants et les agents de la CNSS, du FPI, de la SCTP, de la RVA, de l’OGEFREM et de la GECAMINES pour avoir cru en la vision du Chef de l’État en apportant leurs pierres combien significatives. Le Conseil d’administration de notre compagnie mérite aussi d’être félicité pour ses orientations stratégiques. Les agents de Congo Airways et les experts consultants qui nous ont soutenus afin de passer avec brio cet audit international ne sont pas oubliés et qui travaillent sans relâche pour maintenir très haut les standards. Personne n’y croyait. Il a fallu beaucoup de sacrifice et d’abnégation. Saint Paul a dit, je cite : « 1 Corinthiens 9 : 26-27 : Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure ; je frappe, non pas comme battant de l’air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti… » Traduction Louis Segond. Les cinq vertus de nos valeurs (la sécurité, la fiabilité, l’intégrité, la satisfaction de la clientèle et le professionnalisme) sont renforcées par les valeurs morales fortes que la société développe.

Je n’oublierai pas aussi les passagers qui nous font confiance depuis le lancement de nos vols commerciaux et qui croient en leur compagnie nationale. Congo Airways reste à leur écoute pour améliorer la qualité de services afin de toujours les satisfaire et les transporter dignement. Pour clore, que tous les partenaires trouvent notre gratitude.

Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son Président ;

Que Vive Congo Airways ;

Que Vive IATA ;

Je vous remercie.